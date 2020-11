Il n’y a pas de profession ou d’industrie qui ne passe pas par la transformation numérique, qui est passée d’un besoin ambitieux à un besoin impératif de survie dans les domaines les plus divers.

Un rapport du Forum économique mondial révélé ce que la population doit apprendre pour avoir des opportunités sur le futur marché du travail. C’est peut-être l’un des doutes les plus récurrents, dans un contexte de changements aussi brusques et perturbateurs, où les priorités changent constamment.

Deux phénomènes se renforcent mutuellement: l’avancement des technologies exponentielles et l’impact du COVID-19. D’une part, les technologies émergent plus rapidement qui rendent les précédentes obsolètes et celles qui semblaient lointaines se rapprochent; De même, la pandémie a généré une accélération dans de multiples domaines qui ont un impact direct sur le domaine du travail.

La moitié de tous les employés devront se rééduquer (requalification) au cours des 4 prochaines années, à mesure que l’adoption de nouvelles technologies augmente et que l’impact de la pandémie continue de générer des conséquences

En fait, dans une récente enquête menée à l’échelle mondiale par Ipsos pour le Global Economic Forum lui-même etParmi 12 000 personnes ayant un emploi stable dans 27 pays différents, 54% craignent de perdre leur source d’emploi. Dans celui-ci, on leur demande s’ils pourraient apprendre et développer les compétences requises pour le nouveau scénario et deux sur trois considèrent que c’est possible. C’est-à-dire qu’ils passent du pessimisme pour avoir perdu leur emploi à l’optimisme pour pouvoir intégrer les outils pour faire face au nouveau scénario.

Et cet optimisme n’a pas moins une base de soutien: bien qu’il soit prévu que d’ici 2025 85 millions d’emplois seront supprimés – une nouvelle inquiétante – on estime également que 97 millions de nouvelles opportunités pourraient émerger. Autrement dit, comme cela s’est produit dans chacune des révolutions industrielles, le nombre net est plus d’emplois générés que ceux détruits (dans ce cas, 12 millions). Le gros problème est de savoir combien des 85 millions qui seront touchés négativement auront la capacité de se réinventer pour combler l’une des 97 millions d’opportunités qui se présenteront. Ce n’est pas un mouvement immédiat d’un endroit à un autre et c’est précisément là que se pose le grand défi. Anticiper ce moment et pouvoir faire partie de tous ceux qui ont la possibilité de continuer à appartenir au groupe toujours attractif de prévenus, de ceux qui sont appelés à occuper ces postes.

Une information clé fournie par le rapport susmentionné est la ratification de quelque chose qui affirmait depuis longtemps, mais non moins important pour cela.et. La moitié des employés devront se recycler (requalification) au cours des 4 prochaines années, alors que l’adoption de nouvelles technologies augmente et que l’impact de la pandémie continue de générer des conséquences. Cela implique qu’une personne sur deux occupant un emploi devra rapidement acquérir de nouvelles compétences pour continuer à avoir de l’espace et ne pas être marginalisée.

Le temps nécessaire à cette requalification sera d’environ 6 mois, même si dans certains secteurs comme la santé, les délais pourraient être plus longs. Les activités et professions les plus diverses – des caissiers de supermarché aux enseignants – devront se reconvertir rapidement pour ne pas être marginalisées dans le nouveau scénario.

Quelles seront les compétences requises?

L’analyse a été réalisée à partir des données de LinkedIn et de la plateforme d’apprentissage Coursera, qui a permis de visualiser avec une granularité sans précédent quelles sont les connaissances spécifiques requises pour les métiers de demain, ceux qui sont les plus demandés dans de multiples métiers émergents. .

Tout d’abord, il semble pensée analytique et innovation. Il est à noter que, systématiquement depuis 2016, il apparaît comme une priorité. Il n’est pas mineur de préciser que, malgré cela, il y a peu d’écoles et d’universités qui se concentrent sur le sujet

Le deuxième plus demandé sera stratégies d’apprentissage et d’apprentissage actifs. Il est clair que de nouveaux défis surgissent constamment, et beaucoup de ceux qui se présentent nous sont inconnus, mais dans tous les cas, le grand besoin sera de continuer à apprendre et nous serons tous, à partir de maintenant, des apprenants permanents. La clé: apprendre à apprendre

Le troisième est le résolution de problèmes complexes. Toujours dans ce sens, à chaque fois on se rend compte que les niveaux de difficulté augmentent et l’ampleur des défis aussi.

À la quatrième place apparaît pensée critique et analyse, si nécessaire de l’appliquer aux domaines les plus divers.

La pandémie a révélé le besoin urgent de mettre en pratique chacun de ces aspects de la gestion émotionnelle avec soi-même et avec les autres

Le cinquième est créativité, originalité et initiative. Tous sont si importants pour générer des propositions innovantes et continuer à être pertinents

En sixième place est leadership et influence sociale. S’il y a un besoin, dans les domaines les plus divers, c’est un talent à diriger et à influencer positivement. Il n’y a aucune activité qui ne nécessite pas de profils qui l’inspirent et l’élargissent de manière générative.

Le septième et le huitième sont étroitement liés, utilisation de la technologie, surveillance et contrôle et conception et programmation de la technologie. Étant donné que différentes technologies jouent un rôle de premier plan, les développements dans chacun de ces segments deviennent essentiels. En fait, aujourd’hui, ce sont des zones entièrement occupées et il y a généralement un déficit très important pour couvrir les vacances disponibles.

Le neuvième, ces derniers mois a clairement accru son besoin: résilience, tolérance au stress et flexibilité. La pandémie a mis en évidence le besoin urgent de mettre en pratique chacun de ces aspects de la gestion émotionnelle avec soi-même et avec les autres.

Connexion avec nous-mêmes, interaction avec les autres et avec les machines, les trois plans.

La dixième compétence, en revanche, est de raisonnement, résolution de problèmes et idéation. Elle est étroitement liée à plusieurs des mentionnés précédemment.

Il souligne que les compétences du marketing produit, du marketing digital et de l’interaction humaine avec les machines sont toujours présentes.

Comme nous pouvons le voir, cinq liés à la résolution de problèmes sont détaillés, deux avec l’autogestion, l’auto-motivation et le développement personnel, deux avec l’utilisation de la technologie et un avec l’interaction avec les gens. Connexion avec nous-mêmes, interaction avec les autres et avec les machines, les trois plans.

Qui s’occupera de cette conversion?

C’est l’un des aspects les plus impressionnants, car c’est un investissement sur lequel il faut se concentrer. Bien que partout dans le monde, on considère que, principalement, les entreprises elles-mêmes devraient prendre soin de leurs propres collaborateurs, il aet nombreux sont ceux qui considèrent que différents acteurs sociaux sont responsables de son exécution.

La bonne nouvelle dans ce sens est qu’il existe de multiples plateformes qui permettent l’acquisition de plusieurs de ces compétences – pour la plupart en accès libre – et que les temps d’acquisition varient en fonction du niveau de profondeur et des capacités antérieures des participants.

Synthétiser, Il est clair que l’avenir du travail est traversé par deux variables qui se complètent et se valorisent: l’arrivée des nouvelles technologies et ce laboratoire universel appelé COVID-19. Il y aura une transition accélérée de millions de postes, et le nombre net d’opportunités est supérieur à ceux qui seront perdus. Mais pour continuer à avoir de la pertinence et des possibilités, nous devrons tous acquérir de nouvelles compétences, incorporer de nouvelles connaissances et, éventuellement, désapprendre les autres. Et la curiosité est la clé qui nous permettra d’ouvrir nombre de ces portes

La nouvelle responsabilité sociale des entreprises s’appelle l’employabilité, c’est-à-dire la capacité d’avoir un emploi aujourd’hui, demain, dans des mois et dans des années. Nous pouvons tous être des acteurs de premier plan de l’histoire, qui est constamment réécrite. Pour commencer ce voyage, nous pouvons commencer par nous demander: quelle est la dernière chose que nous avons apprise? Et par-dessus tout, quelle est la prochaine chose que nous apprendrons?

* Alejandro Melamed est docteur en sciences économiques (UBA), conférencier international et consultant en rupture. Auteur de plusieurs livres dont Design Your Change (2019) et The Future of Work and Future Work (2017).

