Dans la province de Neuquén, des restes fossiles appartenant à un dinosaure herbivore ayant vécu il y a 100 millions d’années ont été retrouvés

L’Université nationale de Comahue a rapporté que le personnel de la société Pampa Energía a trouvé des restes fossiles appartenant à un dinosaure herbivore qui vivait il y a 100 millions d’années, dans la région de la Sierra Chata, au nord de la ville d’Añelo, dans la province de Neuquén.

Dans un communiqué, la maison d’études a déclaré que “le fossile reste correspondent à un dinosaure herbivore, probablement de la famille des Rebbachisauridae. Ces dinosaures, distribués dans le supercontinent Gondwana, ont été enregistrés principalement en Afrique et en Amérique du Sud et les restes, bien que fragmentaires, appartiennent à nous permettre de fournir des informations pertinentes sur ce groupe ».

De même, ils ont souligné que “les découvertes proviennent géologiquement de la Formation de Candeleros, du Groupe de Neuquén, qui a environ 100 millions d’années (Crétacé supérieur)”.

Paléontologues Domenica dos Santos et Juan Porfiri, activités de sauvetage coordonnées pour lesquelles «Ils ont appliqué des techniques spéciales de conservation des pièces sur le terrain et de revêtement des pièces qui leur permettraient d’être protégées lors du transfert. au laboratoire du musée UNCo », explique la lettre.

Ils ont également souligné «l’engagement de la société Pampa Energía à notifier la découverte et l’action rapide de la direction du patrimoine de Neuquén et du personnel travaillant dans les musées UNCo et Añelo pour protéger ce précieux patrimoine paléontologique qui fera partie de la collection du nouveau musée de la ville d’Añelo ».

À au milieu d’octobre dernier, sur la rive sud du lac Ramos Mexía, Dans la ville de Villa El Chocón également dans la province de Neuquén, des troupes de Préfecture navale argentine Ils ont trouvé empreintes de dinosaures lors d’une patrouille de routine et les spécialistes estiment que ils ont entre 96 et 99 millions d’années.

La découverte a été faite en raison de la descente prononcée du lac artificiel formé par le barrage hydroélectrique d’El Chocón, situé à 80 kilomètres à l’ouest de la ville de Neuquén. Le type d’empreintes sont identifiés comme “limay ichnus»Et on estime qu’ils ont entre 96 et 99 millions d’années.

Le directeur du musée a indiqué que “ces empreintes de pas sont apparues pour la première fois sur la rive du lac du Picún Leufú (Neuquén) et sont assez courantes, bien que de la même manière il faut se rendre sur les lieux et faire une analyse de celles-ci en particulier.

Il a également estimé que c’étaient des animaux de taille moyenne, d’environ 6 mètres de long sur 3 mètres de haut et il a souligné que “lorsqu’une marche ratissée du même animal est trouvée, des mesures sont prises entre chaque empreinte du pied droit et gauche et du pas ou de la foulée qui permettent de déterminer sa taille”. De plus, ce type de traces expose les caractéristiques que la région possédait il y a 99 millions d’années.

En revanche, en mai dernier, des paléontologues du musée argentin des sciences naturelles ont retrouvé les restes d’un dinosaure carnivore de 10 mètres de long et 70 millions d’années, dans le sud-ouest de la province de Santa Cruz. et dans la tâche, il était possible de récupérer des vertèbres, des côtes et une partie de ce qui serait la ceinture thoracique et scapulaire.

Le paléontologue Mauro Aranciaga Rolando, boursier Conicet au Musée argentin des sciences naturelles, a indiqué avoir trouvé “un très grand spécimen d’un nouveau mégaraptoridé” et a souligné qu’il s’agissait d’une espèce de “redoutables dinosaures carnivores”.

De plus, il a expliqué: “Contrairement au Tyrannosaurus Rex, les mégaraptors étaient des animaux plus minces, plus préparés pour la course, avec de longues queues qui leur permettaient de maintenir leur équilibre, alors qu’ils avaient des jambes musclées, mais allongées pour pouvoir faire de longs pas” .

