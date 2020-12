Ricardo Jaime le jour de son arrestation en 2016

Pour la deuxième fois dans les derniers jours de décembre Ricardo Jaime a reçu un rejet de sa demande d’assignation à résidence. Le Tribunal Oral Fédéral 6 (TOF 6), qui le juge pour quatre affaires de corruption, dont celle de son enrichissement illicite, a rejeté la demande formulée par l’ancien secrétaire aux transports du kirchnérisme de continuer à être détenu au domicile de sa mère nonagénaire.

Le 17 décembre, le TOF 6 avait rejeté une demande de la défense de Jaime visant à ce que l’ancien responsable continue d’être détenu en résidence surveillée. La demande avait été faite au motif du besoin de Jaime de prendre soin de sa mère Maria Margarita Silvestre, 90 ans et dans un état de santé fragile. La demande que les juges ont rejetée le 17 décembre a été faite parce que le frère de l’ancien fonctionnaire, Roberto René Jaime, était dans un état de santé grave. Le procureur du procès, Gabriela Baigún, s’était prononcé en faveur du domicile de Jaime pour des raisons «humanitaires».

Les juges avaient indiqué que Silvestre avait deux soignants chaque jour et que les petites-filles (dont deux filles de Ricardo Jaime) et la belle-fille pouvaient s’occuper de la vieille femme. Et qu’ils ne l’ont pas placé en détention à domicile car les risques procéduraux d’évasion et d’ingérence dans l’enquête qui justifient le maintien de la détention préventive étaient toujours en vigueur.

Après ce rejet, Roberto René est mort. Puis la défense de Jaime est revenue pour demander l’assignation à résidence afin que l’ancien secrétaire aux transports de Néstor et Cristina Kirchner puissent prendre soin de leur mère et la contenir émotionnellement. Les avocats ont expliqué qu’en 2020, deux des trois enfants de Silvestre sont décédés. Il y a quelques jours, Roberto René est décédé et en avril dernier il était mort Eduardo Daniel, qui vivait au Brésil et était l’un des nombreux accusés en tant que pionnier de l’ancien fonctionnaire dans le procès pour enrichissement illicite.

À la suite du décès de Roberto René Jaime, la défense de l’ancien fonctionnaire a utilisé l’état d’esprit de la mère de Jaime devant les juges comme motif principal de leur demande. La défense l’a décrit comme suit: «… la situation émotionnelle de Mme María Margarita Silvestre qui a déclaré à plusieurs reprises par téléphone qu’elle ne voulait pas continuer à vivre puisqu’elle ne pouvait pas supporter deux pertes de ses enfants en deux ans, à laquelle s’ajoute le confinement de M. Ricardo Jaime qui ne peut être là avec elle, non seulement pour l’assister dans ses produits de soins de ses maladies physiologiques, mais principalement à cause de la contrainte émotionnelle dont souffre Mme Silvestre et que seule la présence d’elle fils peut corriger ». Et ils ont ajouté que la présence de Jaime dans la maison de sa mère “ne peut être remplacée par personne d’autre que son fils puisque la situation physique et émotionnelle de celui-ci est déchirante …”. Ils ont également fait valoir que ses soignants ne peuvent pas la contenir du point de vue émotionnel et que les visites des petites-filles comportent un risque énorme en raison de la situation pandémique.

Avant la deuxième demande de Jaime, le parquet en charge de Baigún a de nouveau manifesté en faveur du domicile et a fait valoir qu ‘«il s’agit d’une question d’ordre humanitaire, puisqu’une femme qui a l’âge et les problèmes de santé qui ont été vérifiés – à la fois physique et mental – et qui vient de perdre deux de ses enfants, il a au minimum le droit d’être avec le seul qu’il lui reste ».

Les juges Julio Panelo, José Martínez Sobrino et Fernando Canero Ils ont rejeté la dernière demande de la défense de Jaime. Dans la nouvelle résolution signée le 22 décembre à laquelle il a accepté Infobae, les juges citaient le paraphé cinq jours auparavant: «Loin d’être Mme Silvestre dans un état d’impuissance matérielle et sociale, elle a le soin qu’à sortir avec sa famille proche, dont beaucoup de membres résident dans la même ville. , ont considéré comme suffisantes, et avec les ressources économiques et d’assistance appropriées pour les étendre si nécessaire, des éléments objectifs qui vont au-delà des souhaits compréhensibles de la première d’avoir la compagnie de son fils Ricardo, et la situation familiale malheureuse, relative à les maux qui affligent à la fois la femme nommée et son fils Roberto détruisent la prétendue situation d’abandon », avaient-ils dit. Après la résolution, le frère de Jaime est décédé.

Le Tribunal oral fédéral qui poursuit Ricardo Jaime (Maximiliano Luna)

Les juges ont souligné que: «Aujourd’hui, la défense tente à nouveau aujourd’hui de lui accorder une assignation à résidence assistée sur la base du besoin émotionnel de Mme Silvestre d’être prise en charge par son fils unique – et non plus, dans la situation présumée de l’impuissance morale et matérielle sur laquelle se fondait sa demande précédente -, ainsi que l’impossibilité pour les petites-filles de Mme Silvestre de se rendre chez elle, car cela exposerait le nommé à un risque sérieux de contagion du COVID – 19, sans expliquer pourquoi ils sont empêchés de s’acquitter de leurs obligations imposées par la loi, en prenant et en prenant des mesures extrêmes le cas échéant, des mesures d’hygiène et de distanciation, que toute la société a dû mettre en œuvre dans le cadre d’une pandémie, afin de être en mesure de fournir les soins exigés à la fois émotionnellement et physiquement par sa grand-mère. En ce sens, il est rappelé que non seulement la présence d’au moins une de ses petites-filles a été retrouvée à domicile pendant la pandémie, mais aussi que le personnel qui s’occupe en permanence de Mme Silvestre, selon les rapports sociaux recueillis lors de cet incident, à ceux mentionnés ci-dessus, il quitte le domicile à 16h00, rentre à 8h00, sans que ce danger inhabituel de contagion auquel la défense fait allusion a été configuré à ce jour, ce qui n’est pas compris, comme il semblerait exilé avec la seule présence de l’accusé Jaime chez lui ».

C’est pourquoi ils ont conclu que: «Ainsi, la simple présentation d’une nouvelle demande d’assignation à résidence fondée sur le décès du seul parent que ce pouvoir judiciaire n’a pas pris en compte pour assister Mme Silvestre au moment de refuser une telle prestation, ne parvient pas à faire bouger le fondamentaux qui ont été développés jusqu’à présent. Pour le reste, la simple invocation d’un droit humanitaire fondé sur le sentiment d’une mère qui a perdu deux de ses trois enfants au cours des derniers mois, bien qu’elle soit extrêmement dramatique, n’implique pas nécessairement la possibilité, dans la circonstance spécifique discuté ici, que l’accusé Ricardo Jaime peut accéder à son assignation à résidence pour alléger cette circonstance ».

Jaime continuera de purger sa détention préventive à la prison d’Ezeiza. Il a été arrêté en 2016 par le juge Julian Ercolini qui était en charge de l’affaire de corruption pour l’achat millionnaire de trains indésirables en Espagne et au Portugal. Une fois l’affaire – qui s’est ajoutée à celle d’enrichissement illicite et deux autres – a été portée devant le tribunal, le TOF 6 a prolongé la détention préventive en vigueur.

La demande rejetée le 22 décembre est l’une des nombreuses demandes faites par Jaime en 2020. L’une d’elles a été soutenue par le gouvernement national à travers une demande faite par le Secrétariat national des droits de l’homme au cours des premières semaines d’isolement par la pandémie de coronavirus. La demande a été rejetée par TOF 6 et ce rejet a été confirmé par la cassation, le tribunal devant lequel la demande d’assignation à résidence avait été introduite par le secrétariat en charge de Horacio Pietragalla.

Jaime a deux condamnations définitives pour des affaires de corruption en plus de celle qui a été prononcée pour sa responsabilité dans la tragédie des onze, qui n’a pas encore été examinée par la cassation. La semaine dernière, le procès s’est terminé pour 2020 où il est accusé dans quatre autres affaires. Les audiences reprendront en février 2021 et il est supposé qu’avant la fin de l’année il y aura une peine. Il y aura 13 ans depuis le début de l’enquête sur l’enrichissement illicite de l’ancien secrétaire aux transports de la Nation entre 2003 et 2009.

J’ai continué à lire

Jaime considéré comme un “prisonnier politique” par le parti au pouvoir

Alberto Fernández a convenu avec les gouverneurs que le mardi 29, la vaccination contre le Spoutnik V commencera