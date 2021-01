L’entraîneur de Cruz Azul, Juan Reynoso à Mexico (Mexique). . / José Méndez / Archives

Mexique, 27 janvier . .- L’entraîneur péruvien Juan Reynoso a admis ce mercredi qu’il n’exclut pas la permanence à Cruz Azul de l’attaquant équatorien Bryan Angulo, tout en précisant que cela dépendra de son set-up et des offres que le club mexicain reçoit.

“Angulo se entrena con nosotros, lo estamos poniendo en forma porque tuvo mes y medio de vacaciones. Esta semana lo vimos con mejores actuaciones y si al club las ofertas que hay por él no le interesan, seguro se quedará”, explicó Reynoso en rueda de presse.

L’entraîneur de 51 ans a admis que le joueur avait des options pour les accompagner dans le tournoi de Clausura.

“Angulo a du potentiel et fait beaucoup plus partie des renforts avant que nous avons vus jusqu’à présent. Si nous ne trouvons pas quelque chose de mieux, il reste”, a-t-il déclaré.

Bryan Angulo est arrivé à Cruz Azul pour l’Apertura 2019 mais dans les dix matchs qu’il a disputés, il n’a pas marqué.

Angulo a été prêté à Tijuana pour deux tournois, dans lesquels il a disputé 27 matchs, marqué sept buts et donné une passe.

Angulo est l’une des alternatives que Cruz Azul doit fournir à sa pénurie d’avants. Avec l’Équatorien, Reynoso a le Mexicain Santiago Giménez et l’Uruguayen Jonathan Rodríguez, qui est puni pour avoir violé l’isolement par covid-19.

Reynoso espère renforcer ses effectifs à deux postes avant la fermeture du marché des transferts. Les Argentins Guillermo ‘Pol’ Fernández et Walter Montoya ne peuvent toujours pas jouer en raison de certaines procédures d’immigration en cours.

L’ancien entraîneur de Puebla a déclaré que son compatriote Yoshimar Yotún est toujours ou physiquement à cent pour cent, il n’a donc pas garanti son appropriation lors du match de la quatrième journée, ce samedi contre Querétaro.

“Yoshimar se met en forme physiquement. Lors du dernier match (contre Pachuca), nous avons prévu que dans la seconde mi-temps, il nous aiderait avec la possession et il a bien fait malgré l’atténuation qu’il est entré en tant que milieu de terrain mixte, puis je l’ai éliminé en tant que milieu de terrain mixte. ailier “, a conclu.