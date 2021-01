Rocío Quiroz a parlé du geste de solidarité de Moria Casán

Au début de l’année, au milieu des moments décisifs de la Chanter 2020, Rocio Quiroz Il a dû surmonter un moment personnel difficile: un fort vent et une tempête de pluie ont causé des dommages à son domicile situé dans la ville de Chascomús. «Quand vous ne trouvez pas de réponses, quand vous dites pourquoi? Aujourd’hui est un jour très triste, un jour sans rien vouloir. La chose importante est que nous allons tous bien, la peur. Et maintenant? Comment nous continuons. La vérité est très mauvaise », écrivait à l’époque la chanteuse sur son compte Instagram.

A cette époque, le chanteur devait être absent lors d’une émission de téléréalité de Les treize et à son retour, il a donné des détails sur ce qui s’était passé. «Dieu merci, nous allons tous bien. Le matériel va et vientÇa fait très mal car nous voulions finir la maison et être calme. On recherche toujours du confort, et surtout d’avoir mon bébé très jeune. Elle va bien et c’est le principal“, il a souligné. Et à ce moment-là, la diva a fait une annonce surprise, grâce à l’intervention de l’avocat Andrés Sánchez Ibarra. «Ils ont mis à disposition 1 000 000 $ qui seront transférés à Chascomús pour la construction de votre maison. Ils ont déjà tout, ici il n’y a pas de sarasa, ni on va voir, ni politiciens impliqués “. Selon Moria, lorsque l’avocat a appris qu’elle avait invité Rocío à la maison, il s’est intéressé à la situation et a approché une aide financière.

La vérité est que dans l’émission de ce mercredi de Nous le matin, Quiroz a été interrogé et consulté sur cette question. «Ce jour-là, j’ai eu le message de Moria Casán, je lui suis très reconnaissant ainsi qu’à l’avocat Andrés Sánchez Ibarra car ils ont fait un très gros don pour nous, et nous sommes très heureux car il ne reste qu’un jour pour que les choses arrivent . “

A cette époque, le Poulet Alvarez il est intervenu et a souligné: «Dis-moi ça. Quand les grands ont ces gestes, il faut beaucoup les mettre en valeur, car ils n’auraient pas pu le faire tranquillement ». Deuxieme acte, Karina Iavícoli Il a également commenté que la diva lui avait même offert sa maison pour héberger temporairement sa famille. «Quand tout cela m’est arrivé, Moria a dit en direct qu’elle voulait que je vienne chez elle. Quand je l’ai vue dire ces mots, j’étais très heureuse, car je regardais l’émission et je pleurais. Nous nous sommes regardés avec Edu, mon partenaire et nous nous sommes dit “que c’est beau, comme c’est beau”. Que sans nous connaître elle nous a dit que c’était quelque chose de très beau pour moi “. Et il a ajouté: “Ensuite, j’ai rassemblé la force d’aller au chant parce que je voulais personnellement la remercier.”

Rocío Quiroz et Rodrigo Tapari, lors d’une de leurs présentations à Cantando 2020 (Photo: La Flia)

D’autre part, il a évoqué sa participation au concours de chant. «Atteindre les demi-finales pour nous était quelque chose d’inattendu et également attendu, non? Parce que nous voulons tellement être dans le chant que pour nous, c’était si mignon parce que nous avons beaucoup répété, je suis aussi allé à Buenos Aires, j’allais et venais tous les jours, mais nous nous sommes bien amusés et c’était le plus important, et que beaucoup de gens nous connaissaient aussi », a-t-il conclu.

Dans une interview qu’il avait donnée à Télé-exposition en octobre, Rocío avait raconté ses débuts dans la musique. “Dans La passion chante, en 2012, j’ai gagné un concours où il y avait 700 participants, et j’étais numéro 11. Nous étions partis tôt avec mes parents et rien, beaucoup de nerfs: c’était la première fois que j’allais à un casting, je suis entré et j’ai chanté deux chansons a cappella. «Ils ne vont pas m’appeler», ai-je dit à ma mère. Plus ou moins un mois s’est écoulé, ils m’appellent et me disent que je suis resté au casting, et qu’ils doivent me présenter ».

