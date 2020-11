15 minutes. Jusqu’à 23 000 sans-abri en Californie pourraient se retrouver dans les rues dans les semaines à venir en raison de leur possible expulsion des hôtels autorisés pour leur séjour. La raison: l’expiration des fonds fédéraux, alors que l’État se prépare à une troisième vague de coronavirus, potentiellement dévastatrice en raison de sa proximité avec l’hiver.

La paralysie des négociations au Congrès des États-Unis (USA) sur le renouvellement du programme d’aide à la pandémie, a fait que les autorités californiennes locales sont obligées de réprimer. En aucun cas, ils ne pourront couvrir toute cette population vulnérable.

Le manque de fonds signifierait la fin du soi-disant «projet clé de la pièce». est Utilisation des chambres d’hôtel redirigée vers les sans-abri dans tout l’État.

Désormais, les comtés de Californie se sont déclarés incapables de renouveler ce mécanisme faute de fonds, d’où le risque d’expulsion. Le gouverneur, Gavin Newsom, se présente comme mesure de dernier ressort l’autorisation de l’utilisation de certains hôtels comme abris permanents uniquement, avec le risque de surpeuplement que cela entraînerait.

“C’est le pire moment pour qu’une telle chose se produise”, a déploré le directeur exécutif de la Coalition régionale de Sacramento pour mettre fin au sans-abrisme, Bob Erlenbusch. «Nous sommes confrontés à un moment extraordinaire. Il va commencer à faire froid, il va pleuvoir, la saison de la grippe approche et, en plus de cela, il y a une pandémie endémique. Et voulez-vous jeter les gens dans la rue? À cet environnement? Cela me semble juste inhumain«De cette manière, il l’a déclaré au portail d’informations Politico.

Des milliers dans la rue

Des organisations comme Hogar para Todos estiment un minimum de 5 000 expulsions, quoi qu’il arrive. Environ 151000 personnes sont sans abri dans l’État, selon des estimations de janvier 2019Un chiffre qui aura sûrement augmenté en raison, par exemple, d’évacuations non planifiées de prisons surpeuplées pour éviter des flambées d’infections.

Ces derniers mois, «des centaines de nouveaux camps» de sans-abri sont apparus à Los Angeles, Sacramento et dans d’autres villes. La situation s’aggravera progressivement jusqu’à atteindre un point culminant en février, lorsque Le moratoire national sur les expulsions expire. La Californie a enregistré plus d’un million de cas (6200 au cours des dernières heures) et plus de 19000 décès dus au COVID-19.

Expulsion de squatters en Californie

Ces derniers jours, les autorités californiennes ont expulsé des dizaines de groupes de personnes qui avaient occupé des logements publics vacants. Par exemple, dans la ville d’El Sereno, selon le Los Angeles Times.

L’ONG Reclamemos Nuestra Comunidad a dénoncé que parmi les expulsés, il y avait des enfants d’à peine 3 mois et des personnes de plus de 70 ans qui, jusque-là, vivaient dans des voitures et des camps.

“Faire cela au milieu des vacances de Thanksgiving me semble inhumain. C’est irresponsable”, a déclaré la porte-parole de l’organisation, Claudia Lara. “Le logement est un droit humain et toutes les familles méritent un refuge sûr, en particulier pendant la pandémie mondiale“.

En réponse aux expulsions, le conseiller municipal de Los Angeles, Kevin de León, a déclaré que son bureau s’efforçait d’obtenir des bons d’hôtel et «d’autres solutions de relogement rapide» pour ceux qui en ont un besoin immédiat, tout en négociant avec l’État. un nouveau programme alternatif qui garantit un soutien permanent aux familles.

De León a également critiqué le force excessive démontrée par la California Highway Patrol, chargée des expulsions. “Nous ne pouvons pas utiliser de telles méthodes physiques d’exécution. Les images que j’ai vues sont déchirantes et inacceptables.”