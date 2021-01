14/01/2020 Le gouverneur de la Banque d’Espagne, Pablo Hernández de Cos (2i), le ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme, Reyes Maroto (au centre) et le ministre des Affaires étrangères, de l’UE et de la coopération, Arancha González Laya (2d ), posent ensemble lors du premier jour de la 10e édition de la «Journée des investisseurs espagnols» au Palais de la Bourse de Madrid le 14 janvier 2020. ECONOMIE MADRID ESPAGNE EUROPE Jesús Hellín – Europa Press

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Le roi Felipe VI présidera ce mercredi l’inauguration de la XI édition du Forum économique international Espagne Investors Day (SID), qui réunira en deux jours à Madrid, en personne et en ligne, 46 grandes sociétés cotées en Espagne et plus de 200 investisseurs international.

Au total, 46 sociétés cotées assisteront à la réunion, un chiffre qui représente une participation record et montre «l’intérêt croissant» pour participer à la principale réunion économique qui s’est tenue en Espagne en début d’année.

L’organisation souligne que cette année le forum prend une “importance particulière” compte tenu de la baisse des investissements internationaux en Espagne et de la nouvelle situation créée par la crise sanitaire, “ce sera donc une occasion unique de générer et de renforcer la confiance dans nos grandes sociétés cotées. dans un scénario d’incertitudes “.

La réunion réunira, pendant deux jours, plus de 200 investisseurs internationaux d’Allemagne, d’Australie, de Belgique, du Canada, des États-Unis, des Émirats arabes unis, d’Espagne, de France, d’Irlande, d’Italie, de Malaisie, du Royaume-Uni, de Suède et de Suisse, avec les principaux dirigeants de 46 sociétés cotées espagnoles, qui expliqueront la situation de leurs sociétés et les projets pour l’année qui commence maintenant.

Le roi, qui est président d’honneur du Forum depuis la première édition, ouvrira à nouveau la réunion, et le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto; le ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, José Luis Escrivá; et lors d’une conférence, la quatrième vice-présidente et ministre de la Transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera, présentée par le PDG d’Endesa, José Bogas.

Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, et le président de l’Institut officiel du crédit (ICO) y participeront également; José Carlos García de Quevedo et, dans le domaine privé, la présidente de BNP Paribas en Espagne, Cecilia Boned; le président d’Acerinox, Rafael Miranda; le président du Red Eléctrica Group, Beatriz Corredor; et le PDG de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer.

Pour demain, jeudi, une conférence de la troisième vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, présentée par le président de Grant Thornton, Ramón Galcerán, et une table ronde avec des experts économiques, ainsi que la clôture présidée par le ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, María Aránzazu González Laya.

La secrétaire d’État au Commerce et présidente d’Icex, Xiana Méndez; le gouverneur de la Banque d’Espagne, Pablo Hernández de Cos; le président du CNMV, Rodrigo Buenaventura; la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; et le président du SID, Benido Berceruelo.

ENTREPRISES LES PLUS PARTICIPANTES, PROVENANT DE L’IBEX 35

Les 46 sociétés qui participent majoritairement à l’indice Ibex 35, en plus d’autres grandes sociétés du marché continu d’intérêt pour les investisseurs étrangers, sont Acciona, Acerinox, Aena, Almirall, Arima, Atresmedia, Audax, Bankinter, CaixaBank, Catalana Occidente, Cecabank, CIE Automotive, Corporación Alba, Ebro Foods, Enagás, Ence, Endesa, Euskaltel, FCC, Ferrovial, Fluidra, Gestamp, Grifols et Grupo ACS.

Ils sont rejoints par Iberdrola, Indra, Inmobiliaria Colonial, International Airlines Group, Liberbank, Mapfre, Mediaset España, Merlin Properties, Prisa, Prosegur, Prosegur Cash, Red Eléctrica de España, Repsol, Rovi, Sabadell, Sacyr, Solaria, Técnicas Reunidas , Telefónica, Unicaja Banco, Vidrala et Vocento.

De cette manière, tous les secteurs d’activité des entreprises sont ainsi représentés dans cette nouvelle édition du SID.

Pour le président de la SID, Benito Berceruelo, c’est une “satisfaction” de voir comment chaque nouvelle édition suscite l’intérêt des entreprises à se joindre à la rencontre et c’est une “motivation importante” de continuer à travailler et de récupérer investissement, activité et énergie au plus vite. l’emploi dans l’économie du pays.

L’Espagne Investors Day a BNP Paribas et Exane BNP Paribas comme associés; Grant Thornton, Endesa, Cecabank et Prisa comme sponsors; et BME, ICEX-Invest en Espagne, ICO, Linklaters, l’équipe économique, AON et la mairie de Madrid en tant que collaborateurs.