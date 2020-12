Les joueurs Nacional célèbrent après avoir remporté la série aux tirs au but contre Independiente del Valle de Ecuadore au stade Gran Parque Central de Montevideo (. / Raúl Martínez)

Il y a déjà six équipes classées pour les quarts de finale de l’édition 2020 de la Copa Libertadores. rivière, qui a éliminé l’Atlético Paranaense après avoir gagné par un résultat cumulé de 2-1 en huitièmes de finale, a déjà un rival pour la prochaine traversée: il s’agit Montevideo National, qui a été infligée à des sanctions contre Independiente del Valle en Uruguay. Ainsi, Marcelo Gallardo affrontera la Bolsa, le club dans lequel il a pris sa retraite en tant que footballeur et celui qui lui a offert la première opportunité d’entraîneur.

Palmeiras C’est un autre de ceux qui ont avancé la phase. Les paulistas ont battu Delfín de l’Équateur 5-0 (8-1 au total) et joueront contre Paraguay Liberté, qui a battu Jorge Wilstermann (3-1 à Asunción et 2-0 en Bolivie).

Célébration de Tevez, avec une réplique de la chemise que portait Maradona lors du titre Metropolitan de 1981 (REUTERS / Silvio Avila)

BouchePendant ce temps, il a frappé à Porto Alegre et a remporté le match aller contre l’Inter 1-0, avec un but de Carlos Tevez. S’il maintient l’avantage mercredi 9 prochain à la Bombonera, il sera un rival du Racing, Il a éliminé Flamengo, le champion en titre, aux tirs au but, ni plus ni moins que dans le stade mythique Maracana depuis Rio de Janeiro, où la finale de ce concours a été confirmée pour le samedi 30 janvier 2021.

La première classée était Les saints, qui a mis fin à la série qui l’a vu triompher à la hauteur de Quito face à la Liga la semaine dernière (3-1 au total). Tout indique que les paulistas auront un adversaire de leur nationalité dans la prochaine instance, puisque ce jeudi jeudi (à partir de 21h30) la Guilde défendra le 2-0 obtenu contre Guaraní au Paraguay, lorsqu’elle le recevra à Porto Alegre.

Il faut rappeler que les séries valables pour les quarts de finale se dérouleront entre les 8 et 9 décembre et les 15 et 16 décembre (à l’exception du vainqueur de Boca-Inter). Les demi-finales, quant à elles, auront lieu les mardi 5 et 12 janvier 2021.

Il a été difficile pour le Millionnaire d’atteindre l’objectif, mais il a assez éliminé Paranaense (REUTERS / Juan Mabromata)

Jeudi 3 décembre

21h30 Gremio-Guaraní (2-0 au match aller)

