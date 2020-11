C’est ainsi que le corps de Diego Maradona est arrivé à la Casa Rosada

La mort de Diego Maradona a choqué le monde. En raison de sa disparition physique, le gouvernement national a décrété trois jours de deuil national et sa dépouille mortelle est déjà voilée à l’intérieur de la Casa Rosada. Mais avant que des milliers et des milliers de fans de longue date du numéro historique 10 de l’équipe nationale argentine ne commencent à défiler, Sa famille, ses amis et plusieurs membres éminents du football argentin ont pu le voir lors d’une cérémonie intime..

Le cercueil avec la dépouille mortelle de Diego est arrivé après 1h30 du matin de la maison de réveil située dans le quartier de La Paternal. Après l’avoir placé dans la salle des patriotes latino-américains, le même endroit où l’ancien président de la Nation Néstor Kirchner était voilé il y a dix ans, était recouvert d’un drapeau argentin et d’un maillot Boca.

Le dernier adieu à Maradona à la Casa Rosada (capture youtube)

Les premiers arrivés à Balcarce 50 ont été Claudia Villafañe, son ex-femme, avec Dalma Oui Gianinna, leurs filles. Plus tard, ils étaient présents à la Government House Veronica Ojeda, un autre de ses anciens partenaires, avec Dieguito Fernando, le plus jeune fils de Maradona. La même chose s’est produite avec Jana, une autre des filles de 10. Ses frères et sœurs étaient également là. Celui qui ne pourra pas le virer en personne sera Diego Maradona Jr, qui est en Italie, hospitalisé parce qu’il a contracté un coronavirus.

Jorge Burruchaga au sillage de Diego Maradona

L’une des premières images qui a généré un impact a été de voir certains des joueurs champions du monde au Mexique 86 entrer dans une rangée.. Tous ensemble, ils se sont approchés pour saluer leur grand capitaine. Avec Oscar Ruggeri En tête, un autre des personnages vus en train de traverser la Casa Rosada au petit matin était Jorge Burruchaga, Sergio Batista, Oscar Garré, Ricardo Giusti et Luis Islas étaient certains de ceux qui sont passés – la tête baissée, le regard perdu – pour dire au revoir à Diego.

Un autre de ceux qui ont participé à la cérémonie pour les intimes était Sergio Goycochea, le gardien de but inoubliable qui était le héros de l’équipe de Carlos Bilardo en Italie 90. Victor Galindez, le masseur historique qui a accompagné l’équipe lors de la direction technique de Carlos Bilardo, a également participé aux adieux des intimes. Guillermo Coppola, son représentant historique et ami pendant tant d’années, faisait partie des adieux à Maradona.

Javier Mascherano dans le sillage de Diego Maradona

L’un de ceux qui ont également licencié son ancien entraîneur lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud était Javier Mascherano. El Jefecito, qui a annoncé il y a quelques jours sa retraite du football professionnel, était un autre participant à une cérémonie inoubliable.

En plus des parents et des personnages pertinents de la vie de Diego, d’autres protagonistes qui sont entrés pour dire au revoir à la star mondiale du football étaient Carlos Tevez et Ramón Wanchope Ábila, deux représentants de l’équipe actuelle de Boca, qui sont rapidement revenus de Porto Alegre lorsque le match qui allait jouer contre l’Inter pour la Copa Libertadores a été reporté à la semaine prochaine.

L’organisation du sillage a fait que l’entrée de l’esplanade des avenues Alem et Rivadavia était le secteur d’accès pour les visiteurs spéciaux. Et là un autre de ceux qui sont entrés était Martin Palerme, le meilleur buteur de l’histoire de Xeneize, arrivé au club de la Ribera en 1997 à la demande expresse de Maradona au président de l’institution Mauricio Macri. Dans ce même groupe, il était également possible de voir Rolando Schiavi, un autre ancien Boca, et le président de l’Association argentine de football, Claudio Tapia.

Tevez et Wanchope dans le sillage de Diego Maradona

L’une des présences qui a le plus attiré l’attention dans l’adieu aux intimes était celle de Rafael Di Zeo: le leader historique du bar Boca brava, est apparu à la Casa Rosada à côté de La 12 et est entré pour dire au revoir à Maradona.

Le monde pleure pour Diego Maradona. L’un des lieux emblématiques d’Argentine est le théâtre d’un adieu dont on se souviendra à travers les âges.

