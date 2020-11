PARIS / BERLIN, 25 novembre (.) – Les gouvernements du monde entier se sont précipités pour conclure des accords de vaccins mercredi alors que les infections atteignaient près de 60 millions dans le monde, alors que les scientifiques appelaient à la prudence et aux autorités Les Américains ont supplié les gens de rester à la maison pour Thanksgiving.

Le week-end de vacances devrait alimenter une vague d’infections aux États-Unis, qui comptent le plus grand nombre d’infections au COVID-19 au monde. Le bilan des morts de mardi a dépassé les 2000, le plus haut bilan en 24 heures depuis début mai.

Les espoirs d’un vaccin réussi, soutenus par les annonces de Pfizer, AstraZeneca et Moderna, ont stimulé les marchés boursiers mondiaux.

Mais il faudra probablement des mois avant qu’un vaccin approuvé ne soit disponible au grand public. Les scientifiques insistent sur le besoin continu de prudence alors que les politiciens veulent assouplir les restrictions pour Noël au milieu d’une deuxième vague de pandémie.

L’Allemagne a signalé mercredi un record de 410 décès dus au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, avant que ses 16 dirigeants de l’État fédéral et la chancelière Angela Merkel ne se rencontrent mercredi pour discuter de l’opportunité d’assouplir les restrictions pour les vacances de Noël et du Nouvel An. .

L’Italie a signalé 853 décès liés au COVID-19 mardi, contre 630 la veille et le chiffre quotidien le plus élevé depuis le 28 mars. En France, les nouvelles infections et le nombre de personnes hospitalisées avec le virus ont chuté de façon spectaculaire alors que le pays entrait dans sa quatrième semaine de verrouillage.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré mardi qu’un vaccin pourrait commencer à être administré d’ici la fin de l’année.

“Il est très probable que, dans l’attente de l’autorisation des autorités sanitaires, la vaccination des populations les plus vulnérables, et donc des personnes âgées, commencera dès fin décembre, début janvier”, a-t-il déclaré dans un communiqué. discours télévisé.

Air France-KLM fait partie des compagnies aériennes qui se préparent à relever le défi de transporter des millions de doses de vaccins COVID-19 sensibles à la température. “Cela va être un grand défi logistique”, a déclaré Christophe Boucher, chef du fret d’Air France.

DÉFIS DE REMERCIEMENT

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a mis en garde contre un relâchement trop rapide des verrouillages.

“Nous devons tirer les leçons de l’été et ne pas répéter les mêmes erreurs”, a-t-il déclaré au Parlement européen. “Se détendre trop vite et trop est un risque pour une troisième vague après Noël.”

Le président élu américain Joe Biden prononcera mercredi un discours soulignant les défis auxquels les Américains sont confrontés à l’approche de Thanksgiving – défis que le président sortant Donald Trump n’a pas réussi à relever à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée et dans les derniers jours de son mandat.

Le chirurgien général américain Jerome Adams a exhorté le public à comprendre «la gravité du moment» et à rester diligent en portant des masques, en évitant les foules et en se lavant les mains jusqu’à ce que de nouveaux traitements et vaccins soient disponibles.

“Nous avons juste besoin que vous, les Américains, attendiez un peu plus longtemps”, a déclaré Adams à Fox News dans une interview. (Rapport des tableaux . dans le monde; édité en espagnol par Janisse Huambachano)