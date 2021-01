Marcelo Gallardo et Enzo Francescoli pendant l’entraînement sur la rivière (image du fichier)

Enzo Francescoli a été le premier à parler de la rencontre au sommet qu’il a eue avec Marcelo Gallardo et Rodolfo D’Onofrio. L’avenir de l’entraîneur de River a les fans en haleine, malgré le fait que le DT ait un contrat en cours. Le lien de la poupée prendra fin en décembre de cette année, la même date à laquelle le mandat du président sera rempli, qui a déjà annoncé qu’il ne demanderait pas de renouvellement.

«Lorsque j’aurai terminé ma participation à la Copa Libertadores, nous ferons l’analyse plus en détail, ce qui me donne des raisons de continuer ou de ne pas continuer. Quand la Coupe sera terminée, je parlerai à ma tête pour voir comment on continue », a déclaré l’entraîneur la semaine dernière.

Jusqu’à présent, peu de détails sont connus sur le conclave des trois personnalités les plus importantes du football fluvial. Et Enzo Francescoli a été le premier à le communiquer.

Marcelo Gallardo schématise son avenir avant le début de la saison lors de sa dernière année de contrat avec River (NA)

«Tout allait bien à la réunion. C’était une rencontre comme tant d’autres, de travail, alors ce sera lui (par Marcelo Gallardo) qui va tout communiquer. Nous parlons de travail, nous ne parlons pas de problèmes personnels », a précisé le manager du club en quittant River Camp en dialogue avec Un Buen Momento sur Radio La Red.

Il est clair que ce ne sera pas la dernière discussion qu’ils auront avec le DT, qui prendra les prochains jours pour analyser le projet. Au fur et à mesure, la poupée évaluera l’équipe qu’elle aura pour la nouvelle saison, les pertes possibles et les joueurs qui pourraient se joindre pour renforcer une équipe qui après les matchs de Juan Fernando Quintero, Lucas Martínez Quarta, Nacho Sccoco, Lucas Pratto et Exequiel Palacios n’avait pas de nouveaux visages.

Avec la continuité assurée d’Enzo Pérez, qui a rejeté une proposition millionnaire de jouer en Turquie, la loupe sera sur l’avenir de Gonalo Montiel, Nicolás De La Cruz, Rafael Santos Borré, dont les contrats expirent le 30 juin.

En outre, la demande de transfert de Nacho Fernández et les renouvellements de Franco Armani, Leonardo Ponzio et Javier Pinola. Sans compter les offres qui pourraient venir de l’étranger.

