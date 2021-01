Le VAR de Boca-Santos ce qu’il a dit sur le penalty à 74 minutes

En l’absence d’un quart d’heure pour que ça se termine le duel aller pour les demi-finales de la Copa Libertadores entre Boca et Santos dans la Bombonera, Marinho a tapé le ballon dans la zone de l’adversaire et Carlos Izquierdoz l’a contacté dans une manœuvre qui calmement aurait pu être considéré comme une faute dans la zone. L’arbitre du match, le Chilien Roberto Tobar, a compris qu’il n’y avait pas de faute, alors qu’au VAR (en charge du Paraguayen Juan Gabriel Benítez), ils lui ont donné le droit. Désormais, les audios étaient diffusés entre le juge et la cabine.

Tobar est marqué que la gauche brésilienne a permis et après sa chute au sol, le Chilien s’exclame “Propre, non, rien”, tandis que l’assistant VAR (le Chilien Eduardo Gamboa) souscrit: “Ça tombe”. Cependant, Benítez remarque qu’il y a un contact, alors ils examinent les répétitions de la pièce et demandent à le voir à une vitesse normale. Après l’avoir observée à plusieurs reprises, Benítez pense qu’elle «met sa jambe», demande à la revoir par derrière et dit à Tobar de ne pas reprendre l’action.

C’est à ce moment que Gamboa a condamné que la chute de Marinho avait été causée par un “Frotter le football” et Benítez communique à Tobar: “Roberto, continuez, nous continuons.” L’arbitre principal clôt le dialogue: «Parfait». Ce qui est frappant, c’est que l’assistant VAR (Gamboa, compatriote de Tobar) semble avoir plus d’interférence et de pouvoir d’opinion que le personnel de cabine lui-même (le Paraguayen Benítez).

Pour ne pas avoir examiné cette décision, le club Santos a publié un communiqué dans lequel il a averti qu’il adresserait une demande d’action d’office à la Conmebol. Le coach de l’équipe, Cuca, indigné par la détermination de l’organe d’arbitrage: «Marinho subit la faute au-dessus et au sol. Ce jeu aurait pu décider le jeu en notre faveur. Nous ne pouvons pas laisser passer le penalty parce que c’était clair. Le VAR aurait pu appeler, bien sûr». Et l’attaquant de l’équipe Santista a commenté l’action: «Ils m’ont touché à l’intérieur de la zone. Je ne sais pas pourquoi l’arbitre n’a pas regardé la vidéo VAR. On aurait pu gagner, mais jouer contre Boca est très difficile ».

Très lointaine était l’autre polémique qui n’était même pas telle: à la 51e minute, Salvio a dirigé le ballon à la porte de la grande surface et il a rebondi sur l’épaule droite du défenseur de Santos Lucas Verissimo. En quelques secondes, la pièce a été diluée, mais le VAR l’a examinée et a averti Roberto Tobar.

Le VAR à Boca-Santos La main possible sur laquelle ils ont enquêté à 51 minutes

Les répétitions ont déterminé qu’il n’y avait pas de main brésilienne, ce qui semblait même être en dehors des limites de la surface de réparation. “Main possible, mais accidentelle”, a rapporté l’assistant 1 du VAR, le Chilien Eduardo Gamboa. Et immédiatement Juan Benítez a analysé: «Je veux voir ce contact, cet œil, cet œil. Je vois que le joueur a son bras près de son corps. Ça n’élargit pas le volume du corps, on continue. Tout nettoie le jeu de la zone, on continue. Tout est vérifié, nous continuons ».

