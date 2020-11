Rosario Central reçoit River Plate pour la date 5 de la Coupe Diego Maradona

La date 5 de ce tournoi conçu par la Ligue de football professionnel n’en sera pas une de plus. Après la mort de Diego Armando Maradona, le ballon roulera pour la première fois sous ces latitudes et des hommages sans fin sont attendus pour le champion du monde au Mexique 86. L’un des matchs les plus intéressants de la journée sera celui qui se déroulera dans le Géant de Arroyito. Sur cette scène Rosario Central et River Plate seront vus. À partir de 21h30 sur TNT Sports. L’arbitre sera Fernando Echenique.

le Millionnaire, malgré le fait qu’il a tous ses canons pointant vers le retour des huitièmes de finale de la Copa Libertadores (mardi, ils recevront l’Athletico Paranaense au Libertadores de América – le Monumental est en construction – après avoir égalé 1 à 1 au Brésil) , vous avez une chance d’obtenir votre billet pour la phase de championnat ce soir en cas de victoire.

Avec deux matchs à jouer, ceux menés par Marcelo Gallardo mènent la zone 3 avec 9 unités avec Banfield. Cependant, le Canalla attend avec 6 points. Godoy Cruz, en revanche, n’a pas encore ajouté et était déjà condamné à disputer la Phase Complémentaire (le vainqueur de cette partie du concours disputera une finale avec le perdant de la définition de la Phase de Championnat pour un billet pour la Coupe d’Amérique du Sud en 2022).

Avant ce panorama, la Poupée a en tête de faire un mix entre les entrées et les substituts. Les absences les plus notables de l’équipe sont celles du gardien Franco Armani, des défenseurs Paulo Díaz et Milton Casco, des milieux de terrain Enzo Pérez et Nacho Fernández et de l’attaquant Matías Suárez.

De cette manière, les principaux noms du club Núñez seront Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré et Lucas Pratto.

Kily González n’a pas confirmé l’alignement, mais il est supposé qu’il placera les mêmes onze qui viennent d’une victoire importante contre Tomba à Mendoza sur le terrain. De cette façon, il continuera avec cinq joueurs en arrière-plan et seulement deux attaquants.

Pour le dernier jour, RIver accueillera Godoy Cruz samedi (à 21h30, à Avellaneda) et vendredi, à partir de 21h30, Banfeld affrontera Rosario Central à Florencio Sola

Formations probables:

Rosario Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Joaquín Laso, Diego Novaretti, Jonathan Botinelli, Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo, Luciano Ferreyra; Emiliano Vecchio et Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Rivière: Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Julián Álvarez, Leonardo Ponzio, Bruno Zucculini, Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré et Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Stade: Géant Arroyito

Arbitre: Fernando Echenique

Temps: 21h30

Télévision: TNT Sports

Tableau des positions: