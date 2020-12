Rodrigo Jaramillo, l’un des chefs d’Interbolsa, a été condamné par le juge 24 de la connaissance de Bogotá à payer une amende millionnaire de 320 000 millions de pesos aux victimes du processus.

La sanction historique a été obtenue par l’avocat Francisco José Sintura qui, après Jaramillo a été condamné à sept années de prison à 2015 Après avoir reconnu sa responsabilité dans les délits de manipulation frauduleuse d’espèces inscrites au registre national des valeurs mobilières et d’administration déloyale, il a initié l’incident de réparation pour les victimes de la débâcle pour récupérer leur argent.

Le scandale, dont il est devenu le principal agent de change du pays, a éclaté en 2012, après la publication de la faillite de l’entreprise, en raison du manquement à 20 000 millions de pesos.

Cependant, en décembre 2019, la prescription du crime d’administration déloyale de l’argent a été déterminée – la seule qui n’a pas été acceptée après l’imputation des accusations – après avoir considéré que les conditions pour imposer une peine avaient été dépassées.

De même, en septembre dernier, il a été signalé que, malgré toutes les alertes faites par les avocats, les victimes et les médias sur le nombre de crimes imputés aux personnes enquêtées par le krach boursier d’Interbolsa, l’affaire est en cours. sur le point d’expirer complètement sans avoir passé l’étape du jugement.

L’argent doit être payé à Énergie Mansarovar, Portefeuille collectif à plusieurs niveaux Interbolsa Credit, société Netrans, Caisse de retraite et d’indemnités de départ, Alianza Fiduagraria, Alfonso Martínez Arévalo, entre autres.

Dans le jugement, Seguros Generales Suramericana de Seguros a été exonéré de responsabilité, ce qui démontre qu’il a été trompé par les assurés, puisque les polices ont été signées en octobre 2012 et en novembre de la même année INTERBOLSA est intervenu par le Supervision financière.

Il est à noter qu’en octobre dernier, Víctor Maldonado, Le plus grand investisseur d’Interbolsa et qui est poursuivi pour sa responsabilité présumée dans le détournement de fonds pour plus de 32 milliards, il a renoncé à sa citoyenneté colombienne.

Dans une déclaration, il a déclaré que «les normes de la République de Colombie, avec toutes les exigences légales, permettent la renonciation à la citoyenneté. J’ai fait usage de ce droit».

En revanche, selon le journal El Tiempo, la famille de Jaramillo a souligné que l’homme d’affaires n’a pas les ressources pour payer la sanction économique imposée, car avec la chute du holding, il a perdu tous ses actifs et n’a pas les moyens financiers de répondre aux investisseurs. touchés par la mauvaise gestion d’Interbolsa.

Ils ont également confirmé que Jaramillo était libre depuis juillet 2019, après avoir payé cinq ans et demi de prison à domicile et avoir racheté un an et demi avec du travail.

