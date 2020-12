Martita, Ricardo et Felipe Fort (Instagram)

Quelques jours après sept ans de la mort de Ricardo Fort, la nouvelle la plus attendue a été confirmée: arrive Le commandant, la série documentaire qui montrera la vie excentrique de l’homme d’affaires. Après des années de spéculations et de propositions qui ne se sont pas concrétisées, ses enfants Marta et Felipe ont finalement accepté de céder les droits au journaliste. Eddie Fitte.

Après le transfert des droits, les producteurs mènent un travail de recherche exhaustif sur la vie et l’œuvre de l’artiste en mémoire. Cette étude couvre à la fois sa vie en Argentine et à l’étranger, son enfance, sa jeunesse, ses rêves de célébrité, sa poursuite inlassable du bonheur, son arrivée dans les médias, sa santé, ses amours, sa mort et l’icône dans le c’est devenu après.

Ricardo Fort avec Gustavo Martínez, le tuteur de Marta et Felipe

Les archives personnelles de Ricardo seront utilisées pour tout cela: des milliers d’heures d’enregistrement inédit de ses voyages, ses émissions de télé-réalité, son quotidien, ses excentricités et documents personnels. Cela sera complété par les témoignages des personnes les plus importantes de votre vie en donnant la priorité à celles qui n’ont jamais parlé.

En outre, il y a une liste avec plus de 200 personnes qui ont traversé la vie du millionnaire excentrique et pourraient avoir une certaine participation à la fiction. L’idée principale de toute cette collecte de données est de trouver quelque chose de vraiment nouveau et spécial qui n’a pas été vu jusqu’à présent. Pouvoir voir Ricardo Fort d’un point de vue humain et jusqu’à présent réservé.

Le journaliste et écrivain travaille sur un scénario depuis deux ans, une idée qui est née de son intérêt pour pouvoir approfondir une histoire qu’il considérait comme centrée sur la modernité et la poursuite du bonheur de l’artiste décédé en 2013.

Après avoir trouvé l’intérêt de 20/20 Films (producteur de Patricio Álvarez Casado) pour faire partie du projet, ils ont décidé d’unir leurs forces et de faire une proposition formelle aux héritiers de Fort.

Quand Ricardo vivait. Marisa López (la nounou), Martita, El Comandante, Gustavo Martínez (le tuteur des garçons) et Felipe, l’autre fort jumeau. Photo: Archives d’Atlántida

La deuxième étape de la part de Fitte a été d’écrire une lettre personnelle à Gustavo Martínez soulignant son intention de prendre soin de la mémoire de Ricardo et de produire ce qu’il appelle “Le documentaire définitif”, faisant appel à l’objectivité et à la pluralité des voix avec l’aval de ses enfants et de ceux qui l’aimaient le plus.

En août, avec les ouvertures de quarantaine, ont eu lieu les rencontres entre le tuteur des enfants de l’homme d’affaires et l’ancienne attachée de presse Natalia Roman, à qui ils ont présenté les premières idées. Avec l’approbation des deux, une réunion s’est poursuivie avec les deux mineurs présents afin de discuter du projet en détail.

Cesar Carozza -Avocat de la famille Fort- était chargé de conseiller les mineurs, d’accompagner le processus et de rédiger les contrats et autorisations finalement signés dans les derniers jours de novembre. Avec cette signature, la première étape est franchie pour réaliser l’un des rêves que Ricardo Fort a décrétés de son vivant. The Commander sera la série documentaire qui en est déjà aux premiers stades de développement.

