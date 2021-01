Ils lancent une foire gastronomique pour réactiver l’économie à Río Negro

En même temps qu’il a ordonné la restriction de la circulation tôt le matin dans toute la province, le gouvernement de Río Negro a lancé la semaine gastronomique “Bariloche a la Carta” (BALC), qui vise à réactiver l’économie régionale et se tiendra à la fin de cette mois.

Le lancement a été dirigé par le gouverneur de Rio Negro, Arabela Racing -ancien ministre provincial du tourisme et originaire de San Carlos de Bariloche-, qui a précisé qu’il se déroulera du 24 au 31 janvier.

J’affirme que «Cette crise sans précédent nous donne l’opportunité de mieux faire les choses et de montrer au pays et au monde que nous sommes capables de fournir des services de la plus haute qualité, respecter le cadre imposé par la pandémie ».

La présentation a été faite en plein air dans le parc d’un hôtel de Bariloche, où l’on prévoyait que le format que cette édition spéciale de la foire gastronomique traditionnelle aura Ce sera avec des espaces ouverts, une attention dans les salles à manger et un service de livraison.

Lors de la cérémonie officielle, le responsable a également souligné: “Ce moment est profondément émouvant pour moi, car des mois très durs se sont écoulés jusqu’à ce que je puisse présenter cet événement qui montrera le mouvement économique, productif, gastronomique et touristique de Bariloche.”

Il a également déclaré: “Ce sera le premier événement ou salon du tourisme et de la gastronomie où la grande capacité à fournir des services sera démontrée en respectant le cadre imposé par la réalité, avec des formes d’action pour faire face aux circonstances.”

Concernant le service de livraison à domicile, il a expliqué qu’il a été développé par l’organisation BALC et que “cela ne dépendra pas d’une multinationale qui prend jusqu’à 30% des ressources produites”.

D’autre part, le président provincial a souligné que “Ce travail en saison estivale est aussi pour l’hiver, il est donc important de respecter les protocoles et de contrôler la nuit, en particulier les réunions clandestines.”

«Nous serons très stricts; Ce n’est pas ce que nous voulons mais ce sera un outil fondamental pour protéger les citoyens de la contagion et garantir le fonctionnement des activités », a-t-il souligné.

En ce sens, le gouvernement provincial a également signalé que par résolution du ministère de la Santé du Río Negro, jusqu’au 31 janvier 2021, la circulation des personnes est restreinte sur tout le territoire de la province, par tout moyen autorisé, entre 1 et 6 heures du matin. En tant que variantes seulement, le texte indique que «dans San Antonio Oeste et El Bolsón, la restriction sera entre 2 et 6».

Compte tenu de cela, le président de l’Association des entreprises hôtelières de Bariloche, Claudio Roccatagiata, a indiqué à propos de BALC que “cela nous ramène à la vie, le travail est ce dont nous avions besoin, l’économie de Bariloche bouge et cela profite à l’ensemble de la société”.

Également, Lucio Belora, l’un des organisateurs, a déclaré: “On peut le déguster de n’importe où, BALC vient dans votre maison, votre salon, votre salle à manger.” Les billets, les réductions et le service de livraison peuvent être gérés sur le site officiel de Bariloche a la Carta.

Tant le lancement du programme qui vise à réactiver l’économie régionale que, principalement, les nouvelles mesures avec la réduction de la circulation aux premières heures, interviennent dans un contexte qui peut changer d’un moment à l’autre en raison des infections à coronavirus. En fait, le président Alberto Fernandez Il n’exclut pas le resserrement des restrictions si les cas continuent d’augmenter dans les provinces.

Dans ce contexte, il a demandé Ginés González García de préparer un rapport quotidien – territoire par territoire – pour déterminer s’il y a une rupture dans les paramètres techniques et si le gouverneur respectif a adopté les mesures nécessaires pour combler l’écart et empêcher une épidémie géométrique de COVID-19.

