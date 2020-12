«La renommée pour la renommée n’a ni support, ni contenu, ni constance dans le temps», dit-il. Rocío Igarzábal sur la possibilité hypothétique que sa fille, Lupe, quatre ans, veut entrer dans le milieu artistique comme sa mère. «L’étude est la clé, avoir la connaissance de son instrument, que ce soit le chant, la danse ou le théâtre», explique l’actrice qui a su tout laisser derrière elle et se rendre au Mexique en 2014, alors que sa carrière a explosé à l’époque de Presque des anges Oui Doux amour.

Aujourd’hui, de retour en Argentine, et installée à Tigre avec son partenaire, Chambre Milton, Rochi dit que sa famille est la raison pour laquelle elle souhaite rester au pays. “Je suis dans un endroit assez vert, ce n’est pas les Caraïbes, mais c’est beau”, raconte-t-il Télé-exposition.

De plus, dans une clôture d’année pleine de nouveautés, Igarzábal se prépare pour son émission de musique en streaming le 10 décembre, le lancement de sa nouvelle coupe “Je ne veux pas” le 11, et pour la première de son nouveau film: A trouvé, dirigée par Diego Muslak, atteint l’écran de Cinéma.Ar Jeudi 17.

– Le contenu, la musique, les nouvelles formes d’expression, cette année ont été un excellent fil de terre pour tout le monde. En ce sens, les artistes sont remerciés pour leur capacité à se réinventer et à rester en contact avec le public.

– Nous avons dû nous adapter à toute cette situation. Au lieu de faire la première au cinéma au début de l’année, car nous pensions tous que (la quarantaine) allait durer 15 jours, nous l’avons lancée au milieu de l’année et ainsi de suite, jusqu’à ce que nous disions: “Voilà, faisons la même chose.” Il y a beaucoup de gens qui regardent du contenu, on ne sait jamais comment cela pourrait se passer. Cette année, c’était aussi purement et exclusivement musical. Si je n’avais pas eu la musique dans le Nord et me concentrer, cela aurait été beaucoup plus difficile. La personne qui se consacre à 100% au jeu d’acteur a connu une année beaucoup plus difficile. Avec la musique, j’ai pu continuer à composer, produire, de manière différente mais active. En ce sens, je me sentais assez émouvant.

– Au plus fort de votre carrière, vous avez tout quitté et vous êtes allé vivre au Mexique. Ce n’est pas la même chose que nous vivons cette année, mais il y a quelque chose dans l’abandon de vivre sans plan.

– On pense que le plan est assuré et qu’il est bon de tourner la roue, de chercher autre chose et de voir ce qui s’y passe. Sortez de la zone de confort, des habitudes que nous avons incorporées, et apprenez à vous connaître d’un autre lieu ancré dans le moment présent. Cette année, nous portions quelque chose que nous ne pouvons même pas voir, un virus presque imperceptible. Nous sommes dans un moment de rupture universelle. C’est vraiment fou pour une personne de se lever le matin, de prendre son téléphone portable et de vous montrer par la fenêtre comment tout autour de lui est en feu à l’intérieur du pays, dans le Delta aussi. Il faut commencer à se connecter avec autre chose et arrêter d’être plongé dans la routine, dans le maelström.

“Pensez-vous que le monde et la nature nous disent quelque chose?”

–La nature ne donne pas de réponse mais que, par nos actions, c’est la conséquence. Si nos actions étaient différentes, les conséquences seraient différentes. La nature est un reflet, un miroir géant. Cela ne nous donne pas de message, c’est la vie elle-même. Ce que vous semez, vous le récoltez.

Rochi Igarzabal raconte comment était le lien avec la célébrité à son époque à “Casi Angeles”

“Est-ce que Lupe comprend qu’il a une maman célèbre?”

—Il comprend alors que je m’ouvre pour lui dire des choses, comme “aujourd’hui j’ai une émission”, “aujourd’hui on répète”, “aujourd’hui j’ai une interview”. Maintenant, on vient de bouger, puis le déménagement, la quarantaine, mon travail, essayer de trouver un ordre … Cet état la rend un peu nerveuse et bouleversée, avec moins de place pour la patience et une plus grande frustration. Vous devez le gérer, j’explique les choses 80 fois. En parler la rend capable de parler aussi.

“Y a-t-il quelque chose qui vous manque dans la fureur qui Presque des anges Oui Anges adolescents? Êtes-vous plus à l’aise ces jours-ci ou manquez-vous ce niveau d’exposition et de réponse dans la rue?

– Si je me souviens de ces moments, je dis: “Wow, comme c’est fou!”. Peut-être que j’allais au cinéma et que je ne pouvais pas voir le film parce qu’il y avait une telle agitation qui attendait pour entrer qu’ils ont dû nous sortir de derrière le centre commercial. D’une part, c’est très agréable, car vous recevez constamment de beaux messages et du soutien, des cadeaux, de la reconnaissance. Aussi, c’est plus de nourriture pour l’ego. En même temps, je suis une mine tranquille, j’aime pouvoir me promener, me promener, aller sur la place, et plus encore maintenant que je suis maman. Je l’apprécie, mais je ne sais pas si je pourrais gérer ce niveau de popularité et d’exposition aujourd’hui.

– Comment êtes-vous arrivé à Presque des anges?

–Depuis toute petite, j’ai fait du théâtre musical avec des groupes. J’ai fait divers travaux. Un tour, nous avions fait Tarzan en anglais et une castinera de Cris (Brunette) m’a vu jouer et a demandé mon numéro au réalisateur, avec d’autres. J’ai eu un casting typique: «Salut, je suis Rocío Igarzábal». Avait 16 ans. J’ai chanté une chanson, j’ai fait une scène, et à partir de là j’ai commencé à faire l’atelier de théâtre avec lequel Cris vous prépare à ce que sont les heures de télévision, les caméras: «Regardez la caméra 1», «Regardez la caméra 2 “,” Ne couvrez pas votre partenaire “…

– Tous ceux qui arrivent plus tard à l’atelier ne sont pas laissés pour les personnages.

“Non, c’était vraiment fou.” C’était plusieurs mois d’atelier. Nous avions d’abord 20 ans, puis 7 ans, 13 ans, puis 4 ans. Cela variait parce que Cris choisissait qui était et qui n’était pas. Il est venu nous voir travailler et, d’après cela, il a dit: “Celui qui reste, celui-là non.” Parfois l’atmosphère était tendue. Nous ne savions tous pas trop où nous allions. Je suis allé essayer parce que le monde du théâtre et des romans m’amusait, ça me semblait quelque chose de très fou. Je me souviens parfaitement du jour où nous tournions une scène dans la rue avec Gaston Dalmau, et un énorme groupe de personnes s’est réuni pour demander des photos et hurler. Je n’avais toujours pas été à l’antenne et je lui disais: “C’est fou!” Et il m’a dit: “Préparez-vous, le lendemain de votre émission, votre vie change.” C’était tel quel, très fort. Le premier chapitre est sorti et, à partir de là, il sortait dans la rue et les gens vous reconnaissaient toujours.

Rocio Igarzabal raconte la plainte qu’il a dû faire en raison des menaces d’un fan

“Quel est le cadeau le plus fou qu’ils t’ont fait?”

—Une fille d’Israël m’a envoyé une lettre me disant qu’elle avait travaillé une année entière pour collecter des fonds pour en acheter un Aile et il m’a envoyé la guitare par courrier. Toutes vos économies de cette année de travail. C’était un éclair. Un autre flash était une fille qui avec 21 cadeaux a pris comme trois obligations, je ne sais pas combien de trains, chez moi, c’est-à-dire chez mes parents. Il les a étalés sur la table du salon et je suis descendu pour prendre le petit déjeuner, et j’avais la fille assise avec les 21 cadeaux. J’en ai discuté avec ma mère plus tard. J’ai dit: “Maman, c’est dangereux de donner l’adresse.” C’est une limite très délicate, mais ma mère est très sensible.

“Est-ce qu’un fan t’a déjà fait peur?”

– Le fanatisme a son double visage: l’amour inconditionnel et la haine, également très forte. Quand nous avons fini Presque les anges et que nous commençons par Anges adolescents, Quoi Euge (la Chine) Suarez Il est allé à Polka pour faire un projet et je suis entré pour le remplacer, j’avais assez peur de la situation. J’étais amusé parce que nous allions tourner, sortir des disques, c’était la partie qui me plaisait le plus dans tout le projet en lui-même, et quand ils m’ont proposé de rejoindre le groupe, ce n’était que nous cinq qui voyagions. J’ai dit oui et ça m’est arrivé un fan très fanatique d’Euge a commencé à me menacer. Des mails avec mon brevet, mon adresse, me disant qu’il allait venir me chercher, faire attention aux salons. Une sorte de protocole a été mis en place car il menaçait qu’il me fasse quelque chose aux spectacles. Nous avons donc dû faire attention à toute personne bizarre dans le public. Cela a été un peu difficile pendant quelques mois.

-Quelle folie. Ont-ils porté plainte à ce moment-là?

– Oui, je suis allé aux tribunaux et j’ai porté plainte. Je cherche l’IP, car elle m’a envoyé des e-mails. Rien d’autre ne se passe et rien n’est arrivé grâce à l’univers. Plus tard, j’ai su qui il était, et dans les émissions je l’ai déjà réalisé et c’était autre chose. Il est resté dans le moule, n’est-ce pas?

– Ce que vous avez généré économiquement à cette époque, vous a-t-il soutenu au Mexique ou pouvez-vous le sauver?

—J’ai tout un père cerf-volant: “Save, save”, de l’ancien temps, que tout ce que vous génériez devait être sauvegardé. Vous avez mes économies à partir de là. Je ne les ai pas encore utilisés.

“Je pensais que c’était votre gagne-pain dans les premiers jours du Mexique.”

-Non. Les débuts du Mexique étaient terminés Doux amour, J’ai aussi fait le film et je suis parti calme. Plus tard, Sweet love a commencé à revenir, une répétition, et des acteurs et SAGAI j’ai reçu un salaire. J’étais donc calme, sachant que sans travailler j’avais un petit matelas pour vivre. Je n’ai pas tout dépensé au Mexique, je suis arrivé en Argentine serein financièrement.

“Comme ton père t’a aidé.”

-Totalement. Lors du voyage au Mexique, je rencontre un grand ami qui est photographe, il vit depuis 30 ans au Mexique, près de Tulum, et là il s’est formé en tant que communauté d’artistes mais avec un bon niveau. Type de maison de magazine du Mexique, qui a la cascade et je ne sais pas quoi. Et j’ai flashé: “C’est ce que je veux.” Puis, à un moment donné, mon père m’a dit: «Il y a un terrain à côté de ma maison. Si tu veux, je te le réserve et l’achète ». Alors, je tape: “Papa, comment pouvons-nous vous faire m’envoyer les économies parce que je veux la terre?” Et papa tape: «Non, tu es fou! Que vas-tu faire? Vous avez un lopin de terre là-bas et comment le faites-vous? ” Il devait avoir la citoyenneté, travailler, écrire. C’était beaucoup de choses, ce n’était pas seulement la fièvre d’acheter la terre.

“Tu veux rester ici ou ça te manque beaucoup?”

– Maintenant, nous déménageons dans une maison à Tigre près de la rivière, donc je ressens de moins en moins d’angoisse à l’idée de partir. Je suis dans un endroit assez vert. Je fais deux blocs et j’ai la rivière. Ce n’est évidemment pas les Caraïbes, mais c’est magnifique. En même temps, j’ai mes sœurs, qui ont des enfants. La famille est un baume pour ne pas vouloir partir. Je ne ressens pas le besoin de partir. Etrange, je veux partir avec Lupe en voyage, en vacances, jouer quelque part, voir toutes les chères personnes qui y sont restées …

“Es-tu semblable à la mère que tu imaginais que tu allais être?”

“Je ne me suis jamais imaginé en tant que mère.” C’est fou. Peut-être que je m’imaginais comme autre chose mais pas comme maman. Mes sœurs me disent: “Wow, tu es tellement créative!” Je lie beaucoup l’apprentissage à l’art, nous faisons des jeux… J’ai mes jours et mes jours. J’explose, comme toutes les mères, et je crie et le regrette, puis sous un changement et cette télé, des bonbons, comment faire, jusqu’où, quelle est la limite. Je fais de mon mieux.

“Et si Lupe vous disait qu’elle veut poursuivre une carrière comme la vôtre?” Comment réagiriez-vous?

– Si Lupe veut commencer à se consacrer à cela, la première chose qu’elle ferait serait de lui dire de commencer à étudier, à jouer d’un instrument ou à des cours de danse, de théâtre, peu importe, mais d’étudier à 100%. Avoir la connaissance de votre instrument, s’il veut chanter, s’il veut jouer ou quoi que ce soit, pour qu’il se concentre, et ne pas aller dans un lieu de renommée aussi superficiel pour la renommée elle-même ou être mignon ou pas.

