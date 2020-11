Le jury a éliminé Rocío Marengo (Vidéo: “Masterchef Celebrity” – Telefe)

Du dimanche au dimanche, Masterchef Célébrités met le public en haleine avec son gala d’élimination. Le programme qui mène Santiago del Moro par Telefe, il approche la moitié de la compétition et il y a déjà six participants qui sont restés sur la route. Dans cette opportunité, qui a quitté les cuisines de l’émission de téléréalité était Rocío Marengo, qui a échoué avec un strudel aux pommes de terre. Cependant, elle ne semblait pas aussi affectée par l’élimination et a finalement donné une idée de pourquoi.

En plus de Marengo, ils ont concouru à cette occasion Sofia Pachano, Analía Franchín, Claudia Villafañe, Claudio turc Garcia Oui Christian Sancho, remplacer Vicky xipolitakis. Le programme a également montré le retour de Le polonais après son absence en raison d’un coronavirus. Le chanteur a vu le gala du balcon, en raison de la bonne prestation de son remplaçant, Natalie Perez.

Au fur et à mesure que le concours progresse, les tests deviennent de plus en plus exigeants et dans ce concours, les participants ont dû faire face à trois instances d’évaluation. Dans le premier, ils ont découvert la boîte mystère habituelle contenant beaucoup, beaucoup de pommes de terre. Chacun devait éplucher autant de pommes de terre que possible en cinq minutes pour réaliser un profit. Les gagnants étaient Claudia et Rocío, avec douze unités. Le test a laissé une révélation: Christian Sancho ne sait pas comment utiliser les éplucheurs de pommes de terre. Le mannequin a abordé la tâche avec l’ustensile à l’envers et a laissé son compte à zéro.

La deuxième étape consistait à faire, en vingt minutes, des chips et des trempettes, c’est-à-dire des frites de type copetín avec deux sauces pour accompagner. Le gagnant a été Turco García, l’une des révélations du concours, qui a obtenu la possibilité de conseils personnalisés de la part des jurys. L’ancien footballeur ne s’est privé de rien, même pas pour complimenter Dolli Irigoyen, le jury exigeant, avec quelques mots en français. «Tu est très jolie», «Tu es très jolie», a-t-il traduit avant d’énumérer un recueil de phrases, résultat de son passage dans le football français.

Le défi principal avait encore une fois la pomme de terre comme protagoniste, et les participants devaient combiner compétence et imagination pour préparer un plat en cinquante minutes. Au moment de vérité, ils ont été passés par paires avec une chance différente. Premièrement, Claudia et Rocío, qui n’avaient pas eu de bons retours. Claudia, encore une fois, a été sauvée par les gnocchis. Rocío était condamnée par le peu d’interaction de son assiette, une pomme de terre rouillée, avec un millefeuille de pommes de terre et du chorizo. “Ils sont comme trois plats séparés”, a déclaré le jury Damien Betular. “Il est agréable à voir, mais ça livre peu », a complété son collègue Donato De Santis.

Puis Christian et el Turco sont passés. Le mannequin jouait contre la garniture chaude du gâteau aux pommes de terre, et était au bord de l’élimination, tandis que l’ancien footballeur savait utiliser les conseils du jury avec sa pomme de terre farcie et montait sur le balcon. Ensuite, Analía Franchín et Sofía Pachano ont été sauvées. La décision était entre deux participants. Et la pièce est tombée du côté de Marengo.

Rocío Marengo a quitté Masterchef Celebrity avec un inconnu: est-elle enceinte? (Vidéo: Telefe)

Santiago del Moro a pris la parole pour commencer à dire au revoir au participant. “Ro, tout d’abord merci pour ta fraîcheur, ta sympathie, pour tes blagues, pour ton humour”, a indiqué le chauffeur et les juges ont accepté de méditer sur le sens de l’humour du participant. “Aucun de vos collègues n’a traversé autant d’états d’esprit que vous, mais apportant toujours de la joie et du drame”Dit Betular.

«Aujourd’hui, vous avez échoué, mais c’est le concours et vous le saviez déjà», a complété del Moro en référence au passage du modèle à travers l’édition chilienne de l’émission de télé-réalité, où elle était finaliste. «C’est inattendu, mais je suis heureux, fier d’avoir participé à deux éditions de Masterchef », a déclaré Rocío, très satisfait de la décision du jury.

Les paroles suivantes de l’animateur suggéraient que Marengo avait en tête d’autres problèmes qui étaient beaucoup plus importants qu’un concours télévisé, même s’il était le plus réussi. “Je sais que ta vie en ce moment passe par ta maternité, et elle viendra”. “C’est comme ca”Elle a marché dessus, avec un sourire d’émotion, le même que celui exprimé par les visages des autres participants. “Pour continuer à briller, vous serez la femme la plus heureuse du monde”, le chauffeur l’a congédiée.

Marengo a souhaité le meilleur à ses coéquipiers et a posé son tablier. Mais avant de franchir la porte pour la dernière fois, il a laissé une bombe. «J’ai vu de nombreux visages mystérieux et je les ai tous mis en banque. Maintenant, tu encaisses mon mystère “, commenta-t-il de dos, tandis que l’image marquait son départ du studio en lui caressant le ventre, image qui parlait d’elle-même. “Si je suis enceinte, ils le découvriront dans le prochain chapitre”, fermé par l’intrigue et un sourire espiègle.

L’année dernière, le mannequin a révélé sa fréquentation avec Eduardo Fort, le frère du souvenir Ricardo Fort. Les deux étaient dans une relation depuis cinq ans, qu’ils avaient gardée secrète. Lors d’un entretien à Coupé pour Lozano, Rocío a donné plus de détails sur la façon dont l’écrasement s’était produit. «Nous mangions sur un grill. Eh bien, ils ont vu qu’il y a toujours un ami qui boit trop et commence à discuter avec la table voisine. Parler qui va, parler qui vient, c’est arrivé… Nous avons fini par prendre un café ensemble entre les deux tables. Quand ce restaurant a fermé, nous sommes passés à un autre », a déclaré la mannequin, qui a gardé son profil bas jusqu’à ce dimanche, a donné une nouvelle indication de la relation.

Rocío Marengo, petite amie avec le frère de Ricardo Fort (Vidéo: “Cortá por Lozano” – Telefe)

JE CONTINUE DE LIRE

Querelle de Rocío Marengo avec une collègue de Masterchef Celebrity: “Je lui parle et elle regarde sur le côté”

Sofía Pachano: “Je me suis assis avec mon père et j’ai dit ‘je pense que tu es gay'”

Christophe Krywonis: “Germán Martitegui s’est fâché quand je suis descendu de Masterchef Celebrity”

Christian Sancho a été ému par Masterchef Celebrity lorsqu’il s’est souvenu de la première chose qu’il avait mangée à son arrivée à Buenos Aires: «Il n’avait pas de mangue»