Le compositeur mexicain Armando Manzanero a été hospitalisé pour une maladie grave du COVID-19 (Photo: REUTERS / Ginnette Riquelme)

Le bureau de presse du compositeur et chanteur mexicain Armando Manzanero a rapporté que ses poumons montrent des signes de pouvoir respirer par eux-mêmes. “Le professeur est sur la bonne voie, vos poumons semblent clairs, la concentration en oxygène du respirateur peut avoir été abaissée, ce qui indique qu’il a plus d’autonomie pulmonaire », décrit le communiqué.

Cette évolution est un diagnostic positif et signifie que, dans les prochains jours, le respirateur auxiliaire peut être retiré. Son état devrait s’améliorer après cela, alors il est hors du bois pour le moment.

Avec plus de 400 thèmes musicaux enregistrés tout au long de sa vie, la reconnaissance de sa carrière artistique avec un panneau d’affichage latin et l’ouverture de son musée à Mérida, Yucatán, et de nombreux projets encore à l’horizon, l’auteur-compositeur-interprète Armando Manzanero a atteint l’âge de 86 ans en se sentant dans le meilleur moment et a estimé qu’en 2020 c’était “Décerné à vie”.

Le musicien a avoué que pendant 15 ans il a laissé la modestie derrière, et ce n’est pas pour moins, le Yucatecan est conscient de l’héritage qu’il a non seulement au Mexique, mais aussi internationalement depuis plus de 50 de ses chansons ont été chantées dans différentes parties du monde.

Même en confinement complet à cause du COVID-19, il est toujours resté actif, soit à la tête de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique (SACM), soit en faisant ce qu’il fait de mieux, car comme il l’a dit à Efe il y a quelques mois: “Chaque fois que j’obtiens de meilleures chansons malgré mon âge”.

Le chanteur est tombé malade après avoir ouvert son musée à Mérida, au Yucatán, et sa santé s’est détériorée en quelques jours et il a toujours été considéré comme un patient à risque en raison de son âge et du diabète dont il souffrait pendant plusieurs années.

Suivant le protocole, l’auteur-compositeur-interprète s’est réfugié dans sa maison où il a reçu tous les soins nécessaires, comme son propre concentrateur d’oxygène. Aucun autre membre de sa famille n’est infecté, il n’a donc pas été expliqué comment il a contracté le virus.

Les proches de Manzanero ont déclaré qu’il avait bien répondu au traitement et qu’il serait bientôt extubé (Photo: Steve Allen)

L’une des filles du musicien, María Elena Manzanero, s’est démarquée dans une interview avec Viens la joie: «C’était soudain depuis que nous avons découvert qu’il avait COVID et qu’il allait très bien, il était très bien oxygéné, il était parfait et soudain son oxygénation a commencé à baisser et l’oxygène a été ramené à la maison, mais du coup ce n’était pas suffisant pour une oxygénation optimale et nous avons dû nous rendre à l’hôpital, où il est très bien soigné et isolé ».

Le 15 décembre, Armando Manzanero a été hospitalisé avant le fort Il avait des symptômes de COVID-19, donc il recevrait déjà un traitement pour résister à la maladie, selon la Société des auteurs et compositeurs du Mexique (SACM).

Armando Manzanero a été intubé après avoir souffert d’épuisement physique. Plusieurs appels et messages ont atteint son téléphone portable qui ont payé pour son état. «Cela représente un effort très important pour une personne sous oxygénothérapie à haut débit», a déclaré sa fille.

Il a également assuré que c’est le compositeur lui-même qui a accepté de faire exécuter cette procédure, après que les médecins ont expliqué son état de santé.

PLUS SUR CE SUJET:

Armando Manzanero intubé par COVID-19: six décennies à chanter pour aimer et maintenant il se bat pour sa vie

«Allons-nous aller à la plage?: La fille d’Armando Manzanero a révélé que l’auteur-compositeur-interprète yucatèque évolue favorablement et pense déjà aux vacances