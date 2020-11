MADRID, 12 ANS (EUROPA PRESS)

Thèmes qui composent l’AGENDA des événements et informations programmés ce jeudi 12 novembre par EUROPA PRESS regroupés dans les rubriques Actualités politiques et Autonomies:

NOUVELLES POLITIQUES

– A Madrid, le roi Felipe VI participe à la III édition du Forum de Paris sur la paix, qui se tient virtuellement.

– 08h00: A Madrid, le ministre de la Santé, Salvador Illa, rencontre l’ambassadeur d’Allemagne, Wolfgand Dold. Siège du ministère.

– 08h10: Le secrétaire adjoint du PP pour la participation, Jaime de Olano, est interviewé dans «Capital», de la radio Intereconomía. A 9 h 40, il intervient dans «La Hora de La 1», sur TVE.

– 08 h 55: La secrétaire de Vox au Congrès, Macarena Olona, ​​est interviewée dans «La Hora de La 1», sur TVE.

– 09h00: Le secrétaire général du PP, Teodoro García Egea, est interviewé dans «Despierta Andalucía» par Canal Sur Televisión.

– 09h05: Le président du PP de Catalogne, Alejandro Fernández, est interviewé dans «Herrera en Cope», par Cadena Cope.

– 09h15: Le ministre de la Consommation, Alberto Garzón, est interviewé sur «Espejo Público» d’Antena 3.

– 11h00: A Madrid, le président du Parti populaire, Pablo Casado, rencontre le président de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), Gerardo Cuerva. À 12h30, il rencontre le président du Círculo de Empresarios, John de Zulueta.

– 12h00: L’Institut Royal Elcano présente en format virtuel «L’entreprise espagnole en Afrique subsaharienne: stratégies, expériences et risques». Paz Ramos Resa, directeur général du commerce international et des investissements; Alberto Virella, Ambassadeur en mission spéciale pour le Plan Afrique; Ibrahim Mayaki, PDG, Agence de développement de l’Union africaine, membre du Conseil scientifique de l’Institut royal d’Elcano; Jesús Jiménez, PDG, FOCE; Ainhoa ​​Marín, chercheuse principale à l’Institut royal d’Elcano et auteur du document.

– 13h00: A Madrid, le Ministre de la Justice, Juan Carlos Campo, assiste à la cérémonie de remise de l’Ordre de San Raimundo de Peñafort. Conseil d’Etat.

– 13h30: L’eurodéputé du PP José Manuel García-Margallo est interviewé dans «120 Minutes» de Telemadrid.

– 14h00: La ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, Arancha González Laya, rencontre par visioconférence le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Dominique Raab.

– 16h00: À Madrid, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, préside la réunion du comité de surveillance des coronavirus, à laquelle assiste le ministre de la Santé, Salvador Illa. Dans le complexe Moncloa.

– 16h30: La Première Vice-Présidente et Ministre de la Présidence, Relations avec les Tribunaux et Mémoire Démocratique, Carmen Calvo, préside la réunion du Comité Général des Secrétaires d’Etat et Sous-Secrétaires par voie télématique.

– 17h30: La ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, Arancha González Laya, donne la visioconférence d’ouverture du cycle «L’avenir de l’Europe», organisé par l’Institut royal d’études européennes CEU San Pablo.

– 17h30: À Madrid, la troisième vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, reçoit le procureur général, Dolores Delgado, qui lui présente le rapport annuel du parquet. Siège du ministère.

– 20h30: La ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, Arancha González Laya, tient une réunion téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de la Bolivie, Rogelio Mayta.

– Activités parlementaires du Congrès:

– 08h30: Table et porte-parole de la Commission des Affaires étrangères. Salle Miguel Herrero et Rodríguez de Miñón.

– 09h00: séance plénière. Débat sur l’intégralité du projet de loi de budget général de l’Etat pour l’année 2021. Hémicycle.

– Fin complète. Bureau de la Commission pour l’audit de la qualité démocratique, la lutte contre la corruption et les réformes institutionnelles et juridiques. Salle Argüelles.

– 12h00 ou fin complète. Commission mixte de coordination et de suivi de la stratégie espagnole pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Chambre Prim.

– Fin de commission. Table et porte-parole de la Commission mixte de coordination et de suivi de la stratégie espagnole pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Chambre Prim.

– 16h00 ou fin complète. Commission de la sécurité routière. Salle Cánovas.

– Activités parlementaires du Sénat:

– 10h30: Commission Dépopulation et Défi Démographique. Chambre Clara Campoamor.

– 16h00: Commission de la culture et des sports. Ordre du jour Salle Europe.

AUTONOMIES

– 11h15: A Santa Cruz de Tenerife, la Ministre de la Politique Territoriale et de la Fonction Publique, Carolina Darias, visite la ville, où elle rencontrera le président du Cabildo, Pedro Manuel Martín; à 12 heures, il assiste aux médias, sur la Plaza de España; et à 13h00, visite de la municipalité de Santa Úrsula. .

– 12h00: À Valence, le ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda Urbain, José Luis Ábalos, participe à l’événement d’affaires «Accélérer le Corridor. Activez tout un pays »par le corridor méditerranéen, organisé par l’Association valencienne des entrepreneurs (AVE). Palais des congrès. Avenue Cortes Valencianas, 60.