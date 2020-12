Sur la photo, le demi de coin des New York Jets Lamar Jackson célèbre une interception avec ses coéquipiers le 20 décembre 2020. . / EPA / Peter Joneleit / File

Houston (USA), 26 décembre . .- Résultats partiels de la semaine 16 de la saison 101 et classements de la National Football League (NFL).

Semaine 16

Vendredi 25 décembre

Saints de la Nouvelle-Orléans 52 Vikings du Minnesota 33

Samedi 26 décembre

Lions de Détroit 7 Buccaneers de Tampa Bay 47

Cardinals de l’Arizona 12 49ers de San Francisco 20

Las Vegas Raiders 25 Dauphins de Miami 26

Dimanche 27 décembre

Chiefs de Kansas City – Falcons d’Atlanta 12:00

Jets de New York – Cleveland Browns 12:00

Steelers de Pittsburgh – Colts d’Indianapolis 12:00

Washington – Panthers de la Caroline 12:00

Jaguars de Jacksonville – Ours de Chicago 12:00

Ravens de Baltimore – Giants de New York 12:00

Houston Rockets – Bengals de Cincinnati 12:00

Chargeurs de Los Angeles – Broncos de Denver 3:05

Seahawks de Seattle – Rams de Los Angeles 3:05

Dallas Cowboys 3:25 Eagles de Philadelphie

Packers de Green Bay – Titans du Tennessee 7:20

Lundi 28 décembre

Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Bills de Buffalo 7:15

Semaine 17

Dimanche 3 janvier

Billets de Buffalo – Miami Dolphins 12:00

Ours de Chicago – Packers de Green Bay 12:00

Bengals de Cincinnati – Ravens de Baltimore 12:00

Browns de Cleveland – Steelers de Pittsburgh 12:00

Detroit Lions – Vikings du Minnesota 12:00

Colts d’Indianapolis – Jaguars de Jacksonville 12:00

Chiefs de Kansas City – Chargers de Los Angeles 12:00

Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Jets de New York 12:00

Giants de New York – Cowboys de Dallas 12:00

Eagles de Philadelphie – Washington 12:00

Tampa Bay Buccaneers – Falcons d’Atlanta 12h00

Panthers de la Caroline – Saints de la Nouvelle-Orléans 12:00

Texans de Houston – Titans du Tennessee 12:00

Denver Broncos – Las Vegas Raiders 3:25

Los Angeles Rams – Arizona Cardinals 3:25

49ers de San Francisco – Seahawks de Seattle 3:25

Le début des matchs est l’heure de l’Est et les équipes de gauche jouent à domicile.

– Conférence américaine (AFC)

Division Est

————-

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Projets de loi z-Buffallo 11 3 0407340 0,786

Dauphins de Miami 10 5 0 378 282 0,667

e-Patriots de la Nouvelle-Angleterre 6 8 0289301 .420

e-New York Jets 1 13 0206413 .071

Division Nord

————–

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

x-Pittsburgh Steelers 11 3 0 366 264 0,786

Browns de Cleveland 10 4 0 368 374 0,714

Ravens de Baltimore 9 5 0403287 0,643

Bengals e-Cincinnati 3 10 1 271 355 .250

Division sud

————

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Titans du Tennessee 10 4 0438361 .714

Colts d’Indianapolis 10 4 0399320 0,714

e-Houston Texans 4 10 0315386 0,286

e-Jacksonville Jaguars 1 13 0275423 .071

Division Ouest

————–

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Chefs de z-Kansas City 13 1 0435310 .929

e-Las Vegas Raiders 7 8 0 403 447 0,467

e-Denver Broncos 5 9 0 276 395 0,357

Chargeurs e-Los Angeles 5 9 0327389 .357

– Conférence nationale (NFC)

Division Est

————-

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

Washington 6 8 0 302295 0,429

Cowboys de Dallas 5 9 0 339 433 0,357

Géants de New York 5 9 0244311 0,357

Eagles de Philadelphie 4 9 1303361 0,321

Division Nord

————–

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

z-Green Bay Packers 11 3 0434339 0,786

Ours de Chicago 7 7 0315318 .500

Vikings du Minnesota 6 9 0393440 0,400

e-Detroit Lions 5 10 0 342 482 0,333

Division sud

————

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

z-Saints de la Nouvelle-Orléans 11 4 0449330 .733

x-Tampa Bay Buccaneers 10 5 0448328 0,667

e-Atlanta Falcons 4 10 0 355 353 0,286

e-Carolina Panthers 4 10 0 323 356 0,286

Division Ouest

————-

Équipement PG PP PE PF PC Pct.

—— – – – – – —-

x-Seattle Seahawks 10 4 0413339 .714

Los Angeles Rams 9 5 0 345 269 0,653

Cardinaux de l’Arizona 8 7 0403349 .533

e-San Francisco 49ers 6 9 0 353 364 0,400

z-Teams qui remportent la division.

x-Teams qui gagnent des billets pour la finale.

e-Teams éliminés du concours.