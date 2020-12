River cherche à fermer sa passe pour les demi-finales chez Nacional (REUTERS / Juan Ignacio Roncoroni)

Avec Palmeiras et Santos en attente (ils ont éliminé Libertad de Paraguay et Gremio, respectivement), ce soir un nouveau demi-finaliste de la Copa Libertadores sera connu. À partir de 21h30, dans le parc central de Montevideo, River, actuellement finaliste, visitera le Nacional de Uruguay. L’arbitre sera le Chilien Roberto Tobar et diffusera ESPN 2.

Au match aller, dans un match impliqué par des échecs de VAR contestés, ceux menés par Marcelo Gallardo l’ont emporté par 2 à 0 dans les Libertadores de América grâce aux buts de Gonzalo Montiel -de pénal- et Bruno Zuculini.

Le millionnaire il sera parmi les quatre meilleurs de la compétition en gagnant, en faisant match nul ou même en perdant par une différence de moins de deux buts. Les Uruguayens, en revanche, n’ont pas atteint cette position privilégiée depuis la saison 2009 (ils sont tombés aux mains du champion Estudiantes de La Plata). De plus, le Sac accumule une série de trois matchs sans en marquer autant (dans le cas précédent, il a battu Independiente del Valle aux tirs au but).

El Muñeco a décidé que le remplaçant de Nacho Fernández, qui était désaffecté de la masse salariale du concentré en raison d’une grave maladie dans la région lombaire, soit Bruno Zuculini. Il convient de rappeler que Leonardo Ponzio est de retour dans le jeu, car Enzo Pérez a un coronavirus.

«Je ne me laisse pas emporter par ce non-sens qui m’est étranger. Ça ne m’intéresse pas. Nous ne pouvons pas donner d’importance à des choses extérieures qui veulent nous déstabiliser. Ce n’est pas à partir de maintenant, cela fait longtemps. Depuis 5 ou 6 ans, nous démontrons à l’équipe que nous sommes et nous gagnons un grand respect dans le monde du football. Je ne vais plus en parler. Ce n’est pas un hasard si nous nous sommes maintenus dans le temps à ce niveau. Je comprends d’où viennent les critiques, mais nous sommes très sûrs de ce que nous faisons. Je ne suis pas du tout influencé par ce qui vient de l’extérieur. Ils nous ont même renforcés à plusieurs reprises ce type de situation“A déclaré l’entraîneur du club Núñez dans le précédent, faisant ressortir son agacement.

Concernant le match contre les Charrúa, il a analysé: “Nous devons être prêts à tout. Nous avons deux buts d’avantage contre une équipe qui doit sortir pour chercher le résultat. À partir de là, il faut être une équipe très intelligente, avec beaucoup d’énergie pour affronter un Nacional qui tentera de trouver le but qui les mettra dans le match. Si je dois être guidé par le premier match, j’imagine qu’ils joueront avec de longues balles et qu’il faudra être attentif au deuxième ballon. Nous allons essayer de clôturer une série qui ne sera pas facile ».

Il est à noter que le vainqueur de cette série affrontera Palmeiras en demi-finale, une équipe qui n’a pas encore connu de défaite jusqu’à présent dans le tournoi. Dans la phase de groupes, il a mené sa zone avec 16 unités (relégué Guaraní, Bolívar et Tigre) et a ensuite éliminé Delfín de l’Équateur et Libertad du Paraguay par un glissement de terrain.

Formations:

Nationale: Sergio Rochet; Mathías Laborda, Renzo Orihuela, Agustín Oliveros, Ayrton Cougo; Gabriel Neves, Emiliano Martínez, Pablo García, Alfonso Trezza; Gonzalo Bergessio et Gonzalo Castro. DT: Jorge Giordano.

Rivière: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabricio Angileri; Jorge Carrascal, Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Nicolás de la Cruz; Rafael Santos Borré et Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Stade: Parc central de Montevideo

Arbitre: Roberto Tobar (Chili)

Temps: 21h30

Télévision: ESPN