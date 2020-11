Les centres de vote aux États-Unis reçoivent ce mardi des dizaines de millions d’électeurs, dont les votes rejoindront les près de 100 millions de Nord-Américains qui y ont déjà participé par avance.

Comme le veut la tradition, à minuit (5 GMT), le centre de vote de la petite ville de Dixville Notch, dans le New Hampshire, était le premier à ouvrir et à compter les votes. À 6 heures, les tables ont été ouvertes dans des points tels que le New Jersey, le Connecticut, le Maine et la Virginie.

Cependant, chaque état a ses propres règles pour les heures de fermeture et la méthode de comptage, vous progresserez donc de manière irrégulière.

Une augmentation massive du nombre de votes par correspondance et de votes anticipés, alors que de nombreux électeurs essaient d’éviter les sondages surpeuplés, a changé le moment et la façon dont la plupart des bulletins de vote sont comptés, provoquant une incertitude quant au moment où il y aura des résultats définitifs.

Pendant ce temps, les résultats préliminaires dans certains États clés ils pourraient donner suffisamment d’informations pour savoir s’il existe une tendance irréversible. Les États qui sont autorisés à traiter et à compter les bulletins de vote avant l’élection et qui ont un pourcentage élevé de votes anticipés et de votes par correspondance pourraient publier une part importante des résultats avant la clôture du scrutin.

Cependant, des comptages partiels pourraient montrer une mauvaise image. Dans certains États, les rapports initiaux porteront sur les votes exprimés en personne le jour du scrutin, et ils pourraient favoriser Trump, comme la plupart des sondages indiquent que ses partisans prévoient de voter le jour du scrutin. Dans d’autres États, les bulletins de vote par correspondance déposés avant le 3 novembre seront signalés en premier et inclus dans les décomptes préliminaires. Ceux-ci pourraient être représentés de manière disproportionnée par des votes pour Biden, car davantage de démocrates se sont penchés vers le vote par correspondance cette année.

Bien qu’il y ait plusieurs états “pendulaires” dans lesquels le gagnant sera décidé, la majorité des yeux ce soir seront allumés Floride, dont les autorités électorales sont habituées à un nombre élevé de votes par correspondance et ont tendance à un pourcentage élevé de tables traitées avant minuit. Dans le cas où c’est très serré, nous devrons attendre le reste des tables. S’il est très favorable à Trump, cela indique que le président a l’espoir d’obtenir d’autres triomphes et de retourner les prévisions. Si la tendance est largement en faveur de Biden, il sera quasiment impossible pour l’actuel président de renverser la situation dans le reste des États.

