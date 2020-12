La nouvelle formule implique une mobilité trimestrielle

Le parti au pouvoir au Sénat national a affirmé son numéro et obtenu opinion majoritaire pour approuver au sein de la commission des finances et du travail les changements promus dans la formule de mobilité des retraites pour 2021.

Après plusieurs croisements et chicanes, le Frente de Todos est prêt dans les 7 jours à donner une demi-sanction à la norme et à revenir à la Chambre des députés pour être discuté à nouveau mais avec les modifications. Ces changements qui ont été négociés entre le bloc du Sénat FdT et la Casa Rosada – dans une image plus oppositionnelle et officielle – comprennent certains les changements qui auront un impact sur les comptes budgétaires 2021 et le budget.

La formule initiale prévoyait deux mises à jour par an composées de 50% en fonction de la croissance salariale et de 50% en fonction de la collecte. En outre, il a établi que l’augmentation de 5% en décembre accordée par décret serait prise en compte de l’augmentation appliquée avec la nouvelle formule en mars 2021.

Plénière à distance du travail et de la protection sociale et du budget et des finances du Sénat, à laquelle ont participé le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité, Claudio Moroni, et la directrice de l’Administration de la sécurité sociale (Anses), Fernanda Raverta.

La règle issue de la commission instaure plusieurs modifications à ce schéma initial émanant du ministère de l’Économie. Le premier est que L’augmentation de 5% de décembre devient rémunératrice et ne sera pas déduite de l’augmentation de mars.

Le deuxième changement concerne la périodicité des ajustements. Dans la formule initiale qui prévoyait une demi-sanction de la part des députés, il établissait que la mobilité était accordée tous les six mois mais avec ces changements les augmentations seront appliquées tous les trimestres. Cela aura pour effet qu’il y aura six mois d’augmentations imprévues.

Le troisième changement concerne la formule de mise à jour pour les retraites et les pensions. Dans le système d’origine, il était établi que 50% de la collecte et 50% de l’indice de variation des salaires étaient prélevés. Cependant, la commission a approuvé une nouvelle formule. Le projet de loi qui sera traité au Sénat prévoit que l’ajustement se fera par perception, par l’indice de rémunération moyenne imposable des travailleurs stables (RIPTE) réalisé par le ministère du Travail et par l’indice des salaires INDEC, qui prend également la variation du travail en noir. En d’autres termes, avec ce changement, les chiffres de parité les plus élevés apparaissent dans ce trimestre.

Moroni, ministre du Travail

Un autre point qui est modifié est que l’article 6 est supprimé, ce qui a établi un plafond qui a été fixé par l’évolution de toute la collection des Anses. Ainsi, il avait été établi dans le texte original qui stipulait que les dépenses ne pouvaient pas être supérieures aux ressources. Cet article a été supprimé.

Aussi, l’adjoint Mirta tundis a noté que les changements ont amélioré le projet et qu ‘«ils sont au bénéfice des retraités», tout en faisant remarquer que «cela revient à la formule qui avait été réalisée dans le passé avec Massa».

«Le coefficient de mobilité attendu, qui a été déterminé pour le mois de mars 2021, a été donné par le différentiel résultant entre le pourcentage que l’application de la formule approuvée pour l’augmentation a produit et celui correspondant à décembre 2020. C’était inacceptable », a expliqué Tundis.

La butée de réglage est également éliminée

Les changements affecteront les coffres de l’État national, le budget 2021 et ce qu’il a négocié avec le Fonds monétaire international (FMI). “Le simple fait que les 5% ne soient pas actualisés signifie une augmentation de 0,3% du déficit 2021″ Il a expliqué à Infobae Martín Vauthier, économiste chez EcoGo. «C’est le changement le plus significatif en termes budgétaires car les départs à la retraite semestriels n’allaient avoir que l’augmentation en mars qui allait être diminuée avec la réduction de décembre, avec laquelle l’augmentation nominale entre décembre et août allait être faible. Cela allait avoir un impact fiscal très positif, mais cela impliquait qu’en année électorale, les départs à la retraite s’accompagneraient d’une véritable baisse jusqu’en août », a ajouté Vauthier.

Concernant les autres changements, Vauthier a souligné qu’il est “pratiquement impossible de projeter un déficit car cela dépend des décisions politiques et de la pandémie, cela implique des subventions, la mobilité, la parité, etc.” mais que la structure de la formule elle-même «ne se modifie pas trop, l’impact vient du paiement d’acompte. Ensuite, il faudra voir quelle est la différence entre le Ripte et l’indice de variation des salaires ».

J’ai continué à lire:

Le dur impact de la quarantaine: selon l’UCA, 44,2% des Argentins sont pauvres et le chômage atteint déjà 14,2%

Cris et croix bruyantes au Sénat pour des changements dans la formule de rémunération des retraités