Près de douze cents kilomètres séparent les plages de Mar del Plata des montagnes de Villa Carlos Paz. Un à Buenos Aires, un autre à Cordoue. L’une avec la mer, l’autre avec un lac, les deux villes ont en commun d’être l’une des destinations préférées des Argentins pendant l’été et ayant, à l’exception de la ville de Buenos Aires, les deux places théâtrales les plus importantes.

Avec des protocoles à l’intérieur et à l’extérieur des complexes artistiques, les deux villes ont fait face à la crise provoquée par le coronavirus et ont allumé leurs chapiteaux, bien que plusieurs d’entre elles soient sorties beaucoup plus tôt que prévu. Ce fut le cas du travail Les Quatre Fantastiques de l’Humour, avec Carna, Diego Pérez, Rodolfo Samsó, Alacrán et Alfredo Silva, qui après avoir été à l’affiche pendant un peu plus de dix jours au théâtre Atlas, de «la Feliz», a été soulevé.

La crise a obligé les artistes à se réinventer et deux d’entre eux pour passer rapidement de la station balnéaire à Villa Carlos Paz. Après le dernier salut du dimanche 17 janvier Samsó et Silva ont fait leurs débuts mardi 19 au théâtre Libertad sur la place de Cordoue, avec le refaire à partir du paramètre d’origine, qui est maintenant renommé Le fantastique de l’humour. La première fonction a été exécutée “dans une salle pleine” comme elle le serait dans la soi-disant “nouvelle normalité”, car il était nécessaire de laisser des sièges libres, avec une capacité maximale de cinquante pour cent.

Le fantastique de l’humour (Mario Sar)

L’idée de déplacer l’œuvre à Cordoue est venue de Miguel Pardo. Le producteur de théâtre, dans ses chambres, a des artistes tels que Flavio Mendoza, Fátima Florez, Soledad Pastorutti, Radagast, le Cordoue Camilo et Nicolás, officier Gordillo et Flaco Pailos et présentera des récitals comme ceux de Ulises Bueno, Valeria Lynch, Ángela Leiva, Los Palmeras ou Ráfaga.

«Allez, nous nous sommes installés dans un endroit dans l’un de mes théâtres et ils ne sont pas à court de travail», A déclaré l’homme d’affaires aux comédiens lorsqu’il a appris que son travail augmentait. «Cela m’a donné quelque chose de savoir qu’ils étaient restés sans travail, et nous sommes tous très sympathiques aux artistes qui n’ont pas travaillé toute l’année, alors je les ai appelés par téléphone. Ils se sont excités et sont venus “, a-t-il expliqué à Télé-exposition.

Alacrán dans Le Fantastique de l’humour (Mario Sar)

Seul Silva et Alacrán ont pu voyager. Ses collègues sont restés à Mar del Plata, où ils continuent à travailler, mais pas sur scène. “Nous, au-delà de la pièce, nous étions arrangés pour faire la radio avec Carna à 97,7 tous les jours à huit heures du soir, avant le spectacle. Nous avions des sponsors, de l’espace. Nous faisons le programme et Lorsque la possibilité de faire la pièce au théâtre Libertad s’est présentée, nous étions déjà engagés», Diego Pérez a expliqué à ce site pourquoi les deux d’entre eux n’avaient pas bougé, et a souligné que l’important est que les quatre travaillent.

C’est ainsi qu’El Pardo a hébergé les artistes dans un hôtel presque toute la nuit.Lui: «Tout s’est déroulé en un temps record. Ils se sont sentis à l’aise sur scène et les écrans ont été réarmés pour que Carna et Diego les accompagnent virtuellement. Il y a une capacité limitée, mais les débuts ont été avec de nombreux billets vendus ».

Pourquoi, malgré plus de vingt spectacles dans dix salles, il a décidé d’appeler les artistes qui venaient d’un mauvais pas à Mar del Plata, il a déclaré: «C’était une façon de collaborer avec le bâton. Tant que nous pouvons nous donner un coup de main … ». De plus, il a souligné qu’après un an d’absence du public, les artistes ont besoin des commentaires des gens, qui les ont reçus «très affectueusement».

Alfredo Silva dans Le Fantastique de l’humour (Mario Sar)

Les quatre fantastiques de l’humour auraient dû faire leurs débuts à Mar del Plata le 26 décembre, mais la première a dû être reportée après que Diego Pérez a été diagnostiqué avec un coronavirus. Après seulement dix jours sur le projet de loi, la pièce a été levée, et maintenant, elle a été créée une fois de plus, dans une autre ville. “Nous y sommes, en train de pagayer”, a déclaré Alfredo Silva à Teleshow, et il était heureux d’avoir pu revenir aux tables.

La saison la plus insolite

Même avec une pandémie, Carlos Paz propose une offre théâtrale presque aussi varié que les années précédentes et le public répond. “Si cela continue ainsi, je ne dis pas que cela réussira, en tenant compte de la capacité des salles et des dépenses que nous avons dû faire pour remettre en état les salles, Ça ne va pas faire de profit, mais les artistes vont travailler, gagner, et c’est bien. Le plus important est que l’artiste a son œuvre et qu’il s’exprime. Si je dessine ou perds beaucoup, je m’en fiche. C’était une année différente, il faut s’adapter et en travaillant, nous sommes heureux », pensa Pardo.

Pour lui, la situation géographique de la Villa Carlos Paz est l’une des clés du travail de la place touristique, car les gens viennent de partout, et elle donne place aux visiteurs des villes voisines qui restent quelques jours et en profitent pour aller voir spectacles.

En plus d’une capacité de 50%, les protocoles obligatoires dans les théâtres de la ville de Cordoue incluent la fourniture d’alcool avant l’entrée, la désinfection des cabines, les jugulaires et la mise à distance.

