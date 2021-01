15 minutes. La diplomate américaine, Roberta Jacobson, sera chargée de gérer la relation à la frontière avec le Mexique par l’administration du futur président des États-Unis (USA), Joe Biden. Cela a été confirmé lundi par son principal conseiller pour l’Amérique latine, Juan Sebastián González.

“J’ai toujours admiré Roberta Jacobson. Respecté, expérimenté et capable. Peu de gens se soucient autant ou ont travaillé si dur pour faire progresser les relations américano-mexicaines afin qu’elles atteignent leur plein potentiel “, a déclaré González dans un message sur Twitter. Ce responsable présentera les questions d’Amérique latine au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. de Biden.

Jacobson Elle a été l’ambassadrice américaine au Mexique entre 2016 et 2018. Désormais, elle sera la coordinatrice de la frontière sud-ouest au Conseil national de sécurité.

Il s’agit d’un poste nouvellement créé pour Biden à partir duquel il coordonnera les questions liées à la sécurité nationale au Mexique et en Amérique centrale depuis la frontière américaine.

Tension sur les portes

Les relations entre les deux pays connaissent une montée des tensions. que le Mexique a disculpé l’ancien ministre de la Défense Salvador Cienfuegos la semaine dernière après avoir été extradé vers le Mexique et accusé par Washington de liens avec le trafic de drogue.

Cienfuegos a été capturé à Los Angeles en octobre et transféré plus tard à New York. Là, il a été accusé d’avoir protégé et reçu des pots-de-vin du cartel mexicain H-2. Il s’agit d’une scission avec le groupe criminel Beltrán Leyva, pratiquement inconnu jusqu’à l’arrestation du général.

En novembre, cependant, le bureau du procureur général du Mexique et le ministère américain de la Justice sont parvenus à un accord extraordinaire. Les États-Unis ont retiré les accusations de trafic de drogue et de blanchiment d’argent contre Cienfuegos en échange de son enquête au Mexique.

Son exonération a été un coup dur pour les enquêtes de la US Drug Control Agency (DEA), déjà irrité par la décision du gouvernement mexicain de limiter le travail de cette agence et d’autres agences de sécurité étrangères.