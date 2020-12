Le célèbre spécialiste d’opinion mexicain a affirmé que la proposition de réforme de Banxico profite de manière disproportionnée et injustifiable au riche homme d’affaires Ricardo Salinas Pliego. Commode (Photo: Cuartoscuro)

L’analyste et chercheur du Institut technologique autonome du Mexique (ITAM), Commode Denisse, sévèrement critiqué la proposition de réforme du Banque du Mexique (Banxico).

Dans sa chronique hebdomadaire, qu’il a intitulée dans ce numéro «Shoe Lame Law?»Et dans diverses publications réalisées via son compte Twitter, la célèbre spécialiste d’opinion mexicaine a affirmé que la proposition de réforme de Banxico profite de manière disproportionnée et injustifiée au riche homme d’affaires. Ricardo Salinas Pliego.

“López Obrador doit tellement à Ricardo Salinas qu’il fait la promotion d’une loi à son profit / Banco Azteca, même si cela affecte l’autonomie de Banxico et met le pays en danger. C’est ainsi la faiblesse du président et la soumission du pouvoir politique au pouvoir économique », écrit l’analyste sur son compte Twitter.

Quelques instants plus tard, Commode Denise a réitéré sa position: “Oui Brunette [Movimiento Regeneración Nacional] approuve “Ley Banco Azteca », au détriment de l’autonomie de Banxico et du pays, montrera que le Mexique a un coprésident. Ricardo Salinas aura mis les 4T et López Obrador à son service, soumettant le pouvoir politique au pouvoir économique et à leurs intérêts».

Denise Dresser attaque López Obrador (Photo: Twitter @ DeniseDresserG)

Ce n’est pas la première fois que Denise Dresser accuse López Obrador et le parti qu’il a fondé de profiter à l’homme d’affaires au détriment des intérêts de la nation. À une table d’analyse à l’émission de radio de Carmen Aristegui, il a affirmé que Salinas Pliego est devenue #empress de ce gouvernement. ” Ces commentaires ont été annoncés en avril, peu de temps après que Banco Azteca ait reçu les cartes d’aide sociale par attribution directe.

Cette réforme approuvée en général et en particulier par le Chambre du Sénat mercredi dernier, 9 décembre, il est prévu que les devises étrangères capturées par les banques nationales ne puissent pas être rapatriées dans leur pays d’origine et doivent être achetées par le Banque du Mexique; passant ainsi aux réserves internationales du pays.

Ce projet de réforme a été envoyé au Chambre des DéputésIl est encore nécessaire que cet organe législatif adopte son approbation.

Denise Dresser n’a pas été la seule à affirmer que cette réforme est menée dans le but de profiter au fondateur de Azteca Bank, Ricardo Salinas Pliego. Le gouverneur adjoint de Banxico, Jonathan Heath, Il a attaqué cette tentative de réforme en déclarant: «Il y a pas mal d’arguments contre les réformes de la loi sur la Banque du Mexique. L’un des plus importants est qu’il ne vaut pas la peine de réformer une loi pour favoriser une seule entreprise, en particulier avec un dossier négatif auprès de la SEC [Comisión de Bolsa y Valores, por sus siglas en inglés] de Etats-Unis. ».

Denise Dresser critique la proposition de réforme de Banxico (Photo: Twitter @ DeniseDresserG).

Dans un communiqué officiel du Banco de México partagé par Gerardo Esquivel, actuel vice-gouverneur de ladite institution, Il a été déclaré que «le projet vise à bénéficier à la population qui reçoit des billets et des pièces étrangers. Parmi ces bénéficiaires, ceux qui se consacrent aux activités touristiques et ceux qui reçoivent des envois de fonds se distinguent principalement “

Cependant, Esquivel a nuancé ces bonnes intentions qui précèdent le projet de réforme en déclarant que «lLes impacts du projet entraîneraient des effets et des risques substantiels sans atteindre l’objectif que ledit projet cherche à atteindre».

Certains analystes ont averti que cette tentative de réforme pourrait saper l’autonomie de la Banque du Mexique et faciliterait le blanchiment d’argent dans le système financier mexicain.

