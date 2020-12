Photo d’archive de l’entraîneur de River Plate, Marcelo Gallardo, donnant des instructions lors d’un match. Baixada Arena, Curitiba, Brésil. 24 novembre 2020. Piscine via REUTERS / Rodolfo Buhrer

BUENOS AIRES, 5 décembre (.) – Le club argentin River Plate a remporté sa cinquième victoire consécutive samedi, battant Godoy Cruz de Mendoza 3-1 à domicile et qualifié pour la zone de championnat de la Coupe Diego Maradona en tant que leader du groupe 3.

Avec la victoire, River a clôturé la phase de qualification avec 15 points, le produit de cinq victoires et une défaite.

Les buts de l’équipe locale ont été convertis par Bruno Zuculini, Julián Álvarez et Lucas Pratto, tandis que Tomás Badaloni a marqué pour Godoy Cruz.

“J’ai bien vu l’équipe, mais nous devons encore augmenter le niveau à cause de la qualité des joueurs que nous avons et parce que parfois c’était difficile pour nous”, a déclaré Javier Pinola à la télévision locale.

“Nous en voulons toujours un peu plus”, a ajouté le vétéran défenseur de River.

Banfield, qui a fait match nul 1-1 contre Rosario Central, a obtenu la deuxième place du groupe.

De leur côté, Godoy Cruz et Central joueront la Zone Complémentaire.

Lors d’autres matchs samedi, l’Atlético Tucumán a battu Unión de Santa Fe 5-3 en tant que visiteur et s’est qualifié premier dans le groupe 1, avec un score parfait après six matchs.

Les buts de l’Atlético ont été marqués deux fois par Augusto Lotti, Guillermo Acosta, Kevin Isa et Lucas Melano. Pour Unión, il a marqué un doublé par Franco Troyansky et l’autre par Juan Manuel García.

L’autre classé dans le groupe était Arsenal de Sarandí, qui a battu le Racing Club 1-0 à domicile avec un but d’Alan Ruiz.

Union et Racing doivent participer à la zone complémentaire.

Pour le groupe 6, Huracán y Gimnasia et Esgrima La Plata ont égalé sans but et sont tous les deux entrés dans la zone de championnat, après avoir obtenu la première et la deuxième place du classement avec 11 et 9 unités, respectivement.

Pendant ce temps, Vélez Sarsfield et Patronato devront se contenter de la Zone Complémentaire après un nul 0-0.

(Rapport de Ramiro Scandolo. Edité par Carlos Calvo Pacheco)