Les tests obligatoires pour ceux qui voyagent à CABA ont commencé

Après neuf mois d’attente, la ville de Buenos Aires a de nouveau accueilli des touristes. Après avoir traversé la phase d’isolement la plus stricte au milieu de la pandémie de coronavirus, et selon les dispositions du gouvernement de Buenos Aires, les tests obligatoires ont commencé pour ceux qui entrent dans la capitale fédérale. Le reste de la première journée était de plusieurs blocs en ligne et les voyageurs mécontents en raison de la perte de temps. Par conséquent, dans le but de continuer à améliorer la coordination du circuit de soins, devra prendre un quart de travail précédent.

Les centres aménagés, au départ, étaient au nombre de trois: le Terminal Dellepiane pour ceux qui sont arrivés en bus longue distance, le bâtiment du ancien Brasserie de Munich de Costanera Sur pour ceux qui ont utilisé d’autres moyens et le Centre de conventions (CEC) strictement pour les véhicules privés. Ce matin, Fernán Quiros, ministre de la Santé de Buenos Aires, a rapporté avoir ouvert deux autres centres à Callao à 500 et à Flores Sur: ils ne sont pas encore disponibles pour prendre des postes. “Nous ouvrirons autant de centres d’essais que nous en aurons besoin et nous gérerons la durée de la période en fonction des exigences de chaque instant”, a-t-il prévenu.

Ce sont les nouvelles mesures pour les touristes en provenance de l’intérieur et des pays voisins, qui s’appliquent aux non-résidents qui restent au moins une journée et viennent de plus de 150 km ainsi qu’à ceux qui vivent dans la capitale fédérale mais y rentrent après 72 Heures; tous âgés de plus de 12 ans.

Comme l’ont remarqué les chauffeurs et utilisateurs qui ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux, les centres où les études continueront d’être menées ont fermé plus tôt que prévu et disposaient de peu de tests. Ainsi, une fois rejetés, de nombreux voyageurs se sont vus attribuer des quarts de travail pour les prochains jours, s’exposant à d’éventuelles amendes puisqu’elles dépassent 24 heures à compter de leur entrée.

Dans cette première étape, les touristes nationaux pourront arriver à CABA en bus ou en véhicule privé. À partir du 15 décembre, les touristes internationaux de Chili, Brésil, Uruguay et Paraguay. Ce ne sera que par avion, à l’exception de ceux de Uruguay, accessible par la rivière.

Tous les visiteurs doivent remplir un affidavit avant leur arrivée qui est téléchargé via le site officiel du gouvernement de la ville. Dans le cas des touristes des pays voisins, ils doivent également effectuer un test PCR 72 heures à l’avance et avoir une assurance médicale avec une couverture pour les cas de COVID-19.

«C’est un service que la Ville offre à ses citoyens. Pourquoi, s’ils partent pour trois ou quatre jours, est-il important qu’à leur retour, ils puissent être testés? Fondamentalement, parce que lorsque les gens quittent leur environnement habituel, leur famille, leur maison, leur mode de vie naturellement il y a un certain niveau de relaxation, il y a plus d’interaction sociale. Ce que nous offrons au public qu’au retour de leur période de plus grand risque, nous pouvons tous être avec un certain niveau de sécurité qu’au moins une partie des personnes potentiellement infectées puisse être détectée tôt », a déclaré Quirós, qui a également accepté : “Nous savons que c’est un problème et nous savons aussi que c’est un réconfort de savoir que nous prenons soin de la ville de Buenos Aires et de ses proches à leur retour de vacances ».

Les touristes devront d’abord passer leur tour en ligne pour entrer dans la ville de Buenos Aires (Capture d’écran)

Comment prendre le virage en ligne

Des retards et de la non-conformité des premiers voyageurs, Enfin, ceux qui entrent doivent faire un tour précédent pour éviter les foules et effectuer les tests. Ils devront en faire la demande à l’adresse: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/RequisitosTuristas. Il existe également des informations complémentaires et des recommandations pour éviter les infections à coronavirus.

Sur le Web, vous pouvez choisir entre le faire au CEC (uniquement en voiture) et au bâtiment de Munich, en fonction de la date, du lieu et des disponibilités. Du gouvernement de Buenos Aires, ils soulignent que, pour faire le test de salive, il est conseillé de ne pas avoir mangé, de s’être brossé les dents ou d’avoir bu au cours des trois dernières heures.

Tests réalisés, Les touristes pourront entrer dans la Ville sans avoir à attendre le résultat aux points d’arrivée et n’auront à s’isoler que s’ils sont informés d’un résultat positif. Ce sera entre 12 et 24 heures par SMS, courrier ou téléphone.

À son tour, également à partir du 15 décembre à Ezeiza, un test de salive sera effectué, dont la valeur pour les touristes internationaux sera de 2 500 dollars. Ils ne devraient être payés que par ceux qui résident dans d’autres pays. Le reste sera couvert par les œuvres sociales, l’assurance médicale ou, à défaut, par la municipalité. Il sera gratuit pour les personnes handicapées, les retraités et les personnes bénéficiant d’une aide de l’État.

J’ai continué à lire:

Les tests obligatoires ont commencé pour ceux qui entrent dans la ville de Buenos Aires

Test obligatoire et affidavit: les exigences pour les touristes arrivant dans la ville de Buenos Aires

Buenos Aires ouverte au tourisme international: date, exigences et activités