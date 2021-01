Après une réponse dans une interview qui a suscité la polémique, le secrétaire à l’accès à la santé, Carla Vizzotti, a assuré que le gouvernement progressera avec la stratégie de vaccination initiale et fournira les deux doses qui composent Spoutnik V.

Grâce à des publications sur les réseaux sociaux, le responsable a rapporté que l’Argentine avait acquis 15 millions de vaccins composés de deux composants, qui arriveront dans le pays avant mars.

“Le vaccin Spoutnik V est le seul dont le calendrier de vaccination se compose de deux composants, d’une part, le composant Ad26, et après un intervalle minimum de 21 jours, le second composant, Ad5. L’Argentine prévoit de les administrer selon cette indication“, Il a présenté.

Et j’ajoute: “Dans les prochains jours, comme prévu, 300 000 doses du deuxième volet arriveront, pour compléter les calendriers de vaccination qui ont été entamés. Ensuite, le calendrier de livraison se poursuivra jusqu’à ce que 100% des doses acquises soient terminées, des deux composants, comme indiqué».

Vizzotti a également indiqué qu’ils analyseront en consensus avec les experts et les représentants des 24 juridictions les stratégies possibles pour vacciner le plus de personnes possible et mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible.

Au milieu de la hausse des infections à coronavirus et de l’assouplissement des mesures de soins de santé par la population, le secrétaire à l’Accès à la Santé avait assuré dans un entretien que le gouvernement a évalué l’application d’une dose unique de Spoutnik V pour avoir deux fois plus de personnes vaccinées en mars.

“La décision sanitaire la plus importante que nous devons considérer est de savoir si nous voulons faire vacciner 10 millions de personnes d’ici mars avec deux doses ou si nous préférons avoir 20 millions de personnes avec une seule”, a déclaré le responsable national. Et il a ajouté: “Dans ce contexte de pandémie, il est très logique de penser que plus de personnes peuvent être vaccinées avec la première dose et reporter la seconde jusqu’à ce que l’épidémie soit déjà maîtrisée.”

Ses propos ont suscité la controverse et l’incertitude, principalement en raison de la façon dont l’administration nationale avait choisi de communiquer un changement dans des questions sensibles telles que la pandémie et la santé.

L’Argentine n’est pas le seul pays où cette possibilité est discutée. Récemment, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a averti que une seule injection de l’un des vaccins à deux doses semble offrir une forte protection contre le coronavirus.

