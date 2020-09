ROCHESTER, N.Y. – Le chef de la police de Rochester, La’Ron Singletary, a annoncé sa retraite du service de police mardi.

Singletary, 40 ans, est devenu chef en 2019 et a fait l’objet d’un examen minutieux au cours de la semaine dernière lorsque la nouvelle de la mort de Daniel Prude est devenue publique. De nombreux militants communautaires ont appelé à sa démission.

Singletary a terminé sa 20e année de service au service le mois dernier.

La nouvelle survient quelques jours après que la mort de Prude ait été révélée au public. Prude, un homme noir, est mort d’asphyxie après que des policiers de Rochester l’aient épinglé au sol tout en le retenant.

L’incident s’est produit en mars, deux mois avant que la mort très similaire de George Floyd à Minneapolis ne déclenche des manifestations dans tout le pays. Pourtant, il n’est devenu public que ce mois-ci.

Daniel Prude: Un homme noir épinglé au sol par la police de New York est décédé deux mois avant George Floyd

Le chef adjoint Joseph Morabito, qui supervise les opérations du département, a également annoncé sa retraite dans un courriel. Il quitte le département après 34 ans.

Le chef adjoint Mark Simmons et le commandant Henry Favor ont démissionné de leurs postes de commandement et sont revenus à leur grade de lieutenant.

Simmons, qui a supervisé le bureau d’administration du département, a brièvement servi comme chef intérimaire avant que Singletary ne prenne les rênes.

Le vice-président du conseil municipal, WIllie Lightfoot, a déclaré que les membres du conseil avaient été informés des démissions en temps réel.

Aucun successeur n’a été immédiatement annoncé.

Plus tôt dans la semaine, Singletary a déclaré qu’il ne quitterait pas son poste. Et bien que le maire Lovely Warren ait publiquement affiché sa frustration face au manque de communication ouverte avec Singletary à la suite de la mort de Prude, la maire a finalement déclaré qu’elle le soutenait.

«Je ne pense pas qu’il y ait une autre personne plus dévouée à changer la culture de la police que La’Ron», a-t-elle déclaré.

Mais lors du briefing avec le conseil municipal de mardi, Warren a annoncé la nouvelle. Elle a dit qu’elle n’avait pas demandé sa démission, ajoutant: « Il n’a en aucun cas essayé de dissimuler cela. »

Warren a déclaré qu’elle avait été alertée de la décision de Singletary immédiatement avant le début du briefing.

« Je ne resterai pas les bras croisés pendant que des entités extérieures tentent de détruire mon personnage »

«Au cours des deux dernières décennies, j’ai servi cette communauté avec honneur, fierté et la plus grande intégrité», a écrit Singletary dans sa lettre de retraite.

Au cours de la semaine dernière, il avait fait l’objet d’un examen minutieux après que Warren l’ait accusé de ne pas l’avoir correctement informée de la mort de Prude. Elle a déclaré qu’elle avait pris connaissance de l’incident le 4 août. La première rencontre de Prude avec la police a eu lieu à 3 h 16 le 23 mars.

« En tant qu’homme intègre, je ne resterai pas les bras croisés pendant que des entités extérieures tenteront de détruire mon personnage », a écrit Singletary. Il n’a pas identifié les entités extérieures sur lesquelles il écrivait.

« Les événements de la semaine dernière sont une tentative de détruire mon caractère et mon intégrité. Les membres du département de police de Rochester et de la communauté du Grand Rochester connaissent ma réputation et savent ce que je représente. La déformation et la politisation des actions que j’ai prises après avoir été informé de la mort de M. Prude n’est pas basé sur des faits et ce n’est pas ce que je défend. «

Le natif de Rochester a gravi les échelons du département. Il s’est joint à la force en 1998 en tant qu’élève-officier de police / stagiaire au Monroe Community College, puis est devenu patrouilleur en 2000 après avoir obtenu son diplôme d’associé.

Contribution: Steve Orr, démocrate de Rochester et Chronique

Suivez le journaliste Will Cleveland sur Twitter: @ willcleveland13.

Cet article a été initialement publié sur Rochester Democrat and Chronicle: Daniel Prude Death: Le chef de la police de Rochester La’Ron Singletary prend sa retraite