En fait, à Rio de Janeiro, toute l’année est le carnaval. Dès la fin des défilés, les écoles de samba de cette métropole brésilienne s’occupent déjà du thème, des costumes, de la musique et des chars qui emmèneront au sambadrome lors de la prochaine édition.

Désormais, en janvier, les écoles inviteraient des répétitions publiques dans leurs salles, où les danseurs s’entraînaient dans les célèbres costumes jusqu’aux petites heures du matin. La “Cidade do Samba”, dans la zone du port de Rio, ressemblerait à une ruche. «Cela devrait se produire ici», dit Phelipe Lemos, de l’escola do samba «Unidos da Tijuca». Il porte un pantalon de sport et la chemise “Tijuca” et regarde l’espace où se prépare habituellement le carnaval.

C’est vide et silencieux. Seuls les chiffres de l’année dernière sont visibles devant la grande salle du groupe. Phelipe, le maître de cérémonie, et Denadir Garcia, le porte-drapeau, sont en visite cet après-midi. «Nous ne pouvons pas vivre sans cela», dit Phelipe.

En raison de la pandémie de coronavirus, Rio a reporté le carnaval dans le sambadrome, qui devait avoir lieu en février, et annulé les festivités dans les rues. Selon LIESA, l’association qui regroupe les escolas do samba, la nouvelle date dépendait du moment où une campagne de vaccination était menée. Parallèlement, le maire de Rio, Eduardo Paes, a indiqué que le carnaval ne se tiendrait pas en juillet, comme prévu, ni dans le courant de 2021.

Le Brésil est l’un des foyers de la pandémie. Plus de 7,7 millions de personnes ont déjà été infectées par un coronavirus. Et près de 196 000 personnes sont mortes des suites de Covid-19. Rio de Janeiro est l’un des États les plus touchés. L’occupation des lits dans les salles de soins intensifs avec des patients COVID-19 a récemment augmenté à nouveau.

Le coronavirus a frappé Rio de Janeiro au milieu de son cœur. Le virus lui a coûté la vie dans les rues, la rencontre dans les places et les bars, qui était presque toujours accompagnée de musique. La samba est l’âme de cette métropole de millions d’habitants, son manque s’est fait ressentir ces derniers mois. Il n’y a pas longtemps, les escolas do samba ont rouvert. Pour la première fois depuis 1912, le carnaval n’aura pas lieu.

Le carnaval est la catharsis annuelle dans laquelle les gens sont libérés de toute pression accumulée. Presque tout est autorisé: danser, flirter et plus encore. Il aide dans le vol vers un monde à l’envers, selon la théorie de l’anthropologue brésilien Roberto da Matta: les automobilistes s’arrêtent quand les écoles de samba passent. Les hommes s’habillent comme des femmes. Les blancs applaudissent les noirs.

Mais cette année, la “Cidade do Samba” est une ville fantôme. “Le carnaval ne dure pas seulement quatre jours, mais pour ceux qui y travaillent, il dure toute l’année, c’est aussi très dommageable pour l’économie”, déclare le journaliste Philipe Alves, du portail “Carnavalesco”. “Un certain nombre de personnes en souffrent”, des couturières aux créateurs de figurines en passant par la reine de l’escola do samba, ajoute-t-il.

«Le plus triste, c’est de voir tous ces gens sans travail», observe Elias Riche, président de l’escola do samba «Mangueira». Il est à la “Cidade do Samba” pour rencontrer un autre président. Meditabundo regarde du premier étage de l’entrepôt vers les personnages ci-dessous, par exemple, un Jésus noir, avec qui “Mangueira” a fait sensation en février dernier. En juillet, l’escola do samba a suspendu le paiement de centaines d’employés et collaborateurs.

La même chose que “Mangueira” arrive à de nombreuses autres escolas. À cela s’ajoutent les milliers d’employés de l’hôtellerie et de la gastronomie. La samba a d’abord été méprisée comme la musique des Afro-Brésiliens. Mais le carnaval est depuis longtemps devenu un événement social et une attraction touristique. À Rio, la haute saison s’étend de la mi-décembre jusqu’à la fin du carnaval. En février, la ville reçoit des centaines de milliers de touristes.

Selon un rapport du portail “Carnavalesco”, le salon fournit à la municipalité un revenu d’environ 620 millions d’euros (environ 750 millions de dollars). Sans la fête de fin d’année à Copacabana et sans le carnaval, la ville est restée sans visiteurs.

«C’est très compliqué», déclare Denadir Garcia. “Le carnaval me manque vraiment.” En fait, elle espérait faire ses débuts en tant que porte-drapeau pour “Unidos da Tijuca” après avoir quitté une autre escola do samba. Alors que Phelipe Lemos se débrouillait temporairement en tant que chauffeur jusqu’à ce qu’un accident l’empêche de continuer ce métier, Denadir gère un centre de bronzage naturel, ce qui est une tendance depuis quelques années dans les favelas.

Les femmes collent des rubans adhésifs sur leur peau et se mettent au soleil, pour avoir la marque parfaite du bikini, le “marquinha”. La soif de soleil et de bronzage est sacrée à Rio. Dans la pandémie, même les clients de Denadir étaient absents par peur des foules. Entre autres, il a effectué des visites à domicile. “Comme beaucoup de Brésiliens, je me réinvente chaque jour”, conclut-il.

dpa