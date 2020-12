PHOTO DE FICHIER. L’actrice et chanteuse péruvienne Magaly Solier sourit lors d’une conférence de presse à Lima. REUTERS / Mariana Bazo

Par Marion Giraldo

SANTIAGO, 4 décembre (.) – Que diriez-vous d’une “comédie dramatique” andine avec des touches musicales pour accompagner les films de Noël traditionnels?

“Lina de Lima”, avec l’actrice et chanteuse péruvienne Magaly Solier, termine un voyage vertigineux et difficile vers le public avec une histoire qui interroge le point de vue sur la migration au Chili avec des touches de comédie, de drame et de pièces originales de la musique latine.

Après avoir traversé plusieurs festivals internationaux et la première en “streaming” sur HBO et Hulu en Amérique du Nord, le film arrivera enfin au Chili en version en ligne et dans des espaces de cinéma activés, après avoir été touché par la pandémie de coronavirus qui a décimé l’industrie de divertissement.

Solier, qui a joué dans le film “La Teta Asustada”, lauréat de l’Ours d’or au Festival de Berlin 2009, incarne Lina, une Péruvienne qui émigre au Chili, qui a déjà surmonté le coup initial de la migration et a a commencé à s’installer dans son environnement.

Sa réalité n’est plus uniquement centrée sur le travail mais se nourrit d’un mélange hétéroclite de nouveaux amis, de relations sexuelles occasionnelles et d’approche d’autres cultures.

“Il y a une sorte (d’idée) sur laquelle il est mal vu pour un migrant de passer un bon moment, tout type de plaisir est mal vu, parce que vous êtes allé vous sacrifier”, a déclaré à . la réalisatrice chilienne du film, María Paz González.

“Ce n’est pas le migrant pauvre qui souffre, qui est puni, qui est seul”, a déclaré González à propos de son premier long métrage de fiction, une coproduction entre le Chili, le Pérou et l’Argentine.

Une fois établie, Lina consolide les liens dans son nouveau pays en s’éloignant du stéréotype de la «sainte femme» et en chantant des rythmes afro-latins, des boléros et du folklore pop. De nombreuses pièces chorégraphiées et soigneusement arrangées sont interprétées par Solier, qui a collaboré avec le metteur en scène sur les compositions.

González a fait allusion au sous-genre «dramatique» pour désigner le mélange de drame et de comédie du film. Lina porte de splendides tenues aux couleurs vives et chante également en quechua, apportant du magnétisme aux scènes.

“L’énergie pour moi de beaucoup de migrants qui vivent ici n’est pas associée à la tragédie”, a déclaré le directeur. “Ce n’est pas seulement la tragédie qui constitue l’expérience de la migration, c’est plus la force que la tragédie”, a-t-il ajouté.

Le film a fait ses débuts au Festival du film de Toronto l’année dernière, mais sa première dans les cinémas chiliens a été suspendue en raison de manifestations sociales qui ont commencé dans le pays à la fin de 2019 et en raison de l’arrivée du coronavirus en mars de cette année.

“Nous avons d’abord eu une première en novembre de l’année dernière et en raison de tous les troubles sociaux, nous l’avons reportée à mars, et nous n’avons pas pensé en mars à ce facteur (de pandémie)”, a déclaré González. «Nous sommes dans le plan que le troisième fait le charme et met toute l’énergie à sortir», a-t-il conclu.

(Reportage de Marion Giraldo. Edité par Lucila Sigal)