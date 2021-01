Velazco dans une session de formation (River Press).

Dans un contexte macroéconomique délicat, tout revenu que peut avoir un club argentin est toujours le bienvenu. Si l’opération ferme les trois parties, le joueur et les deux clubs, tant mieux. C’est le cas de l’archer Maximiliano Velazco, a émergé dans les divisions inférieures de River et sans place dans l’équipe professionnelle, a émigré en prêt à Copperloa Quoi a acheté la moitié de son pass pour 800000 $.

Bien que le dernier solde ait été positif pour l’entité de Núñez, où au 31 août 2020 elle avait un surplus de 523521891 $, il est nécessaire de maintenir un géant comme River. C’est pourquoi toute proposition avec la devise américaine est envisagée, plus aujourd’hui à un dollar officiel de 89,25 pesos et un bleu à 166 pesos. À son tour, le gardien de 25 ans sait qu’il n’a aucune chance dans l’équipe qu’il dirige Marcelo Gallardo avec quatre gardiens comme Franco Armani, Enrique Bologna, Ezequiel Centurión et Franco Petroli.

C’est pourquoi la continuité de Velazco dans le pays trans-andin a été fermée 48 heures après le match aller contre Palmeiras pour la demi-finale de la Copa Libertadores. Mardi dernier, River s’est également assuré d’éviter de continuer à payer l’un de ses salaires les plus élevés avec le prêt de Lucas Pratto pendant six mois à Feyenoord aux Pays-Bas, gratuitement et sans option d’achat.

Velazco n’a jamais pu garder la proue de River. Quand il a été promu premier par Ramon Diaz en 2013, cet endroit était une référence en tant que Marcelo Barovero. Il a remporté trois titres avec le Millionaire: le Tournoi de Transition 2014, la Coupe d’Argentine 2015/2016 et la Recopa Sudamericana 2016.

Maxi n’enregistre qu’un seul match dans la Primera de River et c’était pour la Copa Libertadores 2017, le 25 mai, juste le jour de la naissance du club. À l’époque, c’était avec une victoire 2 à 1 contre Independiente de Medellín.

Après le départ de Barovero au Mexique, Maxi ne pouvait pas non plus avoir de continuité. Trapito a été remplacé par Augusto Batalla, déjà avec Gallardo comme DT. Batalla n’a pas eu de performances exceptionnelles et bien que la poupée lui ait donné une continuité, c’était jusqu’à la mi-2017 avec le retour de Germán Lux.

Plus tard, Velazco a émigré en prêt à Arsenal de Sarandí, puis à Defensores de Belgrano et en 2020, il est arrivé à Cobreloa, qui joue dans le premier B du football chilien. Son équipe ne traverse pas un bon moment et est dixième du tableau des 15 clubs.

D’autre part, Velazco a également fait la une des journaux en 2020 parce que lui, sa femme et leurs deux enfants ont contracté le COVID-19. Avec le soin respectif, ils l’ont surmonté et Maxi lui-même a raconté cette histoire sur son compte Instagram.

C’est ainsi que Cobreloa a acheté 50% du laissez-passer de Velazco pour 800 000 $, tandis que River en a conservé 35% et les 15% restants proviennent de l’Academia Ernesto Duchini, une entité de formation bien connue de Santa Fe.

Le club chilien a voulu le retenir, le joueur veut rester et River, qui n’a pas de place à lui donner dans son équipe professionnelle, a obtenu une somme intéressante de dollars au début de 2021.

