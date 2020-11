Par Howard Schneider et Jonnelle Marte

WASHINGTON, 13 novembre (.) – Pour James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, l’augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis peut être contrôlée et l’économie se redressera si les ménages sont simplement orientés dans la bonne direction. exhorté à porter des masques et à prendre d’autres mesures que les responsables de la santé ont exhorté depuis mars.

Le chef de la Fed de New York, John Williams, a déclaré qu’une reprise complète devra attendre un vaccin, la crise sanitaire plaçant un «point d’interrogation» sur l’économie d’ici là. Et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a appelé à un verrouillage national pendant quatre à six semaines pour tenter d’endiguer la pandémie.

Dans l’une des institutions les plus technocratiques avec le plus de doctorats du pays, des mois de concentration singulière sur le chemin de la pandémie et son impact sur l’économie du pays ont conduit à ceci: qui diable sait?

Vendredi, des commentaires séparés de Williams et Bullard ont exposé les différentes idées qui circulent à la banque centrale sur la situation et ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. Kashkari a appelé à un arrêt plus tôt cette année, le seul au sein de la Fed à préconiser une mesure aussi extrême.

La politique monétaire pourrait opter pour l’un ou l’autre des résultats, bien que la discussion puisse influencer le débat plus large sur la manière dont les autres branches du gouvernement devraient réagir à mesure que la pandémie s’intensifie.

Les nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis ont dépassé 163 000 jeudi, franchissant la barre des 100 000 pour le neuvième jour consécutif, et le nombre de morts a augmenté de 1173 pour atteindre un total de 242 982. Les hôpitaux de certains États atteignent leur capacité.

Des millions d’Américains sont toujours au chômage et certaines industries, telles que l’hôtellerie et le divertissement, continuent à avoir de graves problèmes dans ce qu’ils peuvent faire.

Pourtant, Bullard a déclaré vendredi qu’il estimait que l’aide d’environ 3 billions de dollars approuvée par le Congrès au printemps était suffisamment importante pour faire face à la plupart des conséquences de la récession qui a suivi, qui, selon lui, s’est terminée en avril. le début d’une reprise qui continue d’avancer plus vite que prévu.

Les entreprises et les ménages s’adaptent et «une grande partie de l’économie peut produire son bien ou service même si elle doit faire face à la pandémie … et elle peut être produite en toute sécurité», a déclaré Bullard dans une webdiffusion au Club économique de Memphis.

Les chômeurs ont encore besoin d’aide, a reconnu Bullard, mais une assistance ciblée associée à une attention plus stricte à l’hygiène individuelle devrait ralentir la pandémie et permettre à la reprise de se poursuivre même si un vaccin prend plus de temps que prévu à se matérialiser.

Williams a attribué à cette aide fiscale le moteur de la reprise, affirmant que c’était «la raison pour laquelle les consommateurs peuvent encore dépenser». Cependant, il a dit qu’il craignait que l’économie continue de ralentir jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin.

Les progrès récemment annoncés sur ce front ont offert des “signes positifs” sur la capacité de dépasser le virus dans l’année à venir, a déclaré Williams dans une interview au Financial Times. Pfizer Inc a annoncé cette semaine que son vaccin expérimental COVID-19 est efficace à plus de 90%, sur la base des premiers résultats de son essai.

Mais l’économie est toujours dans un “trou profond” et “la récente forte augmentation des cas de COVID met un point d’interrogation clair sur la capacité de l’économie à traverser cette période”, a déclaré Williams.

(Rapport de Howard Schneider, édité en espagnol par Manuel Farías)