Les autorités sanitaires de la capitale appellent à ne pas tomber dans la fraude (Photo: REUTERS / Edgard Garrido)

Avant le désespoir et besoin de ceux qui ont besoin de réservoirs d’oxygène pour faire face au COVID-19, cyber-police à Mexico détectée fausses pages qui mettent ces appareils en vente et escroquent les gens, alors il a fait un réveil et identifier les agresseurs.

Les rapports des utilisateurs ont indiqué que des réservoirs d’oxygène ont été mis en vente sur les sites la toile apocryphes et groupes dans les réseaux sociaux. Pour accrocher les gens, Ils proposent l’appareil à faible coût, donc un paiement électronique est nécessaire, mais après le dépôt, le vendeur ne contacte plus la personne qui avait accepté l’achat.

Par conséquent, la cyber-police de la capitale a mené une enquête et a détecté que les escrocs utilisent des logos et des couleurs, ainsi que des polices similaires à des marques bien connues pour voler des informations personnelles aux internautes et ceux à la recherche de réservoirs d’oxygène.

Selon les enquêtes, les fraudes comprennent des formulaires, dont les espaces doivent être remplis de données personnelles, de coordonnées et de cartes bancaires. L’autorité a recommandé que, Avant d’acheter en ligne, il est important de vérifier la légalité des pages et de ne pas déposer sur des comptes suspects qui ne sont pas au nom d’une entreprise. Beaucoup moins, livrer pincer carte ou clé de sécurité.

Les fraudeurs utilisent des logos de marque bien connus (Photo: SSC-CDMX)

“De nombreux utilisateurs ne vérifient pas les sites virtuels sur lesquels ils ont l’intention de faire des achats et fournissent des données sensibles et personnelles, qui sont utilisés par les cybercriminels pour obtenir des avantages tels que des mots de passe, des noms d’utilisateur, des numéros de téléphone, des codes d’accès ou la réception d’argent via des paiements anticipés pour un produit qui n’existe pas et, une fois l’objectif atteint, ils ne répondent plus ou ils bloquent le citoyen des moyens de contact“, A déclaré l’agence dans un communiqué.

En plus de la validation du site internet, la cyber police suggère de vérifier l’URL, c’est-à-dire qu’elle a une lettre «s» à la fin du «http» ou qu’un verrou de sécurité est affiché.

«Il est important que l’utilisateur vérifier le profil du vendeur, l’orthographe et les photographies des produits proposés; que le vendeur a une adresse physique, une rue, un quartier, un bureau du maire; avec un RFC ou un numéro d’enregistrement auprès des autorités sanitaires; et invite les citoyens à lire les commentaires des autres utilisateurs, tout ça, avant de faire l’achat », les recommandations abondaient.

Il devrait également éviter de suivre des adresses e-mail ou liens qui sont intégrés dans les e-mails, encore plus s’ils atteignent la boîte aux lettres Spam. Vous ne devez pas faire confiance aux pages avec des fenêtres pop-up, dont le contenu est étranger aux dispositions du site principal ou avec des annonces flashy de concours supposés ou des notifications de prix.

Comment et où trouver un réservoir d’oxygène dans CDMX?

Pour trouver des réservoirs d’oxygène ou des centres de chargement à Mexico, le ministère de la Santé (Sedesa) a annoncé qu’à compter du 30 décembre 2020 Deux stations seront disponibles pour le remplissage gratuit de ces appareils.

Les réservoirs d’oxygène sont rares et le gouvernement CDMX dispose de centres de recharge ou d’achat (Photo: . / José Pazos)

Les établissements sont situés dans les locaux du Centre de réadaptation des enfants du bureau du maire de Gustavo A. Madero et dans le plaque de la place civique du bureau du maire d’Iztapalapa. Les heures d’ouverture sont de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi.

Pendant ce temps, le Sedesa a indiqué que la bouteille à remplir doit avoir le test de sécurité hydrostatique actuel (PH) et être dans conditions physiques acceptées par l’exploitant. Pendant ce temps, chaque unité a la capacité de fournir 50 conteneurs par jour.

L’agence dirigée par Olivia López Arellano a précisé dans un communiqué qu’une seule bouteille par personne sera rechargée, afin de couvrir le plus de monde possible.

Les personnes déchargées et nécessitant une oxygénation pourront recharger leurs bouteilles, afin qu’ils puissent terminer leur rééducation depuis chez eux. Également, les patients à qui il a été recommandé de fournir l’élément chimique, valorisé dans les kiosques à journaux et les centres de santé de la capitale.

