Scène de crime de l’entrée du retraité de Florencio Varela (Infobae)

Hier au début de la nuit Daniel Alberto Dama, un mécanicien retraité de 72 ans, a raconté ce qui lui était arrivé du mieux qu’il pouvait, devant Darío Provisionato, procureur en chef de l’UFI n ° 1 de Florencio Varela. Le choc était évident après avoir tué deux criminels qui avaient tenté d’entrer chez lui en partant avec son Ford Ranger blanc de son adresse sur la Calle El Gringo de Florencio Varela en bordure de San Francisco Solano, près du quartier Don Orione. Le discours était doublement difficile: Lady bégaye.

Ainsi, avec deux cadavres à la porte de sa maison, alors que La police scientifique a bouclé et inspecté la scène, Lady a dit au procureur sa version des événements, comment trois hommes s’étaient approchés de lui pour le voler, peut-être son camion ou aller directement chez lui, gardé par une porte et une porte. Dans la lutte, Dama a tiré avec son Bersa Thunder, dont elle est un utilisateur enregistré légitime. Au milieu, les criminels ont également tiré. Deux sont tombés; l’un s’est enfui.

Avec les bonnets au sol, Provisionato et son équipe ont commencé à surveiller les caméras de sécurité dans la région. Ils ont trouvé trois qui ont montré la séquence, y compris un film de l’entrée de la maison de Dama.

Les vidéos approuvaient la version du retraité. “Ils montrent la même chose comme indiqué”, assure une source clé de l’affaire pour Infobae. Pour le Provisionato fiscal, pour l’instant, le retraité a agi en légitime défense.

La scène du crime s’est bouclée.

Ainsi, le cas de Daniel Dama montre une nette différence avec celui de Jorge Ríos, le forgeron de 71 ans qui le 17 juillet dernier tué un criminel qui était entré chez lui avec deux autres complices qui ont réussi à s’échapper de l’endroit, après l’avoir surpris pendant qu’il dormait et l’avoir battu alors qu’ils exigeaient de l’argent. Dans une caméra de sécurité dans la région, on observe comment Ríos, qui a tiré plusieurs fois dans sa maison pour faire fuir les criminels, a suivi Franco Moreyra, qui était à la traîne du reste du groupe pour avoir été blessé et il a essayé de s’échapper, jusqu’à ce qu’il tombe à quelques pâtés de maisons.

Dans les mêmes vidéos des caméras de sécurité de la région On voit que Ríos a quitté sa maison armé et a atteint Moreyra. Là, il lui a donné des coups de pied, tiré et tué.

Revenons à l’affaire Daniel Dama, le retraité de Florencio Varela a assuré que les criminels lui avaient tiré dessus, ce qui est également mis en évidence par les caméras de sécurité, assure les sources du cas. Le procureur Provisionato attend toujours l’expertise balistique de l’affaire.

Pendant ce temps, la police recherche le fugitif. Les trois criminels qui ont participé à l’incident ont déjà été identifiés, y compris l’homme qui s’est échappé, croit-on, avec l’arme qui a été utilisée lors de la tentative de vol: tous trois sont originaires du quartier de Don Orione.

Sans avoir encore pris de tempérament sur Daniel Dama, le procureur Darío Provisionato le convoquera pour témoigner la semaine prochaine.

