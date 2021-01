River reçoit Palmeiras pour le match aller des demi-finales de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores est entrée dans sa dernière ligne droite et entamera ce soir l’une des demi-finales, ce qui mettra deux des équipes qui avaient le candidat aligné face à face. À partir de 21h30, dans les Libertadores de América, River ouvrira sa série contre Palmeiras, une équipe qui arrive invaincue à ce stade. L’arbitre sera l’Uruguayen Leodán González et le VAR sera en charge du Chilien Julio Bascuñán. Il télévisera ESPN.

El Millonario, depuis l’arrivée de Marcelo Gallardo en tant qu’entraîneur, s’est habitué à contester ce genre de définitions, car ce sera sa troisième demi-finale consécutive et la quatrième des cinq dernières éditions. Ils ont réussi à relever la coupe en 2015 et 2018, tandis qu’en 2019, ils ont succombé en finale contre Flamengo du Brésil.

Il Poupée cherchera à rayer un sujet en suspens qui restait de son stade de footballeur, puisqu’il affrontera le club qui l’a éliminé dans ce même cas mais en 1990. Au match aller, joué au Monumental, il l’emportait par 1 à 0, tandis qu’au retour les Brésiliens battaient par 3 à 0 puis ils seraient proclamés champions .

Cet antécédent est le seul entre le Millionaire et le Verdao dans des instances décisives, puisque les précédents étaient en phase de groupes de la Coupe du Mercosur éteinte (en 1999 et 2001). Le bilan de ces six affrontements est une victoire pour les Argentins, trois nuls et deux victoires pour les Brésiliens.

Ceux de Núñez ont atteint les demi-finales après avoir mené le groupe D, où ils ont affronté la Liga de Quito de l’Équateur, San Pablo du Brésil et Binacional du Pérou. Ensuite, il a éliminé l’Athletico Paranaense en huitièmes de finale (égalité 1 à 1 au Brésil et 1 à 0 à Avellaneda) et a battu Nacional de Uruguay (2 à 0 à domicile et 6 à 2 à Montevideo).

L’équipe locale accumule une victoire de 13 matchs (10 victoires et trois nuls) et sa dernière défaite remonte au 3 novembre contre Banfield, pour la première date de la Coupe Diego Armando Maradona (c’était sa seule chute depuis que le ballon a de nouveau roulé dans cette partie du continent). Malgré le manque de public et de ne pas jouer dans le Monumental (il est en train d’être remodelé), River est devenu fort dans les Libertadores de América au niveau international, puisqu’il a remporté ses quatre duels et n’a marqué qu’un but.

Sa dernière présentation a été le 2 à 2 du Superclásico contre Boca à La Bombonera, un résultat qui lui permet également d’être en attente du tournoi local, puisqu’il partage le sommet de la zone de championnat A avec Xeneize avec huit unités.

Une autre donnée qui fait peur est le record impressionnant du Millionnaire depuis qu’il a été éliminé par Lanús en demi-finale de l’édition 2017. Après ce match, il a disputé 37 matchs pour la Copa Libertadores et n’a succombé qu’en quatre (le match aller des demi-finales 2018 contre Gremio -a également accepté le tour suivant-), 1 à 0 contre Boca en 2019 (il a également accepté la définition du tournoi), la finale contre Flamengo en 2019 et son match d’ouverture contre la Liga de Quito en Équateur, où la poupée a pris un campus alternatif.

Pour cet engagement, Marcelo Gallardo a reçu de bonnes nouvelles, puisque Milton Casco a été libéré et est sur la liste des concentrés, donc il pourrait être du match. On estime que l’équipe serait pratiquement la même que celle qui vient d’affronter Boca, avec l’entrée possible de l’ancien Newells à la défense et le retour de Nacho Fernández au milieu du terrain.

L’équipe brésilienne, pour sa part, a également plusieurs arguments pour rêver de rester avec une gloire éternelle. Le club de São Paulo est le seul invaincu du tournoi, marquant 29 buts en faveur et n’en recevant que 4 contre. El Verdao a mené le groupe B avec 16 unités, laissant derrière Guaraní du Paraguay, Bolívar de la Bolivie et Tigre. Puis il a battu Delfín de l’Équateur et Libertad du Paraguay.

Désormais avec le Portugais Abel Ferreira à la tête de l’équipe, Palmeiras a refait surface dans le tournoi local (il est dans la zone de qualification pour la prochaine Copa Libertadores) et est finaliste de la Coupe du Brésil.

Malgré l’absence de poids de Felipe Melo (en novembre, il s’est blessé à la cheville et il devrait être dans des conditions optimales pour le retour), la visite a une équipe avec des joueurs à craindre, comme le Paraguayen Gustavo Gómez, Rony ou le jeune Gabriel Veron, une des sensations du football brésilien.

Cependant, il est à noter que les Brésiliens ne se sont pas classés parmi les quatre meilleurs du concours pendant 20 ans. Ils ont été champions pour la première et la seule fois en 1999 (juste éliminé River dans ce cas) et la dernière finale qu’ils ont disputée a été l’année suivante, lorsqu’ils sont tombés face à Boca de Carlos Bianchi. Ils ont également joué les définitions de 1961 et 1968.

Le match retour aura lieu mardi 12 janvier à l’Allianz Parque de San Pablo. Le vainqueur se qualifiera pour la grande finale, qui se déroulera le 30 janvier au Maracana de Rio de Janeiro.

Formations probables:

Rivière: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz ou Javier Pinola, Milton Casco ou Pinola; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré et Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña; Danilo ou Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony et Luiz Adriano. DT: Abel Ferreira.

Stade: Liberators of America (indépendant)

Arbitre: Leodán González (Uruguay)

VAR: Julio Bascuñán (Chili)

Temps: 21h30

Télévision: ESPN

