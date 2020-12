Le receveur des Jets Jamison Crowder court après une réception alors que John Johnson (43) des Rams se défend lors d’un match de la NFL le 20 décembre 2020. . / EPA / Peter Joneleit

Houston (USA), 27 décembre . .- Résultats partiels pour la semaine 16 de la saison 101 et classements de la National Football League (NFL).

Semaine 16

Vendredi 25 décembre

Saints de la Nouvelle-Orléans 52 Vikings du Minnesota 33

Samedi 26 décembre

Lions de Détroit 7 Buccaneers de Tampa Bay 47

Cardinals de l’Arizona 12 49ers de San Francisco 20

Las Vegas Raiders 25 Dauphins de Miami 26

Dimanche 27 décembre

Chefs de Kansas City 17 Falcons d’Atlanta 14

Jets de New York 23 Browns de Cleveland 16

Steelers de Pittsburgh 28 Colts d’Indianapolis 24

Washington 13 Panthères De La Caroline 20

Jacksonville Jaguars 17 Ours de Chicago 41

Ravens de Baltimore 27 Géants de New York 13

Texans de Houston 31 Bengals de Cincinnati 37

Chargeurs de Los Angeles 19 Broncos de Denver 16

Seahawks de Seattle 20 Rams de Los Angeles 9

Cowboys de Dallas 37 Eagles de Philadelphie 17

Packers de Green Bay 40 Titans du Tennessee 14

Lundi 28 décembre

Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Bills de Buffalo 7:15

Semaine 17

Dimanche 3 janvier

Billets de Buffalo – Miami Dolphins 12:00

Ours de Chicago – Packers de Green Bay 12:00

Bengals de Cincinnati – Ravens de Baltimore 12:00

Browns de Cleveland – Steelers de Pittsburgh 12:00

Detroit Lions – Vikings du Minnesota 12:00

Colts d’Indianapolis – Jaguars de Jacksonville 12:00

Chiefs de Kansas City – Chargers de Los Angeles 12:00

Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Jets de New York 12:00

Giants de New York – Cowboys de Dallas 12:00

Eagles de Philadelphie – Washington 12:00

Tampa Bay Buccaneers – Falcons d’Atlanta 12h00

Panthers de la Caroline – Saints de la Nouvelle-Orléans 12:00

Texans de Houston – Titans du Tennessee 12:00

Denver Broncos – Las Vegas Raiders 3:25

Los Angeles Rams – Arizona Cardinals 3:25

49ers de San Francisco – Seahawks de Seattle 3:25

Le début des matchs est l’heure de l’Est et les équipes de gauche jouent à domicile.

– Conférence américaine (AFC)

Division Est

————-

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Projets de loi z-Buffallo 11 3 0407340 0,786

Dauphins de Miami 10 5 0 378 282 0,667

e-Patriots de la Nouvelle-Angleterre 6 8 0289301 .420

e-New York Jets 2 13 0 229 429 0,133

Division Nord

————–

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Steelers de z-Pittsburgh 12 3 0 394 288 0,800

Ravens de Baltimore 10 5 0430300 .667

Browns de Cleveland 10 5 0 384 397 0,667

Bengals e-Cincinnati 4 10 1308386 0,300

Division sud

————

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Titans du Tennessee 10 5 0450401 .667

Colts d’Indianapolis 10 5 0423348 0,667

e-Houston Texans 4 11 0 346423 0,267

e-Jacksonville Jaguars 1 14 0292464 .067

Division Ouest

————–

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Chefs du z-Kansas City 14 1 0452324 .933

e-Las Vegas Raiders 7 8 0 402447 0,467

Chargeurs e-Los Angeles 6 9 0346405 .400

e-Denver Broncos 5 10 0292414 0,333

– Conférence nationale (NFC)

Division Est

————-

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

État de Washington 6 9 0315315 .400

Cowboys de Dallas 6 9 0376450 0,400

Géants de New York 5 10 0257338 0,333

e-Eagles de Philadelphie 4 10 1320 398 0,300

Division Nord

————–

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

z-Green Bay Packers 12 3 0474353 0,800

Ours de Chicago 8 7 0 356 335 0,533

e-Minnesota Vikings 6 9 0393440 0,400

e-Detroit Lions 5 10 0 342 482 0,333

Division sud

————

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

z-Saints de la Nouvelle-Orléans 11 4 0449330 .733

x-Tampa Bay Buccaneers 10 5 0448328 0,667

e-Atlanta Falcons 5 10 0 343 369 0,333

e-Panthers de la Caroline 4 11 0 369370 0,267

Division Ouest

————-

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

x-Seattle Seahawks 11 4 0433348 0,733

Rams de Los Angeles 9 6 0 354 289 .600

Arizona Cardinals 8 7 0 403 349 0,533

e-San Francisco 49ers 6 9 0 353 364 0,400

z-Teams qui remportent la division.

x-Teams qui gagnent des billets pour la finale.

e-Teams éliminés du concours.