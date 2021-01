Réponse de Rocío Oliva aux accusations de Dalma Maradona

Le différend médiatique entre Dalma Maradona et Rosée Oliva il semble n’avoir aucune fin. La relation entre la fille aînée de Diego Maradona et son ancien partenaire n’a jamais été bonne et depuis la mort de la star, le 25 novembre, a gardé plusieurs fronts ouverts.

Ce chapitre a commencé lorsque Dalma a exigé que le footballeur cesse de se référer publiquement à elle, à sa sœur Gianinna et à sa mère, Claudia Villafañe. “Allez aux programmes pour parler de ma relation avec mon père PAS CHER! JE VOUS PRIE, NE ME FAITES PAS PARLER … Ne me nommez pas ROCIO OLIVA! J’imagine que vous pouvez occuper votre poste sans nommer ma mère, ma sœur et moi, non? Et au-dessus de mentir …Dalma a écrit sur son compte Twitter.

La réponse d’Oliva est venue de l’écran de Polémique au bar, l’émission américaine classique dans laquelle il travaille en tant que panéliste. «Je n’insiste pas, les audios de Diego sont sortis en disant: ‘Je ne suis pas allé au mariage de ma fille parce qu’ils n’ont pas invité mes sœurs.’ Ce que j’ai fait ce matin, c’était de répéter la même chose, la voix autorisée de Diego via un audio », a expliqué Oliva.

La colère de Dalma Maradona sur les réseaux sociaux

Lors de sa libération, la footballeuse a redoublé le pari et critiqué le comportement des sœurs: “Ils sont un peu manipulés comme ça, toujours avec le thème de la menace derrière, je ne dis rien. Puis la question de savoir si je peux parler d’elle, de la sœur, de la mère, je travaille depuis un an, merci Dieu dans les médias, donc ce n’est pas d’actualité “, a précisé l’ex de Diego Maradona.

Mais Dalma, loin d’être satisfaite de cette réponse, a de nouveau contre-attaqué via Twitter, laissant entendre que l’exposition d’Oliva dans les médias est due au fait qu’elle parle de sa famille. «De toutes les réponses armées de CERTAINS de mes tweets, je sauve votre ANNÉE DE CARRIÈRE DANS LES MÉDIAS GRÂCE À VOTRE TALENT, pour cette raison même j’imagine qu’il n’est pas nécessaire de continuer à nous nommer … Essayez de voir ce qui se passe un mois dans votre travail télévisuel sans nous nommer “Dalma exprimé dans le réseau de l’oiseau.

Le ballon est resté dans le terrain du joueur de football, qui a été approché par le mobile de Les intrus à la fin de son travail dans Controverse au bar. Ils l’ont d’abord consultée à propos du tweet de Dalma qui faisait référence au comportement médiatique d’Oliva: “Une semaine à parler du réveil à la télé et vous n’êtes pas allé le voir une seule fois au cimetière”, Avait publié la fille aînée de Diego Maradona.

Réponse de Rocio Oliva à Dalma Maradona

“Peu importe ça, les gars. Ils ne me diront pas où aller, que ce soit à la veillée ou au cimetière “Répondit Oliva. Il est à noter que la panéliste n’a pas pu entrer dans la Casa Rosada pour licencier son ancien partenaire. Selon son témoignage, c’est l’ex-femme de la star, Claudia Villafañe, et ses filles, Dalma et Gianinna, qui lui ont interdit d’entrer.

Ensuite, le chroniqueur a repris la phrase de Dalma et lui a demandé s’il pouvait passer un an sans parler de Dalma, Gianinna et Claudia. Et Oliva a de nouveau pris une position de défi: “Je peux parler de qui, quand et quand je veux”, a répondu le joueur de football, bien que ses fléchettes n’étaient pas là. «Cela me surprend car ce sont de grandes femmes, plus grandes que moi. Ils devraient être habitués à parler du père, d’eux. Ils n’auraient pas à devenir si fâchés à propos de ces choses. “, a conseillé Rocío. Lorsqu’on lui a demandé à nouveau si elle pouvait être sans parler de Claudia et de ses filles, elle ne l’a ni nié ni affirmé. “Ne t’inquiète pas”Oliva a réussi à répondre, en montant dans sa voiture et en y mettant fin, au moins ce chapitre.

