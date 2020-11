Le demi offensif des New Orleans Saints Alvin Kamara (l) se sépare de l’assurance gratuite des Chicago Bears Eddie Jackson (r). . / EPA / TANNEN MAURY (.I0658 /)

Houston (USA), 1er novembre . .- Résultats partiels de la huitième semaine de la saison 101 et classements de la National Football League (NFL).

Huitième semaine

Jeudi 29 octobre

Panthers De La Caroline 17 Falcons D’Atlanta 25

Dimanche 1er novembre

Bills de Buffalo 24 Patriots de l’Angleterre du Nord 21

Bengals de Cincinnati 31 Titans du Tennessee 20

Cleveland Browns 6 Las Vegas Raiders 16

Detroit Lions 21 Colts d’Indianapolis 41

Packers de Green Bay 22 Vikings du Minnesota 28

Chiefs de Kansas City 35 Jets de New York 9

Miami Dolphins 28 Los Angeles Rams 17

Ravens de Baltimore 24 Steelers de Pittsburgh 28

Denver Broncos 31 Chargeurs Los Angeles 30

Chicago Bears 23 New Orleans Saints TE 26

Seahawks de Seattle 37 49ers de San Francisco 27

Eagles de Philadelphie 23 Cowboys de Dallas 9

Lundi 2 novembre

Giants de New York – Rayons de Tampa Bay 7:15

Repos: Arizona Cardinals, Washington, Jaguars de Jacksonville et Houston Texans.

Neuvième semaine

Jeudi 5 novembre

49ers de San Francisco – Packers de Green Bay 7:20

Dimanche 8 novembre

Atlanta Falcons – Denver Broncos 12:00

Bills de Buffalo – Seahawks de Seattle 12:00

Titans du Tennessee – Ours de Chicago 12:00

Colts d’Indianapolis – Ravens de Baltimore 12:00

Chiefs de Kansas City – Panthers de la Caroline 12:00

Vikings du Minnesota – Lions de Détroit 12:00

Washington – Giants de New York 12:00

Jacksonville Jaguars – Texans de Houston 12:00

Chargeurs de Los Angeles – Las Vegas Raiders 3:05

Cowboys de Dallas – Steelers de Pittsburgh 3:25

Arizona Diamondbacks – Dolphins de Miami 3:25

Tampa Bay Buccaneers – Saints de la Nouvelle-Orléans 7:20

Lundi 9 novembre

Jets de New York – Patriots de la Nouvelle-Angleterre 7:15

Repos: Bengals de Cincinnati, Browns de Cleveland, Rams de Los Angeles, Eagles de Philadelphie.

Le début des matchs est l’heure de l’Est et les équipes de gauche jouent à domicile.

– Conférence américaine (AFC)

Division Est

————-

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Bons Buffallo 6 2 0198199 0,750

Dauphins de Miami 4 3 0188130 .571

Patriots de la Nouvelle-Angleterre 2 5 0136167 0,286

Jets de New York 0 8 0 94238 .000

Division Nord

————–

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Steelers de Pittsburgh 7 0 0211142 1000

Ravens de Baltimore 5 2 0203132 .714

Browns de Cleveland 5 3 0 206 237 0,625

Bengals de Cincinnati 2 5 1194214 .313

Division sud

————

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Titans du Tennessee 5 2 0208184 0,714

Colts d’Indianapolis 5 2 0198136 0,714

Texans de Houston 1 6 0166 217 0,143

Jacksonville Jaguars 1 6 0154220 .143

Division Ouest

————–

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Chefs de Kansas City 7 1 0253152 .875

Raiders de Las Vegas 4 3 0187203 0,571

Denver Broncos 3 4 0147183 0,429

Chargeurs Los Angeles 2 5 0179185 0,286

– Conférence nationale (NFC)

Division Est

————-

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Eagles de Philadelphie 3 4 1186205 0,429

État de Washington 2 5 0133165 0,286

Cowboys de Dallas 2 6 0185266 .250

Géants de New York 1 6 0122174 0,143

Division Nord

————–

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Packers de Green Bay 5 2 0219187 0,714

Ours de Chicago 5 3 0161166 0,625

Détroit Lions 3 4 0177206 0,429

Vikings du Minnesota 2 5 0183214 0,286

Division sud

————

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Saints de la Nouvelle-Orléans 5 2 0206197 0,714

Tampa Bay Buccaneers 5 2 0222142 .714

Panthères de la Caroline 3 5 0179193 0,375

Falcons d’Atlanta 2 6 0209224 .250

Division Ouest

————-

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Seahawks de Seattle 6 1 0240199 0,857

Arizona Cardinals 5 2 0203148 0,714

Los Angeles Rams 5 3 0193152 0,625

49ers de San Francisco 4 4 0 208 173 0,500.