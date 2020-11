MEXICO CITY, 7 novembre (.) – Résultats des matchs disputés samedi et positions au dix-septième et dernier jour du tournoi de football mexicain Guard1anes: Guadalajara 3 Monterrey 1 Pachuca 0 Necaxa 1 Tigres UANL 1 Atlas 1 Cruz Azul 1 Pumas UNAM 2 Jouez le dimanche: Toluca vs León Santos Laguna vs Mazatlán Querétaro vs Tijuana Jouez le vendredi: Puebla 1 Atlético San Luis 0 Bravos Ciudad Juárez 1 América 1 Positions: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS ** León 16 12 3 1 25 12 13 39 ** Pumas UNAM 17 8 8 1 29 17 12 32 ** Amérique 17 9 5 3 31 22 9 32 ** Cruz Azul 17 9 2 6 23 16 7 29 ++ Monterrey 17 8 5 4 26 21 5 29 ++ Tigres UANL 17 7 7 3 27 16 11 28 ++ Guadalajara 17 7 5 5 20 17 3 26 ++ Pachuca 17 6 ​​7 4 18 14 4 25 ++ Necaxa 17 7 3 7 16 20 -4 24 ++ Santos Laguna 16 6 4 6 20 20 0 22 ++ Puebla 17 6 ​​2 9 22 25-3 20 ++ Toluca 16 6 2 8 21 26-5 20 Bravos Ciudad Juárez 17 4 7 6 16 19-3 19 Mazatlán 16 4 4 8 24 27 – 3 16 Atlas 17 3 5 9 13 20-7 14 Tijuana 16 4 2 10 10 25-15 14 Querét ring 16 3 3 10 21 26-5 12 Atlético San Luis 17 3 2 12 16 35 -19 11 ** Ils se qualifient pour les quarts de finale, où les quatre premières places du tableau général avancent directement à la fin des 17 jours de la saison régulière. ++ Ils se qualifient pour le repêchage, phase dans laquelle entrent les équipes qui occupent la 5e à la 12e place et qui affronteront un seul match. Les quatre clubs gagnants se déplaceront aux places 5 à 8, selon leur position dans le tableau, pour disputer les quarts de finale. (Rapport de Carlos Calvo Pacheco)