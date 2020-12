15 minutes. Le président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, a reçu lundi le vaccin COVID-19 en public, dans le but de créer la confiance des Américains quant à la sécurité de la préparation.

“Il n’y a pas de quoi s’inquiéter”Biden a déclaré devant les caméras de télévision après avoir reçu la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech au Christiana Care Hospital de Newark (Delaware, l’État où il réside) des mains d’une infirmière.

Biden, 78 ans, était accompagné de sa femme, Jill Biden, qui a pris la première dose avant lui, selon le président élu lui-même.

“Je pense qu’il vaut la peine de dire que c’est un grand espoir. Je fais cela pour montrer que les gens doivent être préparés, lorsqu’ils sont disponibles, à prendre le vaccin”, a-t-il déclaré.

Dans son bref discours, le démocrate a tenu à remercier les scientifiques et les agents de santé pour le travail qu’ils développent pendant la pandémie. «Nous leur devons beaucoup, nous leur devons vraiment», a-t-il reconnu.

Il a également tenu à saluer les efforts de l’administration du président sortant Donald Trump pour promouvoir le développement du vaccin.

“Je pense que l’Administration mérite un certain crédit en commençant cela avec l’opération Warp Speed”, a-t-il déclaré.

Warp Speed ​​(Maximum Speed) est l’opération lancée par le gouvernement américain, avec la collaboration du Pentagone. Il s’agit de faciliter et d’accélérer le développement, la fabrication et la distribution de vaccins contre le COVID-19.

Et Trump?

Vendredi, le vice-président sortant Mike Pence et les dirigeants du Congrès Nancy Pelosi et le républicain Mitch McConnell ont reçu le sérum de coronavirus de Pfizer.

La Maison Blanche n’a pas révélé si Trump, qui a contracté le COVID-19 en octobre et s’est rétabli après avoir pris un cocktail expérimental d’anticorps, recevra la préparation.

Biden a également exhorté les Américains à écouter les recommandations des experts. “Et si vous n’avez pas à voyager, ne voyagez pas, ne voyagez pas. C’est vraiment important parce que nous sommes toujours dans le pire”, at-il dit.

Les Etats-Unis ont commencé ce lundi à administrer le vaccin de la société pharmaceutique Moderna, le deuxième à recevoir une autorisation d’urgence après celle de Pfizer.

Le pays est le plus touché au monde par la pandémie avec plus de 17,9 cas confirmés et plus de 318 000 décès, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.