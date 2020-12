Rocío Oliva a révélé le message que Dalma et Gianinna lui ont envoyé après le réveil de Diego Maradona

Diego Maradona Il est décédé à midi le mercredi 25 novembre. Et, après minuit ce même jour, la veillée pour ses proches a commencé à la Casa Rosada. Là-haut c’était Rosée Oliva, prête à dire au revoir à l’homme avec qui elle avait partagé six ans de sa vie. Mais quelqu’un, du cercle intime de la star, a donné l’ordre de ne pas la laisser passer. Qui a pris cette décision? Le panéliste l’a révélé dans l’édition de ce jeudi de Polémica en el bar.

Tout a commencé quand Maria Fernanda Callejon, une autre des femmes du cycle qui conduit Mariano Iúdica pour l’Amérique et ami de Claudia Villafañe depuis le temps où j’étais en couple avec Guillermo CoppolaIl essaya d’expliquer à la jeune femme ce qu’elle savait.

«J’ai quelque chose à dire à Rocío et j’espère que cela soulagera sa douleur. Je n’ai pas pu assister aux funérailles à cause de problèmes de timing, mais tout le monde sait que je suis amie proche de Claudia et des filles. Je veux te dire parce que Natalia Coppola (la fille de Guillermo) était là Et je vous dis que ce n’est pas Claudia qui ne vous a pas laissé entrer. Elle et Dalma avaient dit oui, mais ce sont les sœurs de Diego qui ont décidé cela », a révélé Callejón.

Cependant, Rocio est allé à l’intersection et a gardé sa théorie. «J’accepte ce que vous me dites mais la vérité est connue de ceux qui étaient là dans cet environnement. Tu me parles de Natalia Coppola et elle n’a rien à voir avec l’environnement de Diego, car à quand remonte la dernière fois que tu as vu Diego … “

«J’ai confiance en Natalia parce qu’elle est ma meilleure amie et je sais ce que Claudia pense de toi. Elle vous a toujours mis en banque … Claudia vous a toujours mis en banque “, Insista Alley. «J’ai parlé avec les sœurs de Diego et elles savaient que sa dernière demande était de me voir et elles n’allaient jamais s’y opposer, ses sœurs, son propre sang, alors je suis restée avec ces gens. De plus, l’un d’eux m’a donné l’adresse de la veillée », répondit Oliva.

Pendant ce temps, María Fernanda, un peu plus sérieuse, a commenté: «Quand tu étais à la porte, Claudia a dit exactement cela. Que tu entres, c’est ce que Diego aurait voulu ». “Et qui a dirigé la veillée?” Rocío voulait savoir, qui a dit: «Je sais qui ne m’a pas laissé entrer. C’était Claudia et ses filles. J’ai un message de leur part dans lequel ils m’ont dit que je n’allais pas entrer. Je ne veux pas me raconter l’histoire parce que je la connais mieux que toi. Ce que je veux vous dire, c’est que Dalma et Gianinna ne prennent aucune décision si elles ne consultent pas leur mère », a-t-il soutenu. “Je le dis parce que j’ai vécu de nombreuses années dans cet environnement”, a-t-elle ajouté avec confiance.

De leur côté, Mariano Iúdica et le reste des membres de la table, qui voulaient en savoir plus sur ce surprenant message de Dalma et Giannina. «Le message m’a été envoyé hier et je leur ai demandé de ne plus m’écrire. Et ils ont dit que tous deux avaient pris la décision (de ne pas entrer dans la veillée), laissant Claudia de côté. Je n’enverrais pas non plus ma mère au front. Mais il est clair que ce ne sont pas les sœurs de Diego qui ont refusé ».

«Mais j’ai parlé avec Claudia et Nati et ils ne me mentent pas. Ils m’ont demandé de vous dire qu’ils ne vous ont pas renié et que c’était les sœurs, pour que vous puissiez trouver un soulagement », était l’étrange théorie de Callejón. Ce à quoi Oliva, carrément, a mis les points: «Ils vous ont menti, car ce sont les filles elles-mêmes qui ont pris les choses en main», a-t-il tiré.

Pendant ce temps, Luciana Salazar a également défendu Claudia, mais Oliva l’a également affrontée: “Tu veux la défendre, mais tu ne vas pas me faire changer d’avis.” Mais Luli a tenté de détacher Villafañe des décisions de sa fille en déclarant: “Pour moi, Claudia ce n’était pas le cas.”

