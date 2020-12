Football – Copa Libertadores – Quarts de finale – Première étape – River Plate vs Nacional – Stade Libertadores de América, Buenos Aires, Argentine – 10 décembre 2020. Les joueurs de River Plate célèbrent la victoire après le match. Piscine via REUTERS / Marcelo Endelli

rivière, avec une équipe alternée par des débutants et des remplaçants renommés en raison de leur engagement à venir Coupe Libertadores, vous recevrez en Avellaneda à Argentins, pour la première date de la zone de championnat de la Coupe Diego Maradona. La réunion aura lieu dans le stade de Indépendant, où le millionnaire est local parce qu’il est remise à neuf du Monumental, à partir de 19,20, avec l’arbitrage de Mauro Vigliano et télévisé sur Fox Sports.

Marcelo Gallardo penser à la Libérateurs et ce n’est pas mal du tout comme ça, puisqu’avec la victoire remportée jeudi dernier contre Uruguay National, pour 2 à 0, également dans la cour rouge, était à un pas d’arriver parr troisième fois consécutive en demi-finale des Libertadores,

Cependant, il y a la compétition locale dans laquelle l’équipe de la poupée a remporté le zone 3 avec 15 unités surpasser Banfield, Rosario Central et Godoy Cruz, avec cinq victoires et un revers. Bien sûr, pour rivière l’incitation de cette coupe est moindre, le gagnant aura comme prix le pass au Coupe Libertadores 2021 pour lequel le casting de Núñez est déjà classé du Super ligue passer.

rivière pensez au match de jeudi prochain à Montevideo où vous pouvez passer à l’instance suivante, donc jouer cette coupe avec le respect d’être une compétition officielle mais sans urgence, au-delà de cela dans le quatrième date visite Bouche dans la Bombonera, en principe le 3 janvier à venir.

The Millionaire jouera avec certains titres comme Javier Pinola, Robert Rojas, Milton Casco et Ignacio Fernández et avec des remplaçants de haut niveau qui seraient pour la plupart partants dans presque toutes les équipes argentines telles que Enrique Bologna, Jorge Carrascal, Julián Alvarez, Lucas Pratto et Bruno Zucculini, comme exemples plus clairs.

Avant le match, rivière maintiendra la position qu’il a adoptée cette semaine de ne pas se concentrer, car le Mendoza Enzo Perez il a été infecté par un coronavirus ainsi que deux collaborateurs de l’organe technique qui dirige Marcelo Gallardo.

Dans ce contexte, le milieu de terrain a raté le match de jeudi contre nationale, reste isolée et asymptomatique, mais l’intention de Galant C’est pour éviter plus d’infections et pour cette raison, ils ne se concentreront pas et se rencontreront des heures avant le match.

Argentins, avec la conduite de Diego Dabove, classé à la dernière date dans le Zone 5 avec 10 unités, derrière San Lorenzo avec 12 et devant de Aldosivi et Élèves, avec trois victoires, un nul et deux défaites.

Dabove Il travaille depuis longtemps pour l’équipe de quartier Le paternel, est devenu un leader pendant plusieurs dates dans le passé Super ligue gagné par Bouche, bien qu’il n’ait plus d’acteur important dans le système en tant que Damien Batallini, qui est parti il ​​y a quelques jours Mexique jouer dans San Luis.

Mais le bogue, avec quoi Bouche, rivière et Indépendant, dans les coupes internationales, ils ont le luxe de rêver de se battre pour la passe à la finale, ils ont connu des gens comme Matias Caruzzo et Gabriel Hauche et faites confiance au déséquilibre de la Edwar López.

En tant qu’ailier offensif, le Bug présentera Mateo Coronel depuis le paraguayen Gabriel Avalos a subi une fracture de la mâchoire lors de la dernière pratique.

Argentins est conscient que le jeu sera important pour ses aspirations dans la région, car rivière est a coté de Bouche excellent candidat, dans un groupe complété par Arsenal de Sarandí, Huracán et Independiente.

Formations probables

rivière: Enrique Bologna; Jorge Moreira, Robert Rojas ou Paulo Díaz, Javier Pinola et Milton Casco; Julián Alvarez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini et Ignacio Fernández ou Jorge Carrascal; Lucas Pratto et Rafaél Borre. DT: Marcelo Gallardo

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Matías Caruzzo, Carlos Quintana et Elías Gómez; Fausto Vera et Franco Ibarra; Nicolás Silva, Edwar López et Gabriel Hauche; Mateo Coronel. DT: Diego Dabove.

Arbitre: Mauro Vigliano.

Tribunal: Indépendant (rivière locale)

Heure de début: 19.20.

LA TÉLÉ: Fox Sports.

