Le maire de la ville brésilienne de Rio de Janeiro Il a libéré la permanence des baigneurs sur ses plages, l’ouverture de boîtes de nuit et le fonctionnement des systèmes de buffet dans les restaurants dans une nouvelle étape de sa désescalade rapide des mesures qu’elle a adoptées pour enrayer la pandémie de coronavirus.

La septième phase d’assouplissement des règles de distanciation sociale qui avait été adoptée depuis avril pour faire face au covid-19 dans la deuxième ville la plus touchée par la pandémie au Brésil a été annoncée ce mardi par le maire de Rio, le pasteur évangélique Marcelo Crivella, lors d’une conférence de presse.

Malgré le fait que jusqu’à présent, le bureau du maire n’avait autorisé que les athlètes et les baigneurs à se rendre à la plage pour éviter de rester sur le sable ces dernières semaines, il était courant de voir des centaines de personnes entassées sur les plages touristiques de cette ville, beaucoup sans masque de protection et sans se tenir à distance les uns des autres.

L’interdiction, que la police et la garde municipale ont préféré ignorer et qui n’était punie d’amendes que pour les véhicules stationnés devant la plage, a finalement été levée et répond aux exigences des hommes d’affaires du secteur du tourisme, qui espèrent que l’arrivée du l’été austral leur permet de récupérer les mois où ils étaient les portes fermées.

La principale différence est que maintenant les commerçants qui offrent des produits et services sur la plage peuvent recommencer à fonctionner, vendre de la nourriture et louer des chaises et des parasols aux baigneurs, tant qu’ils maintiennent une distance de 1,5 mètre entre leurs poteaux.

Selon Crivella, qui aspire à être réélu lors des élections du 15 novembre et a encouragé la réactivation de toutes les activités économiques dans la ville malgré le fait que le covid reste sans contrôle total, Avec les nouvelles flexibilités, la dernière étape du processus de désescalade commence à Rio.

Les autres mesures d’assouplissement entrées en vigueur ce mardi sont les ouverture de discothèques et pistes de danse dans les bars, système de buffet dans les restaurants, ouverture d’écoles privées pour les étudiants de tous âges et publication complète des horaires pour les commerçants, qui auparavant ne pouvait fonctionner qu’à certaines périodes.

Crivella a affirmé que, bien que la pandémie continue, les courbes de contagion sont contrôlées à Rio de Janeiro.

LE MAIRE N’A PAS PEUR D’UNE SECONDE VAGUE DE LA PANDÉMIE À RIO

«De plus, dans les conditions actuelles, la possibilité d’une deuxième vague de pandémie dans la ville de Rio de Janeiro est éloignée», a-t-il déclaré, citant «l’immunité collective» obtenue par la population et interrogée sur les flambées de la maladie qui oblige plusieurs pays européens à réimposer des restrictions.

Le maire a affirmé que le comité scientifique créé pour conseiller sur les politiques de lutte contre le coronavirus a conclu qu’il est désormais possible de lancer l’appel “période conservatrice“Dans le processus de désescalade, qui n’impose de restrictions à aucune activité économique depuis l’adoption de protocoles de santé préventifs.

Ces protocoles font référence à la limitation du public aux deux tiers de sa capacité, à la distance minimale entre les tables, à l’obligation d’utiliser un masque et à des processus de désinfection constants, entre autres.

“Nous avons perdu des milliers d’entreprises, de restaurants et de magasins. Nous sommes avec un chômage décourageant. Nous devons reprendre les activités. Mais, d’une manière sacrée, nous allons maintenir les protocoles et les mesures préventives telles que le port de masques dans les foules », a-t-il déclaré.

Les plages et les discothèques étaient l’une des rares activités qui jusqu’à présent n’étaient pas revenues à la normale à Rio, qui a entamé un processus de désescalade rapide en juin, dont le rythme a été critiqué par les médecins et les scientifiques.

La ville de Rio fait partie de celles qui ont assoupli les mesures de distanciation sociale et autorise depuis juin et juillet la réouverture de restaurants, bars, gymnases, boutiques de rue, centres commerciaux, salons de beauté, églises, écoles et parcs. entre d’autres activités.

C’était aussi la première ville du Brésil en rouvrir leurs lieux touristiques et le premier de toute l’Amérique du Sud à reprendre votre championnat de football professionnel, mais avec des stades sans public.

Malgré la désescalade rapide, Rio de Janeiro ne contrôle toujours pas la pandémie et reste le deuxième État avec le plus grand nombre de décès dus au covid-19 au Brésil, avec 20636 décès, et le quatrième avec le plus d’infections, avec 311308 cas confirmés.

Et le Brésil, l’un des épicentres mondiaux de la pandémie, est le deuxième pays avec le plus de décès par coronavirus dans le monde après les États-Unis, avec quelque 160000 décès, et le troisième avec les cas les plus confirmés, après les États-Unis et l’Inde, avec 5,55 millions d’infections.

