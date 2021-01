Riot Games cherchera à élargir l’expérience de ses utilisateurs au cours de cette nouvelle saison

L’un des développeurs les plus importants de l’industrie du jeu vidéo, Jeux anti-émeute, a publié hier une émission spéciale de son Youtube et Tic afin de communiquer toutes les nouvelles qui auront les titres référés à la lore réussie de League of Legends tout au long de la saison 2021. Informations sur le titre mobile prévues Faille sauvage, du jeu de cartes Légendes de Runeterra et l’auto-échecs Tactiques de combat d’équipe.

Pour être sûr, chaque annonce de Riot Games concernant sa populaire franchise League of Legends attire toujours l’attention de son immense communauté d’utilisateurs. A cette occasion, ils ont été convoqués pour ce qui était l’ouverture de la saison 2021, qui présentait des nouveautés marquantes et d’autres, pas tellement.

Quant au titre principal de la lore de League of LegendsSon développeur a proposé plusieurs nouveautés, comme la présentation d’un incroyable court métrage d’animation, qui présentait la participation de deux champions de la franchise classique, Senna et Lucian, qui affrontent dans un moment épique le Roi en ruine, Viego. Celui-ci, il est à noter, arrivera ce mois-ci en tant que champion de type jungle.

La cinématique de LoL présentait une confrontation de Senna et Lucian au roi en ruine, Viego

Autres nouvelles qu’il a communiquées Émeute était que les matchs de qualification des niveaux Master et Supérieur seront désormais ouverts dès le premier jour, contrairement à la tendance habituelle avec laquelle ils avaient travaillé. D’autre part, il a également été indiqué qu’ils seront moins nets avec les pénalités, car désormais la perte de points sera réduite au cas où un membre de l’équipe quitterait le match.

Quant aux champions, ils ont indiqué qu’ils chercheront à poursuivre la dynamique qu’ils ont gérée en 2020, en en ajoutant une nouvelle à chacun des postes principaux. En avançant, ils ont rapporté que parmi ceux-ci apparaîtront un mage d’artillerie qui sera le meilleur et un tireur d’élite qui surprendra par la ligne à laquelle il participera. En se référant à cela, ils ont également indiqué que les utilisateurs seront responsables du caractère qui sera examiné.

Pour conclure avec les nouvelles concernant LoL, Riot a souligné que le jeu recevra plus de 140 skins, qui répéteront et présenteront des événements tout au long de l’année et, surtout, qu’il y aura de nouveaux modes de jeu. Cependant, il a également été averti que certains qui sont déjà passés par la franchise seront répétés, ce qui sera sûrement bien accueilli par la communauté des joueurs.

Riot a souligné les changements apportés au magasin LoL

Quant à Légendes de Runeterra, le jeu de cartes, Riot Games a également signalé une grande quantité de contenu. Parmi les points forts, il y a deux nouvelles régions qui atteindront le titre, parmi lesquelles Shurima, qui sera disponible à partir de mars. En février, il recevra pour sa part un tournoi saisonnier et un événement spécial qui aura pour slogan jouer entre amis.

En termes de champions, LoR ajoutera des champions plus fréquemment, ce qui n’a pas été mis en avant pendant ses premiers mois de vie sur le marché. C’est pourquoi le développeur a annoncé qu’Aphelios arriverait en premier, ce qui donnera sûrement le pied aux autres arrivées à partir de mars. De plus, pour continuer à inciter les joueurs, des objets seront fournis en récompense.

Tout au long de l’année, Legends of Runeterra ajoutera plus de champions

Un autre des titres tirés de l’univers de League of Legends, Tactiques de combat d’équipe, vous recevrez également du nouveau contenu tout au long de la nouvelle saison. Dans les prochains jours, il recevra la mise à jour de mi-saison de l’ensemble Destinations, qui ramènera des champions du calibre de Aurelion et Amant. De plus, de nouveaux et mini-légendes viendront en plus.

Cependant, le plus intéressant en termes de TFT traverse ce qui se passe dans le futur. Comme rapporté par Riot, un nouveau mode de jeu est en préparation, qui offrira des jeux plus rapides et plus courts que les jeux actuels, ce qui changera radicalement l’expérience du jeu. Ceci, sans aucun doute, vise à donner un twist à un titre qui, pour le moment, ne bénéficie pas du soutien attendu.

Swain arrive sur Teamfight Tactics

L’un des titres avec le plus de potentiel, mais pour le moment loin d’être un succès, Faille sauvageIl aura une 2021 mouvementée, où il commencera son chemin dans l’esport de manière très subtile, avec un championnat en terres asiatiques. Au-delà, le jeu présentera deux champions par mois, donnant le coup d’envoi de cette tendance avec l’introduction de Rammus, Katarina et le Dr Mundo.

À son tour, le titre présentait une cinématique de ce que sera l’événement Yordle Expedition, qui arrivera dans les mois à venir et présentera différents éléments liés à la tradition. Celui-ci, qui sera le plus important à ce jour dans le jeu, sera chargé d’incorporer Tristana, Lulu, Kennen, Corki et Teemo, champions de la franchise classique.

Il a également été annoncé, via le compte Twitter latino-américain, que le jeu arriverait avec sa bêta ouverte dans la région en mars, ce qui avait été reporté, la date pour l’Europe ayant récemment été annoncée. Par conséquent, dans quelques mois, les utilisateurs latino-américains pourront essayer ce titre mobile qui, malgré de très bonnes critiques, ne pouvait toujours pas piétiner les fans de la franchise.

League of Legends: Wild Rift arrivera en Amérique latine en mars

