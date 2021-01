River doit battre Palmeiras pour rêver d’un billet pour la finale de la Copa Libertadores (. / Juan Ignacio Roncoroni / -archive)

River et Marcelo Gallardo feront une étape difficile au Brésil pour tenter d’élargir leur héritage et accéder à une nouvelle finale de la Copa Libertadores. L’équipe argentine, après avoir chuté 3-0 à domicile en raison des buts de Rony, Luiz Adriano et Matías Viña, est appelée à passer une nuit “épique” lors de son excursion au domicile des Palmeiras. À partir de 21h30 sur ESPN. L’arbitre sera l’Uruguayen Esteban Ostojich et le VAR sera en charge de Nicolás Gallo.

«Cette situation n’est pas critique. C’est un match de football que nous avons mal joué et perdu tout comme nous avons bien joué et gagné. Aujourd’hui on voit si on peut renverser le résultat », a prévenu Marcelo Gallardo en avant-première, après avoir chuté lors de ses deux dernières présentations.

Ceux de Núñez viennent à ce match après avoir chuté 2 à 0 contre Independiente à la dernière date de la Coupe Diego Armando Maradona, ce qui les a privés d’accéder à la finale du tournoi, puisque leur groupe s’est vu attribuer Boca, leur classique rival. «Je fais confiance aux possibilités que vous offre le football. Nous devons effacer ce que nous avons fait, nous concentrer sur qui nous sommes et ce qui nous a amenés ici, et savoir que nous n’avons aucune marge d’erreur. Demain, nous allons être une équipe totalement compétitive », a ajouté le DT.

Pour cet engagement la Doll n’aura pas le Colombien Jorge Carrascal, qui a vu le carton rouge au match aller. Bien qu’il ne l’ait pas confirmé, une possibilité est que le Chilien Paulo Díaz entre et change le régime. «Nous avons besoin de personnes fraîches physiquement et mentalement pour faire un jeu de solidité défensive, ce qui n’est pas seulement la dernière ligne. L’idée est que nous pouvons maintenir l’objectif à zéro parce que nous continuons à générer des situations d’objectif. Les deux derniers matchs sans buts ne sont pas normaux. Nous devons améliorer l’efficacité si nous voulons avoir des possibilités », a-t-il commenté lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur, qui dans le précédent a soutenu Franco Armani, malgré les erreurs qu’il a commises lors des deux derniers duels, parierait sur Fabrizio Angileri pour faire l’aile gauche à la place de Milton Casco.

Les locaux, pour leur part, ont protégé la plupart de leurs partants et ont remporté une importante victoire 1 à 0 contre Sport Receive, ce qui leur permet d’être à la sixième place de Serie A avec 47 unités, neuf de moins que le leader San Paul.

Le Portugais Abel Ferreira n’a pas non plus confirmé l’alignement, même s’il est supposé que Lun reviendrait à la défense et que Zé Rafael occuperait une place au milieu de terrain.

“Comme nous avons marqué trois buts ici, River peut faire la même chose à domicile. Quel que soit le résultat d’aujourd’hui, la série va et vient. Par conséquent, nous allons utiliser notre force mentale pour que notre équipe puisse à nouveau imposer sa philosophie de jeu », a prévenu le stratège portugais après sa victoire à Avellaneda.

Le gagnant de cette clé sera mesuré dans la prochaine instance contre le gagnant du croisement entre Boca et Santos (ils égalent 0 à 0 dans la Bombonera). La finale aura lieu le 30 janvier au Maracana.

Formations probables:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña; Gabriel Menino, Danilo, Zé Rafael; Rony, Luiz Adriano et Gustavo Scarpa. DT: Abel Ferreira.

Rivière: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Rafael Borré et Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Stade: Parc Allianz

Arbitre: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Nicolás Gallo (Colombie)

Temps: 21h30

Télévision: ESPN 2

