NEW YORK (AP) – Roddy Ricch est le roi d’Apple Music: le rappeur a la chanson et l’album les plus écoutés de l’année sur la plateforme musicale.

Ricch a remporté la double couronne avec son tube “The Box” et son premier album, “Please Excuse Me for Being Antisocial”, a annoncé jeudi Apple.

Les rappeurs ont dominé la liste des albums les plus joués sur Apple Music avec «My Turn» de Lil Baby, «Shoot for the Stars Aim for the Moon» de Pop Smoke et «Eternal Atake – LUV vs. The World 2 »de Lil Uzi Vert derrière Ricch. «Over It», star du R&B Summer Walker, a clôturé le quintette principal.

«Blinding Lights» de The Weeknd a été la deuxième chanson la plus écoutée de l’année, devant «Dance Monkey» du chanteur australien Tones and I, «Rockstar» de DaBaby et Ricch et «Life Is Good» de Future et Drake.

“Dance Monkey”, qui a été lancé en 2019 mais qui a atteint la 4e place du classement Billboard Hot 100 cette année, était la chanson la plus recherchée sur Shazam cette année. Le Top 5 de l’application de recherche de chansons acquise par Apple en 2018 Il est complété par «Roses (Imanbek Remix)» de SAINt JHN, «Blinding Lights», «Breaking Me» de Topic & A7S et «Ride It» de Regard.

Sur la base du temps passé à visionner leurs paroles sur Apple Music, le succès audacieux “WAP” de Cardi B et Megan Thee Stallion est en tête de la liste des paroles les plus lues de 2020. A ce titre, “Dance Monkey”, “Yoru ni Kakeru” par YOASOBI, «The Box» par Ricch et «Pretender» par Official HIGE DANdism.