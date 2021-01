Ricardo Salinas Pliego a demandé à ses abonnés leur avis sur la réouverture de restaurants dans la zone métropolitaine de la vallée du Mexique (Photo: Cuartoscuro)

Encore une fois, l’entrepreneur Ricardo Salinas Pliego a suscité la polémique en partageant une enquête sur les réseaux sociaux. Le magnat mexicain a demandé à ses abonnés Twitter son avis sur l’ouverture de restaurants dans la zone métropolitaine de la vallée du Mexique et à propos du mouvement #AbrimosoMorimos commencé la semaine dernière.

“Que pensez-vous de l’ouverture de restaurants et du mouvement #AbrimosOMorimos des propriétaires d’entreprises au CDMX?”a interrogé le propriétaire du Grupo Azteca.

À 14h30, le scrutin penche en faveur de la “Oui, ouvrez maintenant”, avec 68,8% des voix; deuxièmement, la réponse était localisée “Non, gardez-les fermés”, avec 24% et, enfin, 7,2% des internautes ont répondu par un “Je ne m’inquiète pas” à l’interrogatoire de l’employeur.

À 14h30, l’enquête penche en faveur du “Oui, laissez-les ouvrir maintenant”, avec 68,8% (Photo: Twitter)

Pour compléter son message, Salinas Pliego a joint la demande que les membres du syndicat de la restauration ont adressée aux gouverneurs de l’État de Mexico et de Mexico, Alfredo del Mazo et Claudia Sheinbaum, travailler malgré le feu rouge.

«Ils ont même téléchargé une pétition sur CHANGE .org demandant le soutien des gens pour signer une lettre et se faire entendre … https://tinyurl.com/y4yezaps“, terminé.

En guise d’appel à l’aide, les travailleurs du secteur alimentaire ont publié une lettre ouverte demandant aux autorités de leur permettre de travailler, car il s’agit de 50 000 emplois perdus jusqu’ici dans la pandémie.

C’est une mort lente et douloureuse car elle implique la perte des actifs de milliers de personnes et donc la sécurité d’un revenu pour des millions de familles

Selon la lettre émise par des membres du mouvement #AbrimosOMorimos, plus de 50000 emplois ont été perdus jusqu’à présent dans la pandémie (Photo: Mario Jasso / Cuartoscuro)

Ils ont indiqué que cette nouvelle fermeture est présentée différemment de celle qui a eu lieu en début d’année, puisque les activités de cette ligne “Ils ont déjà fini avec leurs économies”.

“Même, une partie de ceux-ci a été utilisée pour les adapter aux mesures sanitaires et la protection des collaborateurs, des fournisseurs et des clients », indique la pétition publiée dans Change.org.

De plus, ils ont affirmé que le soutien qu’ils avaient reçu pour surmonter la crise était insuffisant:

Bien que nous applaudissions cette mesure, le meilleur moyen de les aider serait de leur garantir les conditions pour qu’ils continuent à travailler avec des restaurants ouverts.

Dans ces conditions, les restaurateurs Ils ont demandé que l’activité qu’ils exercent soit considérée comme essentielle, car la crise sanitaire se poursuivra et l’application du vaccin contre le coronavirus est encore loin.

Ricardo Salinas Pliego a manifesté contre les mesures de confinement dues au COVID-19 (Photo: Twitter)

Et est-ce que si quelqu’un a provoqué une controverse en exprimant publiquement son en désaccord avec les mesures de distanciation sociale pour empêcher la propagation de COVID-19[feminine a été Ricardo Salinas Pliego. À différentes occasions, il a exprimé sa position contre la détention.

«Bravo à Van Morrison pour avoir exprimé ce que beaucoup d’entre nous ressentent! Plus de confinement … Plus de muselière. Après plus de 9 MOIS d’urgence sanitaire et de «quarantaine», il est évident que la vision du groupe de la peur est fausse. Cela ne s’adapte tout simplement PAS à la réalité », a écrit le magnat sur son compte Twitter, citant la chanson« No more Lockdown »de Van Morrison.

«Je l’ai dit en mars et je le tiens maintenant: Le virus va tout nous donner (à ma mère de 85 ans, à ma femme et à moi ça nous a déjà donné), car c’est très contagieux, mais c’est une faible létalité et la médecine a parcouru un long chemin dans leurs méthodes de traitement.

En échange, des millions d’emplois et des milliers d’entreprises ont succombé, la récession galope et les droits et libertés sont piétiné sans pitié. Arrêtez! Plus de confinement! Plus de muselière! »Ajouta-t-il.

Une autre controverse a éclaté en décembre dernier, lorsque le feu rouge du COVID-19 à Mexico et dans l’État du Mexique ils n’ont pas empêché leurs collaborateurs du Grupo Azteca d’organiser des fêtes et des posadas à l’occasion des célébrations de Noël.

